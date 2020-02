Siekia pateisinti policijos viziją būti patrauklia, motyvuota ir veiksminga

Vasario 6 dieną, kaip ir kiekvienų metų pradžioje, visuomenei buvo pristatyta Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Birštono policijos komisariato 2019 metų veiklos ataskaita. Jos aptarime dalyvavo ir aktualius klausimus kėlė Alytaus apskrities VPK viršininko pavaduotojas Raimundas Jaciunskas, Birštono savivaldybės ir Administracijos, biudžetinių įstaigų vadovai ir specialistai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Gyventojų pasitikėjimas susijęs su saugumu

Su praėjusių metų veiklos rezultatais supažindinęs Birštono policijos komisariato viršininkas Rolandas Stiklius pasidžiaugė, kad Alytaus apskrities (taip pat ir Birštono) policija ir praėjusiais metais išsaugojo aukštą gyventojų pasitikėjimą, o Birštono savivaldybė išliko viena iš saugiausių Lietuvoje.

„Visuomenės požiūris į mūsų organizaciją priklauso ir nuo policijos pareigūnų darbo,“ – sakė R.Stiklius. Jo teigimu, pagrindinis rodiklis, vertinant darbo rezultatus, yra Savivaldybėje sumažėjęs nusikalstamų veikų skaičius, todėl Birštono pareigūnai pernai iš kitų policijos padalinių perėmė dalį krūvio, tiriant baudžiamąsias bylas. R.Stikliaus teigimu, statistika galėjo būti dar palankesnė, jei ne visoje Respublikoje nuskambėjusi sukčiavimo byla, kurioje yra tiriama dvylika nusikalstamų veikų epizodų.

Nusikalstamų veikų mažėjant, rūpestis dėl nepilnamečių pažeidėjų

Palyginti su dvejais pastaraisiais metais, pernai sumažėjo vagysčių skaičius – jų užregistruota 14. Vagių laimikiu tapo pinigai, smulkioji žemės ūkio technika. Perpus mažiau gauta pranešimų apie smurto atvejus artimoje aplinkoje, viešosiose vietose taip pat nefiksuota didelių incidentų. Keliuose nepasitaikė žmonių gyvybių nusinešusių autoįvykių. Tarp nusikalstamų veikų didelę dalį sudarė su transporto vairavimu išgėrus susijusios veikos. Pernai sulaikyta 10 vairuotojų, kurie įpūtė per 1,5 promilės alkoholio. Birštono PK viršininką džiugina tai, kad visuomenė taip pat darosi pilietiškesnė ir netoleruoja girtų vairuotojų, kurie sėdasi prie vairo.

R.Stiklius atkreipė dėmesį, jog visoje Lietuvoje ir apskrityje daugėja nepilnamečių asmenų padarytų administracinių nusižengimų ir nusikalstamų veikų skaičius. Pavyzdžiui, vienas žinomas jaunuolis Birštono savivaldybėje įvykdė du trečdalius registruotų ATP ir nusikalstamų veikų, prevencinis darbas su juo neduoda apčiuopiamų rezultatų. Todėl, kaip pastebėjo R.Stiklius, pareigūnams ir su jais bendradarbiaujantiems partneriams kyla iššūkis darbe su nepilnamečiais teisės pažeidėjais surasti bendrą kalbą ir paveikių metodų, kurie juos nukreiptų savo energiją panaudoti pozityvesniems tikslams.

Birštono savivaldybės merės N.Dirginčienės manymu, daugiau jaunimo, ypač nedalyvaujančio popamokinėje veikloje, reikėtų įtraukti į kurorte veikiančios Atviros jaunimo erdvės užsiėmimus, Savivaldybės finansuojamas programas.

