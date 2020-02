Paaiškėjo krepšinio pirmenybių pusfinalių poros

Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio organizuojamose krepšinio pirmenybėse prasidėjo lemiamų kovų metas. Vasario 23 d. Prienų KKSC salėje buvo žaidžiami ketvirtfinalių susitikimai.



Pirmosiose rungtynėse kovojo 4-ąją vietą reguliariajame sezone užėmęs „Dvariukas-Sava ranga“ ir 5-oje vietoje likusi „Pušynė“. Susitikimą užtikrinčiau pradėjo „Pušynė“, kuri po A. Kubiliaus taiklių metimų pirmavo 13:7. Kelis tritaškius pataikę „Dvariuko-Savos rangos“ krepšininkai iki kėlinio pabaigos spėjo sumažinti atsilikimą iki 3 taškų – 17:20. Antrojo kėlinio pradžioje driokstelėjo tris tolimus metimus pataikęs M. Birbalas, tačiau net ir tai neleido „Pušynei“ pabėgti nuo varžovų. „Pušynė“ ypatingai klydo gindamasi prie tritaškio linijos, kadangi „Dvariuko-Savos rangos“ krepšininkai net tris kartus išprovokavo varžovų pražangas mesdami iš toli. Galingai antrajame ketvirtyje žaidęs A. Tilindės ir V. Alčiausko duetas leido „Dvariukui“ išsiveržti į priekį – 48:46 įpusėjus rungtynėms. Trečiajame kėlinyje „Pušynė“ ir toliau puikiai metė iš tolimų distancijų: prie M. Birbalo prisijungė po du tritaškius pataikę M. Leonavičius ir P. Kamarauskas. Vis dėlto, du G. Buinicko tritaškiai neleido „Pušynei“ perlaužti rungtynių, o Ž. Šimkaus metimas aidint kėlinio pabaigą skelbiančiai sirenai sumažino „Dvariuko-Savos rangos“ turėtą deficitą iki minimumo – 73:74. Lemiamo kėlinio pradžioje ir toliau tęsėsi atkakli kova. Vis dėlto, „Pušynės“ padėtį gerokai sukomplikavo lyderių pražangos: ant suolo dėl išnaudoto pražangų limito turėjo sėsti net 4 starto penketo krepšininkai. Be lyderių likusi „Pušynė“ kovojo iš paskutiniųjų, tačiau fantastiškai rungtynių pabaigoje žaidęs ir 17 iš 20-ies paskutinių komandos taškų surinkęs V. Alčiauskas atvedė „Dvariuko-Savos rangos“ komandą į sunkią pergalę rezultatu 99:90.

„Dvariuko-Savos rangos“ komandos žaidėjas V. Alčiauskas nubaustas technine pražanga.

„Dvariukas-Sava ranga“ – „Pušynė“ 99:90 (17:20 31:26 25:28 26:16)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Dvariukas-Sava ranga“: A. Tilindė 41, V. Alčiauskas 28, M. Ylius 11, G. Buinickas 10.

„Pušynė“: M. Birbalas 27, P. Kamarauskas ir M. Leonavičius po 13, A. Kubilius 11.

„PMVD“ geriau pradėjo akistatą su „Stakliškėmis“ ir po E. Zamblausko tolimo metimo išsiveržė į priekį 17:11. Antrajame kėlinyje abi komandos ir toliau sunkiai rinko taškus. „Stakliškės“ rėmėsi fizine jėga ir didžiąją taškų dalį rinko iš baudos aikštelės, tuo tarpu „PMVD“ komandą į priekį timptelėjo du tolimus metimus pataikęs P. Bartkevičius. Įpusėjus susitikimui „PMVD“ buvo priekyje rezultatu 31:27. Trečiojo kėlinio pradžioje 7 taškus iš eilės pelnė P. Ivanauskas, o jo vedama „PMVD“ susikrovė 9 taškų pranašumą. Vis dėlto, du A. Kaminsko tolimi metimai ketvirčio pabaigoje užgesino kilusį gaisrą ir grąžino intrigą. Prieš lemiamą rungtynių atkarpą „PMVD“ pirmavo 45:39. Ketvirtą kėlinį „PMVD“ pradėjo susikaupusi – sėkmingas žaidimas gynyboje ir greitajame puolime padidino pastarųjų persvarą ir privertė stakliškiečius prašyti minutinės pertraukėlės. Deja, senkančios „Stakliškių“ komandos žaidėjų jėgos neleido jiems vėl priartėti prie varžovų, tuo tarpu „PMVD“ jau nebesustojo ir galingais žingsniais nužygiavo pergalės link. Finalinė rungtynių sirena paskelbė apie „PMVD“ pergalę rezultatu 67:52.

„PMVD“ – „Stakliškės“ 67:52 (17:11 14:16 14:12 22:13)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„PMVD“: P. Ivanauskas 23, M. Seilius ir G. Vasiliauskas po 10.

„Stakliškės“: M. Nenartavičius 17, D. Židanavičius ir A. Kaminskas po 11.

