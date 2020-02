Robotikos užsiėmimai – kūrybiškų idėjų šaltinis

Pramonės perversmas, dar vadinamas industrijos revoliucija, prasidėjo XVIII amžiuje, kai anglų inžinierius Džeimsas Vatas išrado garo mašiną, „išjudinusią“ viso pasaulio pramonę, jos modernizaciją. Šiuo metu pasaulis išgyvena jau ketvirtąją industrijos revoliuciją – masinę pramonės kompiuterizaciją, kuriai ypač svarbus yra robotikos mokslas, apimantis informatikos (ypač dirbtinio intelekto), elektromechanikos ir mašinų gamybos disciplinas. Nors robotika Lietuvoje išpopuliarėjo ne taip ir seniai, tačiau šios mokslo šakos noriai mokosi ne tik studentai, bet ir vaikai. Prognozuojama, jog apie 65 proc. šiuolaikinių vaikų užaugę dirbs darbus, kurie dar neegzistuoja arba tik pradeda rastis, todėl robotikos užsiėmimai vaikams steigiami ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet ir mažesniuose miesteliuose, kurie taip pat prisitaiko prie modernizacijos proceso.



Siekiant visapusiškai ugdyti rajono vaikų gabumus, nuo praėjusių metų Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai dalyvaujant įgyvendinamame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“, atsirado galimybė plėsti bibliotekos teikiamas inovatyvias paslaugas vartotojams. 2019 metais Viešoji biblioteka gavo programavimo/robotikos, inžinerinį ir kūrybinį paketus, skirtus viešųjų interneto prieigų praplėtimui. Tuomet Informacijos skyriuje buvo įrengta Robotikos erdvė, kurioje sukurtos naujos vietos vartotojų savarankiškam darbui su vaizdo, garso ir grafine medžiaga bei skaitmeniniu turiniu, inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos ir elektronikos rinkiniais. Šiuos užsiėmimus veda inžinerijos mokslų (infotronikos) absolventas, pats nuo vaikystės domėjęsis informacinėmis technologijomis (IT), prieniškis – Andrius Aukštakalnis.

Nors šiais laikais dauguma žmonių piktinasi, jog vis daugiau vaikų savo laiką leidžia naršydami internete, nuvertinti informacinių technologijų negalima. Priešingai, šį norą galima lavinti ir pasiekti labai gerų rezultatų, padėsiančių šiuolaikinės kartos atstovams ateityje. To pavyzdys yra ir pats Andrius, kuriam moderniosios technologijos anksčiau buvo tiesiog hobis, kuris laikui bėgant patapo ir darbu.

Andrius džiaugiasi, jog net ir tokiame nedideliame mieste, kaip Prienai, susidomėjusiųjų robotikos užsiėmimais skaičius yra tikrai nemažas (šiuo metu užsiėmimus lanko 34 vaikai) ir išlieka pastovus. Galima pasidžiaugti ir tuo, jog vaikai nuo 7 metų amžiaus turi galimybę nemokamai tobulinti konstravimo, programavimo, piešimo su išmaniaisiais planšetiniais kompiuteriais įgūdžius.

„Robotikos erdvėje vartotojai savarankiškai dirba su vaizdo, garso ir grafine medžiaga bei skaitmeniniu turiniu, inžinerinius gebėjimus lavinančiais konstruktoriais, robotikos ir elektronikos rinkiniais – LEGO WeDo 2.0, LEGO EV3 Mindstorms, Fichertechnik. Edukacinis užsiėmimas „Skaitmeninis menas“ suteikia daugiau žinių apie vizualiuosius menus, padeda išgauti įvairias figūras, spalvas, naudojant kompiuterines technologijas, kaip pažangų kūrybos įrankį, ir atskleisti vaikams bei jaunuoliams naujus informacijos šaltinius“, – pasakoja A. Aukštakalnis.

Specialisto teigimu, viskas, kas susiję su technologijomis, yra neišvengiama mūsų ateitis, todėl svarbu nuo mažens išmokti jomis naudotis atsakingai. Be to, šie užsiėmimai turi ir kitų privalumų: vaikai išmoksta dirbti grupėse, kūrybiškai mąstyti, analizuoti situacijas, susipažįsta su robotikos, informatikos mokslų pradmenimis, įgyja konstravimo, programavimo žinių, gerėja jų motorikos įgūdžiai.

Andrius pabrėžia, jog ši veikla reikalauja ir įtempto bei kruopštaus darbo, ugdo vaikų valią, smalsumą: „Užsiėmimas trunka 60–90 minučių, kartais ir šiek tiek ilgiau. Tai priklauso nuo kiekvieno jaunojo konstruktoriaus asmenybės, nuo to, kaip ir kiek jis nori bei gali dirbti… Vieni vaikai lanko užsiėmimus nuo pat pradžių iki dabar, kitiems atsibosta sunkus ir įtemptas darbas, vietoj jų ateina nauji lankytojai. Visgi, sukonstravus savo robotuką, jį galima valdyti, tobulinti, o konstruojant kyla vis geresnių idėjų, mokomasi iš savo ar draugų klaidų ir dažniausiai susidomėjimas tik didėja“, – teigia robotikos erdvės edukatorius.

Nors visuomenėje vis dar vyrauja stereotipas, jog „robotukai“ – tai užsiėmimas, skirtas berniukams, o ir tikslieji mokslai nėra itin moteriška ar netgi meniška sritis, Andrius iš savo praktikos gali drąsiai paneigti šį mitą. Pasak jo, ir „tiksliukai“, ir mėgstantys meninę veiklą randa ką veikti Robotikos erdvėje, nes gali naudotis programavimo/robotikos, inžineriniu ir kūrybiniu paketais, o iš visų lankančiųjų – apie trečdalis mergaitės. Kai kurios konstruoja su dar didesniu užsidegimu nei berniukai ir niekuo jiems nenusileidžia.

A. Aukštakalnis šiais metais tradicinėje „Gyvenimo“ Padėkos šventėje buvo paskelbtas nominacijos „Talentus atrandame kasdien“ laimėtoju. „Kai paskambinau savo sūnui ir pasakiau, jog šiandien robotikos būrelio nebus, o telefone buvo spengianti tyla ir tik vėliau klausimas: „Ar aš esu tuo tikras?“ <…> Vien tik dėl šio įspūdžio aš supratau, kad Andrius yra teisingame kelyje“, – kalbėjo nominacijos steigėjų UAB „Prienų kompiuteriai“ vienas iš vadovų Darius Kulieša. O pats Andrius teigia, jog smagu, kad veikla buvo pastebėta ir įvertinta. Anot jo, bibliotekos kolektyvas tuo irgi labai džiaugiasi. „Vadinasi, einame teisinga kryptimi, skatindami lankytojus drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pakviesdami į inovatyvias veiklas,“ – sako Andrius.

Rimantė Jančauskaitė