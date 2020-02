„Tikiu, kad investicijos į aplinką pritrauks ir verslą“

Baigėsi kalendoriniai metai, patvirtintas naujas Prienų rajono savivaldybės biudžetas, ir Savivaldybės administracija pagal patvirtintas prioritetines sritis planuoja 2020-ųjų darbus. Tradicinėje spaudos konferencijoje su Prienų rajono savivaldybės administracijos direktore Jūrate Zailskiene kalbėjomės įvairiais klausimais, o daugiausia apie tai, kaip investiciniai projektai keičia miesto aplinką, kodėl Prienuose gera gyventi, ir ko dar trūksta, kad mūsų kraštas taptų patrauklesnis turistams ir verslui.

Pirmiausia Savivaldybės administracijos vadovė J.Zailskienė pasidžiaugė, kad praėjusius metus Savivaldybei pavyko baigti su šiek tiek mažesniu kreditoriniu įsiskolinimu. Anot jos, nors pokytis finansine prasme yra nedidelis, jis – teigiamas, laikantis fiskalinės drausmės. Sėkmingai buvo suvaldyti ir problemų dėl darbų atlikimo terminų kėlę Veiverių PSPC, „Saulutės“ lopšelio – darželio patalpų renovacijos projektai. Veiveriuose suremontuotose patalpose įsikurs Savarankiško gyvenimo namai, bus teikiamos globos paslaugos.

Nuo vasario 1 d. vietiniais maršrutais keleivius, taip pat ir mokinius, pavėžėja konkursą laimėjusio naujo vežėjo – UAB „Transrevis“ – mikroautobusai. J.Zailskienė svarsto, kad vežėjo pasikeitimas Savivaldybei išeis į gera ir įneš daugiau tvarkos pavėžėjimo srityje – dalyvaujant komisijai, buvo atsakingai išmatuoti vietinių maršrutų ilgiai, atstumai tarp stotelių, suregistruoti visi mikroautobuso sustojimai, aptartos mokinių pavėžėjimo ir apmokėjimo už lengvatinį keleivių vežimą sąlygos. „Tikėtina, kad kompensacijų sumos už lengvatas turinčių keleivių pavėžėjimą bus mažesnės, nei Savivaldybė mokėdavo anksčiau,“ – viliasi Administracijos vadovė.

Vienas iš Savivaldybės prioritetų šiemet yra turizmo plėtra, todėl Savivaldybės biudžete šiai sričiai skirta daugiau lėšų. J.Zailskienės teigimu, jau pasiruošta Turizmo ir verslo informacijos centro įkūrimui. Sukurta viešoji įstaiga, bus skelbiamas konkursas direktoriaus pareigoms užimti, jam formuojamos darbo užduotys. TVIC įsikurs dabartinėse Prienų miesto seniūnijos patalpose, esančiose Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Planuojama, kad centras darbą pradės balandį – gegužę. Tarp centrui keliamų tikslų – informacijos apie Prienų kraštą sklaida, turistų pritraukimas, verslo konsultavimas, mokymų organizavimas.

J.Zailskienė sako, kad kasmet savivaldybė skiria 15–20 tūkst. eurų kultūros paveldo, gamtos objektų, pažintinių takų tvarkymui ir pritaikymui. Praėjusiais metais iš svarbesnių darbų – parengtas poeto V.Mykolaičio-Putino tėviškės tvarkymo projektas, prisidėta prie pastato Šilavote, kuriame įsikurs laisvės kovų šiame krašte ekspozicija, remonto. Turizmo parodos „Adventur“ lankytojams buvo pristatyti trys nauji pažintiniai pėsčiųjų maršrutai po Stakliškes, Prienus ir Veiverius, aplankant įdomiausius šių vietovių architektūros paminklus, gamtos objektus, istorinės atminties ir legendomis apipintas vietas. Šiemet rodyklėmis bus sužymėtas pėsčiųjų – dviračių takas, vedantis Giraitiškių ir Naravų link. Stengiamasi sutvarkyti ir po vieną kitą piliakalnį, jame įrengti laiptus ar stendą.

Administracijos direktorė užsiminė apie didelės apimties projektą, kuris buvo parengtas kartu su partneriais iš Suvalkų ir Vilkaviškio TVIC ir pateiktas Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai INTERREG. Projektų atrankos konkurso rezultatai turėtų paaiškėti kovo pradžioje. J.Zailskienės teigimu, jeigu pavyktų gauti lėšų, būtų iš dalies atnaujintas didikų Pacų palikimas Jiezne. Taip pat yra planų sukurti naują Pacų istoriniam, kultūriniam ir kulinariniam paveldui skirtą pažintinį maršrutą, kuris sujungtų Prienų, Vilkaviškio rajonų savivaldybes bei Suvalkus.

