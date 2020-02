Iššūkis Birštono bibliotekai – išlaikyti išsikovotas vedlio pozicijas

Birštono viešosios bibliotekos veikla tokia plati, kad kiekvienas į ją užsukęs bet kurio amžiaus lankytojas randa užimtumą pagal savo poreikius ir pomėgius, ir visa tai nemokama. Biblioteka matoma žiniasklaidoje, kasmet ją aplanko daugybė Birštono kurorto svečių.

Biblioteka nuo seno siejama su knygomis ir skaitymu, visgi pastaraisiais metais Birštono bibliotekoje atsirado jai nebūdingų veiklų – robotikos, 3D spausdinimo, animacinių filmų kūrimo vaikams užsiėmimai, biblioterapijos pokalbiai, informacinio raštingumo ir socialinės atskirties projektai bei mokymai, elektroninės paslaugos interneto vartotojams ir kt.

– Ar neatimate kasdienės duonos iš kitų sektorių? – klausiu Birštono viešosios bibliotekos direktorės Alinos Jaskūnienės.

– Šiandien raštingumas jau nebėra vien mokėjimas skaityti ir rašyti. Į šią sąvoką įeina ir gyventojų skaitmeniniai įgūdžiai, o moderniomis IT aprūpintos bibliotekos labai prisideda prie jų gerinimo. Vien tik mūsų bibliotekoje 2019 metais suorganizuoti 237 skaitmeninio raštingumo ir kiti mokomieji renginiai. Juose užregistruoti 3009 dalyviai, jų skaičius išaugo beveik 2,6 karto.

Gyventojų informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo veiklų stiprinimas bibliotekose patvirtintas ir 2014–2020 metų Nacionalinėje pažangos programoje, Bibliotekų plėtros strateginėse kryptyse 2016–2022 metams.

Bibliotekoje vykdomi šios srities projektai ir mokymai prisideda prie Lietuvos ir ES prioritetų: skaitmeninės įtraukties didinimo, socialinės atskirties mažinimo, mokymosi visą gyvenimą skatinimo ir kt.

Sukurta Mokymosi ir technologijų erdvė, kurioje ir vaikai, ir jaunimas, ir suaugusieji gali išbandyti 3D spausdinimo, robotikos, inžinerijos, programavimo rinkinius, dalyvauti edukacinėse programose. Bibliotekininkės įgijusios reikiamų kompetencijų ir visuomet pasiruošusios lankytojams suteikti profesionalią pagalbą.

Atlikti tyrimai rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį labai išaugo bibliotekininko svarba, pasikeitė jo vaidmuo: jis tapo konsultantu ir vienu svarbiausių motyvų, skatinančių naudotis bibliotekos paslaugomis.

– Visgi, ar teikdama su naujausiomis technologijomis susijusias paslaugas, biblioteka nenutolsta nuo savo prigimties – knygų ir skaitymo?

– Knygos tikrai nepamirštos. Joms, motyvavimui skaityti skyrėme ir skirsime daug dėmesio. Organizavome renginius, pristatančius knygas, susitikimus su rašytojais, kvietėme įvairaus amžiaus gyventojus dalyvauti nacionalinėse skaitymo akcijose „Lietuva skaito“, „Skaitymo iššūkis“, „Tėčiai skaito vaikams“, 15-tą kartą organizavome vasaros skaitymus vaikams ir kt. Pastebėjome, jog tai pasiteisino: knygų išdavimas vaikams išaugo 10,2 proc.

Kviesdami skaityti, skatindami domėjimąsi knyga, literatūra, vykdėme projektą „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ ir suorganizavome 10 literatūrinių vakarų. Paskaičiavome, kad iš 380 žodinių renginių net 143 buvo skirti skaitymo skatinimui: knygų pristatymai, susitikimai su rašytojais, skaitymų popietės ir kt.

Taip pat teikiame knygnešystės paslaugą, 67 neįgaliems, senyvo amžiaus savivaldybės gyventojams į namus nešame įvairius leidinius: knygas, žurnalus.

– Akivaizdu, kad bibliotekos darbuotojoms rūpi pritraukti įvairaus amžiaus lankytojų?

– 33 procentai savivaldybės gyventojų iš įvairių socialinių grupių naudojosi viešosios bibliotekos ir jos filialų kaimiškose vietovėse paslaugomis. 2019 m. vykdėme net 9 projektus, orientuotus į visų socialinių grupių ir amžiaus lankytojus.