Alytaus AVPK viršininko pavaduotojas Raimundas Jaciunskas teigė, jog pagal naujuosius teisės aktus policijos pareigūnai su nusikalsti linkusiais nepilnamečiais negali dirbti tais metodais, kuriuos taikė anksčiau. Be to, komisariatuose neliko pareigūnų, atsakingų už darbą su jaunimu, etatų. Anot jo, iššūkių kelia ir tai, kad visame pasaulyje liberalėja požiūris į narkotinių medžiagų vartojimą.

Didesnis dėmesys saugiai aplinkai kurorte

Pastaraisiais metais budintiesiems policijos ekipažams keliamas uždavinys į iškvietimus nuvykti per kuo trumpesnį laiką. Pernai Birštono PK pareigūnai budėjo ne tik Birštono, bet ir Prienų rajono savivaldybių teritorijose, jų reagavimas į įvykius gretimoje savivaldybėje sudarė bent 20 proc. visų atvejų.

Todėl artėjant naujam kurortiniam vasaros sezonui, buvo aptartos galimybės sustiprinti budėjimus Birštone. Skirti didesnį dėmesį gyventojų ir poilsiautojų saugiai aplinkai prašė ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, padėkojusi policijos komisariato viršininkui ir darbuotojams už tai, kad jie yra matomi, dirba atsakingai, mažindami nusikalstamumo statistiką. Jos teigimu, per metus kurortą aplanko per 150 tūkst. turistų, gyvena 3300 nuolatinių gyventojų, todėl užtikrinti jų saugumą yra labai svarbu.

Diskusijų metu aptartos įvairios saugumą didinančios priemonės. Kaip teigė Birštono PK viršininkas R.Stiklius, per metus buvo deklaruotos 45 vaizdo stebėjimo kameros. „Tai svarbus įrankis mūsų darbe,“ – kalbėjo PK vadovas, kviesdamas privačius asmenis, įmones deklaruoti duomenis apie jų valdomas vaizdo stebėjimo kameras. – Ačiū savivaldybės administracijai, kad įrengė vaizdo stebėjimo kameras prie abiejų įvažiavimų į kurortą, tai padėjo išaiškinti nemažai nusikalstamų veikų.

Pasak jo, pareigūnai padidintą dėmesį skiria „karštiesiems taškams“ – tai gyvenamieji namai ir kitos vietos, kur neretai girtaujama, triukšmaujama, kyla muštynės. Čia patruliuojama nuolat, yra įrengtų stebėjimo kamerų, todėl per metus gautų pranešimų apie įvykius skaičius žymiai sumažėjo. Didžiausią pareigūnų darbo krūvį sudaro administracinės teisės nusižengimai, vien pernai surašyta 1200 protokolų.

Piliečiai bausti už girto pasirodymą ar girtavimą viešosiose vietose, vagystes, viešosios rimties trikdymą daugiabučiuose, gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimus, narkotinių medžiagų vartojimą (3 atvejai), melagingus pranešimus dėl smurto šeimose, kontrabandinių prekių laikymą, pavojingą manevravimą, važiavimą be saugos diržų ir kt.

Aptarė eismo sureguliavimo ir automobilių parkavimo problemas

Iš minėto skaičiaus 525 atvejais surašyti protokolai už automobilių statymą neleistinose vietose, dėl tos pačios priežasties pažeidėjus baudė ir Savivaldybės viešosios tvarkos specialistas.

Todėl susirinkime daug kalbėta apie priemones ir sprendimus, kurie padėtų suvaldyti kurorte, ypač šiltuoju metų laiku, susidarančius transporto kamščius. Kaip teigė merė, dalį išeičių pasiūlys rengiama eismo sureguliavimo miesto gatvėse studija. „Eismą mieste turėsime sureguliuoti taip, kad atsirastų daugiau automobilių stovėjimo vietų gyventojams, būtų patogu ir poilsiautojams, ir pėstiesiems,“ – akcentavo merė.