J.Zailskienė tikisi, jog, pradėjus veikti Turizmo ir verslo informacijos centrui, darbas turizmo srityje taps matomesnis, lankytinos Prienų rajono vietos bus labiau reklamuojamos, ieškoma papildomų finansavimo šaltinių, nes šioms reikmėms skiriamų lėšų iš savivaldybės biudžeto nepakanka. TVIC keliamas ir uždavinys rasti galimybių sukurti Prieniečio kortelę su paslaugomis.

Daugiau dėmesio bus skiriama ir verslo pritraukimui. J.Zailskienė akcentavo, kad, papildžius Smulkaus verslo rėmimo programą, verslininkai galėjo kreiptis į Savivaldybę ir dėl įgyvendintų verslo aplinkos priemonių (pastatų puošyba piešiniais) bei sumokėtų palūkanų kompensavimo. Visgi, Administracijos vadovės manymu, šiuo metu svarbiausias siekis – didinti miesto infrastruktūros patrauklumą, pritraukti daugiau lankytojų. Pagyvėjus vietiniam turizmui, šia galimybe suskubtų pasinaudoti ir smulkieji verslininkai – atsirastų parduotuvėlių, kavinukių.

„Neretai išgirstame priekaištų, jog investuojame į trinkeles, bet juk verslas kuriasi ten, kur jam sudaryta palanki aplinka. Kai buvo sutvarkyta ir aktyviam laisvalaikiui pritaikyta Stadiono erdvė, Savivaldybė jau gavo prašymą išduoti leidimą šioje vietoje prekiauti ledais, vaisvandeniais. Čia galėtų savo paslaugas pasiūlyti ir kiti verslininkai,“ – pastebi Savivaldybės administracijos direktorė.

Stambaus verslo atėjimą stabdo tai, kad nei mieste, nei rajone nebėra laisvos valstybinės žemės, ji – privačių savininkų rankose. Todėl, pasak J.Zailskienės, Savivaldybė neturi patrauklių pasiūlymų verslininkams. Viena iš galimybių suformuoti nedidelius žemės sklypelius, parengti investavimo sąlygas yra susijusi su apleistų pastatų perėmimu iš savo turtu nesirūpinančių šeimininkų, jų tvarkymu ar nugriovimu. J.Zailskienė sako, jog šiuo klausimu ledai jau pajudėjo. Taryba pritarė savivaldybės ketinimui iš savininko įsigyti daugiabutį pastatą – vaiduoklį, esantį Birutės g. 8, ir jį nugriauti. Savivaldybės pastangomis sutvarkius aplinką, šis kampelis taps patrauklus ir investuotojams. Administracijos direktorė svarsto, kad labiausiai miestui trūksta ekonominės klasės viešbučio. Per Prienų miestą veda piligriminis Šv. Jokūbo kelio maršrutas, kuriuo keliauja nemažai tikinčiųjų, vyksta tarptautiniai bendradarbiavimo projektai, rengiamos respublikinės sporto varžybos, stovyklos, apsilanko svečių, tačiau nėra kur jų apgyvendinti.

Šių metų biudžete dvigubai padidinta lėšų suma, skirta investicinių projektų vykdymui. Dar šiemet bus pradėtos tvarkyti Jiezno viešosios erdvės. J.Zailskienė teigė, kad šiuo metu vykdomi rangos darbų pirkimai.

Neužilgo bus skelbiami dviračių tako per Dvariuką įrengimo, Revuonos gatvės remonto rangos darbų pirkimo konkursai. Prasidės ir dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio tvarkymo darbai – panemune bus nutiestas takas su sustojimo aikštelėmis, kuris susijungs su futbolo aikšte ir Panemunės gatve. Kitas projektas bus vykdomas Panemunės gatvėje – jos kelkraštyje bus įrengtas šaligatvis – dviračių takas, atnaujintas apšvietimas.

Kovo pradžioje lopšeliui – darželiui „Saulutė“ iš senojo pastato persikėlus į suremontuotas patalpas Kauno gatvėje, bus ieškoma lėšų jo renovacijai. Iki tol, kad pastatas nebūtų nuniokotas, jame įsikurs įvairios įstaigos, asociacijos, klubai. Jame bus rengiamos ir VšĮ „Mano vaikas“ socialinės dirbtuvės žmonėms su psichine negalia.

Tad, pašnekovės teigimu, pokyčiai Prienuose vyksta, jie susiję su apgalvotais sprendimais, kurie Savivaldybėje buvo priimti pastaraisiais metais. Gyventojai taip pat pastebi, kaip keičiasi, tampa patrauklesnė jų gyvenamoji aplinka.

„Čia graži gamta, švaru, tvarkinga, pakankamai saugu, sukurta kokybiška paslaugų sistema, geras susisiekimas, aktyvus kultūrinis gyvenimas, gyvena labai geri žmonės,“ – atsakydama į klausimą, kodėl Prienuose gyventi gera, vardina Savivaldybės administracijos vadovė J.Zailskienė, savo gyvenimo neįsivaizduojanti kitur.

Dalė Lazauskienė