Suaugusiuosius kvietėme į literatūros vakarus, naujų knygų pristatymus, susitikimus su autoriais, parodas, diskusijas politikos klausimais, atminimo renginius. Tradiciškai surengti Suaugusiųjų mokymosi savaitės, Senjorų savaitės renginiai.

Vaikai ir paaugliai, be anksčiau minėtų veiklų, buvo įtraukti ir į kūrybines menų dirbtuvėles, įvairias edukacines, emocinio intelekto lavinimo programas, kūrybinio teksto rašymo ir kitus užsiėmimus.

14 vyresnių nei 55 m. savivaldybės gyventojų dalyvavo bibliotekos ir Kauno moters užimtumo centro organizuojamo projekto „Kompleksinis atskirties mažinimas – KAM“ motyvavimo ir palaikymo darbo procese, savanorystės, psichologinės grupinės terapijos mokymuose. Šio projekto tikslas – skatinti socialinę visuomenės sanglaudą, padėti vyresniems nei 55 m., bet dar nesulaukusiems pensinio amžiaus asmenis integruotis į darbo rinką ar joje išlikti konkurencingiems.

Neįgaliesiems suorganizuotas terapinio pobūdžio užsiėmimas – stalo žaidimų popietė. Pastebėjusios, kad žmonės į biblioteką ateina pasikalbėti, išsipasakoti, jau daugelį metų rengiame biblioterapijos užsiėmimus. Sveikatos žinių atnaujinimui lankytojams siūlėme Valstybinės ligonių kasos parengtų filmukų peržiūras.

Turime ką pasiūlyti ir kurorto svečiams, dalyvaujame įgyvendinant idėją „Birštonas – Lietuvos darbostogų sostinė“. Bibliotekoje galima naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis arba dirbti su atsineštais savo nešiojamais, planšetiniais kompiuteriais. Veikia kokybiškas, greitas bevielis/belaidis internetas.

– Praėjusiųjų metų veiklos, jų rezultatai gražiai sugulė į ataskaitą, o nuolatiniai bibliotekos lankytojai jau smalsauja, ką naujo ir įdomaus biblioteka pasiūlys šiemet?

– Ir šiemet svarbia veiklos kryptimi išlieka dėmesys knygai, skaitytojui, motyvuojantiems skaityti renginiams, programoms. Kviesime dalyvauti nacionalinėse skaitymo skatinimo akcijose, susitikimuose su rašytojais, knygų pristatymuose. Gegužės 30 d., bendradarbiaujant su Lietuvos rašytojų sąjunga, organizuosime tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ vakarą ir kt.

Stiprinsime biblioterapijos veiklą, įgyvendinsime projektą „Kūrybiška, mobili ir išmani biblioterapija“. Jo metu sukursime inovatyvią mobilią biblioterapijos programėlę, skirtą naudotis išmaniuosiuose telefonuose, vyks motyvuojantys susitikimai su psichologėmis, rašymo terapijos užsiėmimai. Organizuosime jau 5-ąją respublikinę biblioterapijos konferenciją.

Organizuosime projektą „Kūrybiškas laisvalaikis visai šeimai“ ir kviesime šeimas atrasti laiko pabūti kartu, puoselėti tarpusavio santykius, turtinti laisvalaikį, įsitraukiant į originalias kūrybines veiklas bei netradicinius skaitymus.

Bus tęsiami skaitmeninio raštingumo mokymai. Tiems, kurie nemoka dirbti kompiuteriu, organizuojame mokymus pagal Pradedančiųjų programą. Norintiems pagilinti skaitmeninio raštingumo žinias siūlome net 10 programų.

Kartu su teatru vaikams „Pradžia“ surengsime kūrybinę naktį bibliotekoje bei įvairių meno sričių temines dirbtuves. Laukia daug įdomių užsiėmimų. Tiesiog sekite mūsų naujienas bibliotekos interneto svetainėje ir Facebook paskyroje.

Ir dar viena nauja paslauga, kuria kviečiu pasinaudoti – tai Emocinio intelekto lavinimo programa „Kimoči“, kurios tikslas – su specialių žaislų pagalba ugdyti vaiko pasitikėjimą savimi bei spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Užsiėmimuose gali dalyvauti vaikai nuo trejų metų, kurie susiduria su sunkumais reiškiant ar suprantant kitų emocijas. Užsiėmimai vyksta penktadieniais Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje. Galima susitarti dėl jums patogaus laiko.

Taigi Birštono bibliotekoje jūsų laukia ne tik knygos, bet ir daug įdomių, turiningų užsiėmimų. Tikiuosi, kad rasite sau naudingą. Susitikime bibliotekoje!

Dalė Lazauskienė

Dalintis: email Print 0 VK