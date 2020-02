Po vienu stogu – skonių, spalvų, kvapų įvairovė

Iš tarptautinės parodos „Žalioji savaitė“ Berlyne

Per dieną apeiti 118 tūkst. kvadratinių metrų tarptautinės parodos „Žalioji savaitė“ prekybinius plotus Berlyno parodų centre misija yra įmanoma, bet per tokią skubą visko nematysi, neišragausi ir išeisi be aluktuvių. Pasiūla didžiulė: vaisiai, daržovės, grūdinės ir kitos kultūros, gėlės, kava, arbata, prieskoniai, medus, medvilnė ir jau pagaminta produkcija – mėsos, pieno, konditerijos, tekstilės ir vilnos gaminiai, gėrimai, padažai, natūrali kosmetika, žemės ūkio ir sodininkystės įranga, prietaisai, medžioklės ir žvejybos reikmenys, virtuvės baldai, namų apyvokos prietaisai, gyvūnų priežiūros prekės, papuošalai, moliniai dirbiniai ir kt.

Kiekvienos šalies stenduose atsispindėjo tik jai būdingas kaloritas, kurį kūrė spalvos, skoniai, kvapai ir muzika. Bulgarija lankytojų širdis bandė pavergti įvairiomis kosmetikos priemonėmis, pagamintomis su ekologiškai sertifikuotu rožių ir levandų aliejumi. Parodoje atstovavusi šeimos įmonė UAB „INA“ eksportuoja 95 proc. produkcijos. Dabartiniai spirito varyklos pajėgumai yra 40 kg organinio rožių aliejaus ir 4000 kg levandų aliejaus per metus, šiuo metu statoma nauja varykla, todėl bus plečiamasi…

Olandai, vokiečiai, austrai buvo atridenę milžiniškus sūrio ritinius. Italai, be įvairių rūšių sūrio, pristatė ir užkandai labai tinkančias alyvuoges, džiovintus pomidorus. Buriatijos respublika išsiskyrė žuvies konservais ir eršketų ikrais, prancūzai – jūros fermose išaugintomis austrėmis bei kalmarais. Viena Dramblio Kaulo Krante veikianti įmonė garsinosi įvairių rūšių grybų asortimentu. Grybai auginami ištisus metus ir tiekiami viešbučiams, restoranams, ekologiškų maisto produktų mažmenininkams, delikatesų gamintojams. Besidomintys natūraliu gydymu čia galėjo rasti ir vaistinį grybą „Reishi“.

Parodoje buvo pagalvota žmones, turinčius skirtingus mitybos įpročius – ir mėsėdžius, ir veganus, ir vegetarus. Lietuviai mėsos gurmanus viliojo vytintos briedienos nugarine, elnienos dešra, rūkytais stirnienos kumpiais, šamo užkandėle su kanapių sėklomis, prancūzai – ypatingomis saliamio dešromis. Gerai pasidairius parodoje buvo galima rasti ir veganiškų alternatyvų. Pavyzdžiui, sūrį, pagamintą iš migdolų, dešrą – iš sojų, morkų, paprikos, burokėlių ir kokosų aliejaus. Mozambikas reklamavo super maistą – bananų miltus be glitimo, tinkančius sausainiams ar pyragams kepti. Ruandos stende buvo ruošiami veganiški mėsainiai iš saldžiųjų bulvių, moliūgų ir chia sėklų ir t.t.

Uzbekistanas praeivius masino piramide arbūzų, melionų, granatų ir moliūgų, riešutais, džiovintais vaisiais ir tradicine duona. Azerbaidžanas tikrino Vakarų rinką granatų sultims ir vynams. Granatai yra vienas svarbiausių šalies eksporto produktų – jie išvežami į Rusiją, Ukrainą, Baltarusiją ir Kiniją. Tačiau šalis siekia patekti ir į Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos bei Olandijos rinkas.

Nacionaliniais rūbais apsitaisę Togo atstovai reklamavo riešutus, sėklas, pupeles, prieskonius, kavą. Kavos, skirtingai nuo rūšies ir gamintojo, buvo galima įsigyti nuo 5 Eur – 10 Eur už 250 gramų pakuotę. Brangiau kainavo ekologiškai išauginta kava.

Kataro stende aptikta kava buvo išties ypatinga – pagardinta šafranu ir kardamonu, ji atstovavo skoniui, kuris būdingas Arabijos pusiasaliui.

„Žaliosios savaitės“ lankytojai, ieškantys aukščiausios rūšies arbatos, turėjo gerą pasirinkimą – ekologišką oolongo arbatą, užaugintą Dharmsaloje, netoli Tibeto sienos, kur tremtyje gyvena Dalai Lama. Ja prekiavo arbatos namai iš Hamburgo.

Nepalas, be šaltuoju metu šildančios arbatos „Chai Masala“, kuriai ruošti naudojami malti prieskoniai, vaišino ir baltąja Sayto arbata, kuriai naudojami tik arbatžolių pumpurai.

Malio gamintojai atvežė miltelių, pagamintų iš moringos lapų, kuriuos galima maišyti su daugybe patiekalų arba gerti kaip arbatą. Moringa dėl jo lapuose esančio didelio kiekio kalcio, A ir E vitaminų, geležies vadinamas stebuklingu medžiu.

Uganda ieškojo importuotojų natūraliam džiunglių medui, pristatė ir produktus, pagamintus iš taukmedžio. Šri Lanka prekiavo “Econutrena” ženklo prekėmis – natūraliais kremais, padažais, papildais su kokoso pienu.

Marokas garsino ekologišką argano aliejų. Mongolijos ekspozicija atspindėjo būtent šiai šaliai būdingus egzotiškus bruožus. Joje dėmesį traukė tradicinė gyvulių augintojų jurta, buvo prekiaujama aukštos kokybės ir nepigiais gaminiais iš ožkų, jakų ir kupranugarių vilnos, odos aksesuarais, šaltalankių aliejumi.

„Choco Togo“ komanda Vakarų Afrikos šalies stende demonstravo, kaip gaminamas šokoladas. Lankytojai galėjo stebėti gamybos procesą – nuo kakavos ankščių atidarymo iki pupelių skrudinimo ir malimo.

Žydinčiomis gėlių oazėmis, tulpių, orchidėjų margumu, chrizantemų augumu žavėjo olandai, siūlę iš anksto įsigyti ir gėlių svogūnėlių, ir įvairiausių daržovių sėklų. Vakarų šalių žemdirbiai pristatė žemės ūkio produkciją, veislinius gyvulius. Gyvūnų paviljone turėjo į ką pasižvalgyti ir naminių gyvūnėlių mylėtojai.

Visgi trumpai pristatyti visą parodos įvairovę neįmanoma, reikia patiems ją aplankyti. Kitais metais „Žalioji savaitės“ Berlyne vyks sausio 15 – 24 dienomis.

Dalės Lazauskienės nuotraukos