Trečiajame ketvirtfinalyje kovojo „Tango pizza-Stadiono“ ir Veiverių „Amberio“ ekipos. T. Tulausko ir P. Kirpičenko vedamas „Amberis“ drąsiai pradėjo dvikovą su reguliariojo sezono nugalėtojais ir nuolat išlaikė trapų kelių taškų pranašumą. „Tango pizza-Stadioną“ nuo ankstyvų nemalonumų gelbėjo sėkmingas R. Marcinkevičiaus žaidimas. Po pirmojo kėlinio „Amberis“ buvo priekyje 18:16. Antrajame kėlinyje ėmė siausti vienas „Tango pizza-Stadiono“ lyderių R. Gerbutavičius – jo 11 taškų iš eilės leido „Tango pizza-Stadionui“ susikrauti 9 taškų persvarą. Vis dėlto, ketvirtį „Amberis“ užbaigė įmesdamas 4 taškus be atsako bei sumažino skirtumą iki 5 – 28:33. Antroji rungtynių pusė „Amberiui“ prasidėjo tiesiog katastrofiškai: Veiverių komanda net 8 minutes negalėjo pelnyti taškų, tuo tarpu 15:0 spurtavę „Tango pizza-Stadionas“ susikrovė 18 taškų pranašumą – 52:34. Beje, visus „Amberio“ taškus trečiajame ketvirtyje pelnė vienintelis T. Tulauskas. Ketvirtajame kėlinyje „Tango pizza-Stadionas“ ir toliau išlaikė solidų pranašumą, o intriga į rungtynes jau nebesugrįžo. „Tango pizza-Stadionas“ laimėjo susitikimą rezultatu 73:52 ir tapo trečiuoju pusfinalio dalyviu.

„Tango pizza-Stadionas“ – Veiverių „Amberis“ 73:52 (16:18 17:10 19:6 21:18)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Tango pizza-Stadionas“: R. Gerbutavičius 26, R. Marcinkevičius 12, J. Davidavičius ir R. Valinčius po 8.

„Amberis“: T. Tulauskas 24, P. Kirpičenko 12.

7-oje vietoje reguliariajame sezone likusi Balbieriškio „Ringio“ komanda ketvirtfinalyje gavo nuostabią progą įveikti net be trijų pagrindinių žaidėjų rungtyniavusią ir 2-oje vietoje reguliarajame sezone finišavusią Birštono „Versmės“ komandą. D. Kuzmicko vedamas „Ringis“ užtikrintai pradėjo susitikimą ir iškart išsiveržė į priekį. Du D. Jurgelionio tritaškiai leido „Versmei“ kiek priartėti, tačiau po pirmojo kėlinio „Ringis“ buvo priekyje 20:15. Antrajame kėlinyje „Ringis“ dar kurį laiką pirmavo, tačiau puolime dominavęs Min. Knyšius ne tik padėjo „Versmei“ išlyginti rezultatą, bet ir išsiveržti į priekį 37:35. Trečiojo kėlinio pradžioje pirmavo tai viena, tai kita komanda, tačiau tada to paties M. Knyšiaus vedama „Versmė“ surengė spurtą ir susikrovė 9 taškų pranašumą. D. Kuzmicko ir R. Stankevičiaus metimai „Ringio“ deficitą iki kėlinio pabaigos sumažino tik minimaliai. Prieš ketvirtą kėlinį rezultatu 60:52 pirmavo „Versmė“. Lemiamame ketvirtyje „Versmės“ pranašumas pagaliau tapo dviženklis, tačiau čia pat D. Kuzmicko ir R. Stankevičiaus metimai apkarpė jį iki 5 taškų. Birštono aukštaūgiai Man. Knyšius ir J. Žilionis metimais iš po krepšio leido „Versmei“ vėl atitrūkti. Tuo tarpu „Ringio“ krepšininkai ėmė skubėti puolime, o chaotiškas žaidimas neleido vėl priartėti prie varžovų. Nukraujavusi Birštono „Versmės“ komanda laimėjo atkaklias rungtynes rezultatu 75:69 ir tapo paskutine pusfinalio dalyve.

Balbieriškio „Ringio“ komandos žaidėjas D. Kuzmickas nubaustas technine pražanga.

Birštono „Versmė“ – Balbieriškio „Ringis“ 75:69 (15:20 22:15 23:17 15:17)

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Versmė“: Min. Knyšius 29, D. Jurgelionis ir K. Juškevičius po 12, Man. Knyšius 11.

„Ringis“: D. Kuzmickas 28, R. Stankevičius 17, A. Pilvelis 8.

Mažosios taurės pusfinaliuose kovos: „Pušynė“ – Veiverių „Amberis“ ir „Stakliškės“ – Balbieriškio „Ringis“

Didžiosios taurės pusfinaliuose žais: „PMVD“ – Birštono „Versmė“ ir „Tango pizza-Stadionas“ – „Dvariukas-Sava ranga“