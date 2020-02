Statistika gerėja, bet džiaugtis nėra kuo…

Praėjusį penktadienį Prienų rajono policijos komisariate vyko 2019 metų veiklos pristatymas, kuriame Prienų rajono PK komisaras Andrius Rupeikis kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininku Alvydu Jurgelevičiumi, Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku, Administracijos direktore Jūrate Zailskiene, socialiniais partneriais ir seniūnijų atstovais aptarė 2019 metų rezultatus bei kitus Prienų rajonui svarbius saugumo klausimus.

Auga visuomenės pasitikėjimas policija

Susirinkimą pradėjęs Andrius Rupeikis džiaugėsi kasmet augančiu visuomenės pasitikėjimu policijos pareigūnais. Komisaro teigimu, praėjusiais metais pasitikėjimą Lietuvos policija išreiškė 75 proc. žmonių, o Alytaus apskrities policijos (kuriam priklauso ir Prienų rajono PK) darbu pasitiki net 86 proc. respondentų. „Iš tikrųjų tai mus skatina dirbti ir stengtis vis labiau“, – teigė A. Rupeikis.

Gerėja ne tik žmonių požiūris į pareigūnų darbą, bet ir saugumo statistika. Praėjusiais metais Prienų rajone užregistruoti 4897 įvykiai. Lyginant su 2018 metais, pernai nusikalstamų veikų skaičius rajone sumažėjo 8,25 proc. (440 atvejų). Kaip teigė A. Rupeikis, galima džiaugtis ne tik sumažėjusių įvykių skaičiumi, bet ir tuo, jog per praėjusius metus pavyko sumažinti reagavimo į iškvietimus laiką, kuris kiekvienu atveju yra labai svarbus, o ypač tada, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei ar sveikatai.

Problemų taip pat netrūksta…

Nors kai kurie statistiniai rodikliai, susiję su policijos darbu, Prienų rajone gerėja, problemų taip pat netrūksta… Pagal nusikalstamų veikų sudėtį daugiausia užfiksuota smurto artimoje aplinkoje atvejų, būtent šių nusikaltimų skaičius per metus išaugo daugiau nei 100 atvejų. Rajone taip pat opi problema yra vagystės (daugiausia vagysčių įvykdyta Prienų mieste, Stakliškių ir Jiezno seniūnijose) bei neblaivūs vairuotojai, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus girtumo laipsnis. Tiesa, neblaivių vairuotojų rajono keliuose 2019 metais užfiksuota kiek mažiau nei 2018 m.

Nemenką rūpestį kelia ir išaugęs eismo įvykių skaičius, per kuriuos nukentėjo, susižeidė ar žuvo žmonės. „Mums rūpesčių kyla ir dėl magistralinio kelio VIA Baltica ir dėl eismo intensyvumo kelyje Kaunas–Prienai–Alytus, kuris yra vienas didžiausių Lietuvoje <…>. Šis kelias neatitinka šiuolaikinių reikalavimų, jis nėra saugus <…>“, – eismo įvykių statistiką komentavo susirinkime dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Jam pritarė ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius, sakydamas, jog šis kelias yra apskrities juodoji dėmė.

Per 2019 metus Prienų rajono PK už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus administracinėn atsakomybėn patraukė 2216 eismo dalyvių (2018 m. – 4693), užfiksavo 44 (2018 m. – 109) neblaivių vairuotojų padarytus KET pažeidimus, iš viso patikrino 12050 transporto priemonių.

Nustatyti „karštieji taškai“

Prienų rajone taip pat identifikuotos 6 vietos (vadinamieji „karštieji taškai“), kuriuose užfiksuota daugiausia nusižengimų. Anot Prienų rajono PK komisaro, siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, šioms vietoms skiriamas papildomas dėmesys.

Susirinkimo metu taip pat pristatytos ir 2019 metais vykdytos prevencinės priemonės, šių metų prioritetinės kryptys. Pasidžiaugta didžiausią pažangą saugumo srityje padariusia Veiverių seniūnija bei policijos pareigūnų aprūpinimu automobiliais ir technine įranga.

Rimantė Jančauskaitė