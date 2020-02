Skaidraus nepotizmo formulė

Tai yra pats tikriausias nepotizmas, – pristatydamas savo ir kompanijos atliktą tyrimą apie buvusio susisiekimo ministro Roko Masiulio griekus, šiam einant ministro pareigas, sako Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Į viešumą jis paleido jau dvi gausiai iliustruotas savo tyrimo serijas. Žada tęsinių.

Tarptautinių žodžių žodynas sako, kad nepotizmas [lot. nepos (kilm. nepotis) – vaikaitis; palikuonis], tarnybinės padėties naudojimas giminėms proteguoti; ypač būdinga XV-XVI a. popiežiams. Neprisimenu, kaip ten su tais popiežiais, bet p. Karbauskio paskelbtoje medžiagoje (kurią dabar, pasak LVŽS lyderio, turi užsiimti Specialiųjų tyrimų tarnyba), buvusio ministro giminių beigi artimųjų neradau. Nė vieno. Buvusių bendradarbių, moksladraugių – taip, tačiau giminaičių – ne.

Arčiausiai nepotizmo apibrėžimo p. Masiulio istorijoje galėtų būti gal tik jo žmona Lina. Tik atvirkštine prasme. Nes būsimasis ministras ją vedė „atimdamas“ iš šalies energetikos sektoriaus – Lina Skrabutėnaitė ligi tol buvo žinoma kaip viena energetikos išteklių biržos „BaltPool“ kūrėjų, vėliau dirbusi Šiaurės šalių elektros energijos biržos „NordPool Spot“ (NPS) biure Vilniuje. O jos sutuoktinis tada buvo AB „Klaipėdos nafta“ (KN) vadovas. Bet ir šiuo atveju reiktų gerokai pafantazuoti, kur galėjo pintis KN, NPS ar „BaltPool“ siūlai.

Linos ir Roko Masiulių vaikai – dar maži, taigi ir vaikaičių teks palaukti gerokai. Kitaip tariant, p. Karbauskio kompromituojančiuose traktatuose apie buvusį ministrą – anei tėvo, anei močios, anei tėvo arklio brolio. Svarbiausias Lietuvos žemdirbys įprastai daugeliui viešai vartoja tarptautinius žodžius, kurių prasmės nežino arba nesupranta. Gal yra labiau kur nors juos girdėjęs iš labiau intelektualių personažų.

Tiesa, p. Karbauskio piešinėliuose yra daug nuorodų į vieną organizaciją anglišku pavadinimu (matyt, dėl to LVŽS lyderis nesiėmė jos minėti prieš TV kameras) – „Baltic Institute of Corporate Governance“ (BICG), kurioje esą mokėsi vyraujanti dauguma p. Masiulio darban pritrauktų žmonių. Lietuviškai šios organizacijos pavadinimas verčiamas Baltijos bendrovių valdysenos institutas.

Studijuoti jo programas, mokytis – tarp verslo žmonių Lietuvoje yra gero tono ženklas. Ponas Karbauskis gali to ir nežinoti, nes BICG nėra mokoma, kaip manipuliuoti chemine trąšų sudėtimi ir per tarpininkus kartu su giminaičiais pusvelčiui supirkti žemės ūkio naudmenis. Maždaug prieš 15 metų, kada dar dirbau „Verslo žinių“ dienraštyje, BICG ekspertų nuomonė apie tai, kaip pertvarkyti chroniškai korumpuotų valstybės įmonių (VĮ) valdymą, buvo tiesiog geidžiama. Ką, beje, ir darėme. Drįstu teigti, kad ir BICG nuopelnas yra tai, kad VĮ Lietuvoje esmingai pasikeitė.

Kadangi šiame tekste p. Karbauskiui nerodau didelės pagarbos, leisiu dar pafantazuoti. Kokios būtų jo viešai pateiktos kompromato schemos, jeigu p. Masiulio žmona būtų įdarbinta AB „Lietuvos paštas“ arba AB „Lietuvos geležinkeliai“. Arba suvis kokiame nors VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, vadovaujant Arvydui Vaitkui. Ar p. Karbauskis tada taip pat sakytų: „paprasta moteris įsidarbina paprastose pareigose, už elementarų atlyginimą, negi pradės kažkas pūsti viską?“. Tai citata iš portalo „Delfi“ publikacijos apie LVŽS lyderio reakciją, paaiškėjus, kad ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio žmona Silvija įsidarbino su lenkų koncernu „Orlen“ susijusioje bendrovėje.

Apie p. Skvernelio šiam koncernui suteiktas preferencijas – net knygos parašytos. Ir nieko. Labai jau atrodo, kad p. Karbauskio siūloma skaidraus nepotizmo formulė yra tokia – po savivaldos rinkimų susisiekimo ministras atleistą uosto direktorių privalėjo palikti poste, tada įdarbinti savo žmoną „paprastose pareigose, už elementarų atlyginimą“, kad ši padėtų išlaikyti jauną šeimą. Kaip Silvija Skvernelė tokiu būdu padeda išlaikyti ministro pirmininko namų židinį, saugodama jį nuo nepriteklių.

Rytas Staselis