Kai kurie ateities sprendimai gali būti skausmingi, tam tikrose senamiesčio gatvėse bus neleidžiama parkuoti automobilių, todėl atvykusiems poilsiautojams teks keisti savo įpročius, automobilius palikti stovėjimo aikštelėse ir daugiau vaikščioti pėsčiomis, persėsti ant dviračių, naudotis elektromobiliais. Kalbėta apie vietas, kur galėtų būti įrengtos naujos automobilių parkavimo aikštelės, apie poreikį atnaujinti saugomos transporto aikštelės veiklą.

Vasarą miesto erdves užplūsta, kelia pavojų eismo saugumui, nesilaiko ženklų poilsiautojai, besinaudojantys paspirtukais, dviračiais, keturratėmis judėjimo priemonėmis, todėl susirinkime pasiūlyta mažinti inventoriaus nuomos punktų skaičių, sugriežtinti kontrolę tiems, kurie nesilaiko gatvių ženklų ir saugaus eismo reikalavimų.

Alytaus AVPK viršininko pavaduotojo R.Jaciunsko teigimu, Birštono kurortas yra specifinis, poilsiautojai į jį atvyksta pailsėti, pasisemti geros nuotaikos, todėl jis policijos pareigūnus ir savivaldybės atstovus kvietė ieškoti netradicinių, bet paveikių sprendimų, užuot baudus už ne vietoje pastatytus automobilius. Jo nuomone, jei poilsiautojas, pastatęs savo automobilį priemiesčio aikštelėje ir iki centro paėjėjęs pėsčiomis, gautų nuolaidą pietums kavinėje, jis jaustųsi pamalonintas.

Policijai – nauji iššūkiai, kuriuose prireiks ir socialinių partnerių

Apskrities VPK viršininko pavaduotojas R.Jaciunskas pabrėžė, jog šalies policijos vidinė reorganizacija dar nebaigta, bus siekiama pradėti dirbti 3–5 apygardų principu, todėl teks ieškoti būdų, kaip su turimomis pajėgomis atlikti daugiau darbų. Pasak jo, ateinantys metai iš pareigūnų pareikalaus ne mažiau iššūkių, nei jų buvo 2019-aisiais, kai jiems šalia tiesioginio darbo nemažai laiko teko skirti tobulėjimui, dalyvaujant intensyviuose mokymuose. „Vienas lauke ne karys“, – priminęs šią patarlę, R.Jaciunskas kvietė Birštono PK darbuotojus stiprinti turimus ryšius su partneriais.

Policija viešojo saugumo, nusikalstamumo prevencijos, kitais darbiniais klausimais nuolat bendrauja su savivaldybės įstaigomis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore, policijos rėmėjais ir saugios kaimynystės grupėmis, todėl Birštono PK viršininkas jų paramos tikisi sulaukti ir šiais metais, įgyvendinant policijai keliamus uždavinius, sprendžiant kylančias problemas.

Už abipusiai naudingą bendrystę Birštono PK pareigūnams padėkas išreiškė Birštono miesto bendruomenės pirmininkė Alina Jaskūnienė, smulkusis verslininkas Helmanas Lik, Savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo specialistė Danutė Kacevičiūtė. Akivaizdu, kad Birštono PK pareigūnai yra aktyvūs ir gerbiami miesto bendruomenės nariai, prisidedantys prie įvairių saugumo akcijų bei renginių organizavimo, pasiruošę pateisinti kuriamą patrauklios, motyvuotos ir veiksmingos policijos įvaizdį.

Birštono PK viršininkas R.Stiklius padėkojo socialiniams partneriams už pagalbą, o komisariato darbuotojams – už nuoširdų ir atsakingą darbą. Jo vadovaujamo komisariato pareigūnai buvo skatinti ne tik profesinės šventės proga, bet ir už tai, kad sulaikė ginkluotą nusikaltėlį, jiems skirti apdovanojimai, Apskrities policijos darbuotojų konkurse laimėjus prizines vietas.

Dalė Lazauskienė