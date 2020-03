Atnaujintos asmeninės „Sodros“ paskyros – pasitikrinkite, kokią pensiją užsidirbote per metus

„Sodra“ asmeninėse gyventojų paskyrose www.sodra.lt/gyventojui atnaujino informaciją apie pernai įgytą pensijų socialinio draudimo stažą ir apskaitos vienetus (taškus). Daugelis dirbančių gyventojų matys, kiek turėjo įgiję stažo ir taškų pasibaigus 2019-iesiems.

Socialinio draudimo sistema dirbantiesiems šiandien reiškia ne tik įmokų mokėjimą, bet ir būsimas pajamas senatvėje. Pensija bei kitų socialinio draudimo išmokų dydis tiesiogiai priklauso nuo žmogaus asmeninio indėlio į socialinio draudimo sistemą, o „Sodros“ asmeninėje paskyroje gyventojai gali sekti, kaip mokant įmokas auga jų teisės į senatvės pensiją.

„Labai svarbu, kad gyventojai, dirbdami ir mokėdami socialinio draudimo įmokas, matytų, ką už tai gauna. Nuolat skelbiami ir atnaujinami asmeniniai duomenys apie stažą ir taškus būtent tai ir atskleidžia.

Šiuos duomenis asmeninėse gyventojų paskyrose atnaujiname kas pusę metų ir paprastai bei aiškiai parodome, kokias teises į pensiją iki šiol gyventojai yra įgiję. Norėdami detalesnės informacijos gyventojai asmeninėse paskyrose gali susiformuoti juos dominančias suvestines“, – sako „Sodros“ Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vedėjas Evaldas Mikutis.

„Sodra“ didžiąją dalį gyventojams aktualios informacijos pateikia būtent asmeninėse paskyrose www.sodra.lt/gyventojui, žmonės gana aktyviai paskyromis naudojasi. Antai kasdien prie asmeninių paskyrų prisijungia 15 tūkst. žmonių, o per savaitę – apie 120 tūkst. Į asmeninę paskyrą gyventojams siunčiami ir pranešimai apie įtraukimą į pensijų kaupimą bei nurodoma, kokioje kaupimo bendrovėje žmogus kaupia privačią pensiją.

Pensijų stažas ir apskaitos vienetai parodo, kokias teises į senatvės pensiją žmogus yra įgijęs iki šiol. Kiekvienais metais įgyjamas stažas ir apskaitos vienetai sumuojami, kol galiausiai, kai žmogus sulaukia pensinio amžiaus, pagal juos apskaičiuojama pensija.

Kad įgytų vienų metų stažą, gyventojo draudžiamosios pajamos, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos, turi siekti ne mažiau nei 12 minimalių mėnesio algų (MMA). Uždirbus mažiau įgyjama mažiau stažo, bet daugiau nei metų stažo per metus įgyti nepavyks.

Vienas apskaitos vienetas per metus įgyjamas, kai gyventojo draudžiamosios pajamos, nuo kurių sumokėtos socialinio draudimo įmokos siekia 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU). Jeigu pajamos mažesnės – įgyjama proporcinga dalis apskaitos vieneto, jeigu didesnės – daugiau apskaitos vienetų, tačiau suma negali viršyti 5 apskaitos vienetų per metus.

Pavyzdžiui, šiandien vidutinė pensija, turint būtinąjį stažą, sudaro 399 eurus. Panašaus dydžio pensiją gautų šiais metais pensinio amžiaus sulaukęs gyventojas, kuris yra įgijęs 30 metų stažo ir 60 apskaitos vienetų. Arba maždaug tokią pensiją gautų gyventojas, įgijęs 40 metų stažo ir 45 apskaitos vienetus.

„Sodra“ atkreipia dėmesį, kad savarankiškai dirbančių gyventojų stažas ir apskaitos vienetai gali būti nepasikeitę, mat šie gyventojai 2019 metų pajamas turės deklaruoti ir įmokas sumokėti iki šių metų gegužės. Tad jie tikslesnius duomenis apie įgytą stažą ir apskaitos vienetus pamatys liepos mėnesį, kai „Sodra“ vėl atnaujins visų gyventojų duomenis apie stažą ir taškus.

Dar 5 naudingi dalykai, kuriuos galima rasti asmeninėje „Sodros“ paskyroje www.sodra.lt/gyventojui:

1. Prašymai. Gyventojai, neišeidami iš namų gali pateikti prašymą bet kuriai „Sodros“ išmokai – nuo ligos išmokos, iki pensijos.

2. Pranešimai. Nurodę savo kontaktus gyventojai gali gauti „Sodros“ pranešimus apie darbdavio sumokėtas įmokas, jiems skirtas išmokas, skolas, svarbius pokyčius.

3. Suvestinės. Asmeninėje paskyroje gyventojai gali suformuoti detalias ataskaitas apie įmokas, išmokas ir kitus dalykus per ilgą laikotarpį.

4. Pensijų kaupimas. Asmeninėje paskyroje nurodoma, kurioje kaupimo bendrovėje ir kokiu tarifu gyventojas kaupia papildomai pensijai.

5. Konsultacijos. Gyvo pokalbio metu (chat) gyventojas gali gauti asmeninę konsultaciją dominančiais klausimais neišeidamas iš namų.