Siekiant didesnio gyventojų saugumo, naudojant suskystintų naftos dujų (SND) balionus, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT) tikrins, ar prekiaujama techniškai tvarkingais, saugiais ir tinkamai paženklintais SND balionais.

Nuo šių metų pradžios įsigaliojo griežtesnė SND balionų naudojimo tvarka – draudžiama pildyti SND balionus, kurie neturi apsauginio vožtuvo. Prekyba balionais be apsauginio vožtuvo laikinai galima tik tuo atveju, jei balionai buvo užpildyti iki 2020 m. sausio 1 dienos.

„Per metus įvyksta 2–3 nelaimės dėl SND balionų sprogimo, kurių pasekmės labai skaudžios. Norėtume priminti ir neseną įvykį, kai netoli Elektrėnų sprogus SND balionui tik atsitiktinumo dėka buvo išvengta aukų“, – sako VERT pirmininkė Inga Žilienė ir pabrėžia, kodėl toks svarbus saugus balionų naudojimas buityje.

Gyventojams primenama, kad dujų balione įrengtas apsauginis vožtuvas gaisro metu padeda išvengti sprogimo, o svarbiausia – gali išgelbėti asmenų gyvybes. Kaip veikia apsauginis vožtuvas? Susiklosčius kritinei situacijai gaisro metu, t. y. patalpose labai pakilus temperatūrai ir dėl to padidėjus dujų slėgiui balione (per 25 bar), dujos išleidžiamos per apsauginį vožtuvą ir taip išvengiama sprogimo.

„Techniškai netvarkingų ir nustatytų reikalavimų neatitinkančių SND balionų eksploatavimas buityje gali sukelti labai liūdnas pasekmes vartotojams ir jų turtui, todėl bendrais institucijų veiksmais tikimės kiek įmanoma sumažinti šią riziką vartotojams“, – sako VVTAT direktorė Neringa Ulbaitė.

SVARBU. Įsigydami SND balionus reikalaukite:

. dujų baliono su apsauginiu vožtuvu;

. čekio už pirkinį, kuriame būtų nurodytas baliono numeris;

. dujų baliono eksploatavimo atmintinės, kurioje būtų nurodyti svarbiausi reikalavimai ir rekomendacijos;

. prireikus, prekybos vietoje turi būti sudaryta galimybė pasverti dujų balioną.

Kaip atskirti, ar SND balionas yra su apsauginiu vožtuvu?

Patikrinimų metu VERT ir VVTAT atstovai tikrins, ar gyventojams parduodami SND balionai yra techniškai tvarkingi, atitinka saugumo reikalavimus, yra tinkamai paženklinti, o vartotojams yra suteikiama visa reikalinga informacija, būtina saugiam SND balionų naudojimui buityje.

SND balionų prekybos vietos 2020 m. vasario – kovo mėn. pasirinktinai bus tikrinamos visoje Lietuvoje.

Atliekamais patikrinimais atsakingos institucijos sieks apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo nesąžiningų prekeivių, kurie gali vykdyti prekybą nesaugiais SND balionais, skatins atsakingą ir sąžiningą verslo praktiką bei vartotojų sąmoningumą.

Ką būtinai turite žinoti, naudodami SND balionus namų ūkiuose?

. Norėdami turėti techniškai tvarkingą dujų balioną, įsigykite tik iš leidimus jais prekiauti turinčių tiekėjų.

. Įsigijus dujų balioną, būtina susipažinti su informacija, pateikta etiketėje ir dujų baliono eksploatavimo atmintinėje.

. Pirkdami balioną, būtinai įvertinkite, ar ant jo yra nurodytos atlikto ir būsimo patikrinimo datos. Balionas turi būti paženklintas patikrą atlikusios įmonės ženklu. Pasibaigus SND baliono (pagamintų pagal GOST standartą) patikros laikui (iki 2018-11-01 buvo 10 m., dabar laikas sutrumpintas iki 5 m.), jeigu nuo jo pagaminimo datos praėjo daugiau kaip 40 m., jo tolesnė patikra negalima, būtina utilizuoti.

. Dujų baliono pardavėjas turi perspėti, kaip saugiai transportuoti ir prijungti dujų balioną. Individualia transporto priemone leidžiama vežti ne daugiau kaip 2 balionus, kurių bendra talpa ne didesnė nei 54 l. Dujų balionas turi būti su akle ir padėtas nejudamai.

. Griežtai draudžiama patiems pildyti dujų balionus degalinėse iš automobilinių dujų cisternų. Suskystintos naftos dujos į buitinius dujų balionus turi būti išpilstomos dujų pilstymo stotyse ar postuose.

. Draudžiama buitinį dujų balioną statyti rūsiuose ir tokiose patalpose, kur durys iš patalpos yra žemiau žemės paviršiaus.

. Esant dujų nuotėkiui, jaučiamas specifinis kvapas, nes į dujas specialiai primaišoma aštrų kvapą turinčių cheminių medžiagų.

. Pajutę dujų kvapą patalpose, būtinai užsukite dujų baliono ventilį ir viryklės degiklių čiaupus, nepavykus užsukti ventilio, balioną reikėtų išnešti į lauką. Vėdinkite patalpas, nedekite degtukų, nerūkykite, nejunkite elektros prietaisų ir jungiklių: įvykus dujų nuotėkiui, net ir maža kibirkštis gali sukelti dujų ir oro mišinio sprogimą!

. Jeigu dujų kvapas ir toliau jaučiamas, skubiai kvieskite dujų avarinę tarnybą. Jos telefono numeris turi būti nurodytas ir ant dujų baliono etiketės, ir baliono eksploatavimo atmintinėje.

Jeigu turite informacijos apie parduodamus nesaugius ar reikalavimų neatitinkančius SND balionus, prašome apie tai pranešti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nemokamu telefonu 8 800 20500, el. paštu info@vert.lt arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai telefonu (8 5) 262 6760, el. paštu tarnyba@vvtat.lt.