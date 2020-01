Kažkas iš R.Pakso repertuaro

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis tvirtą prezidento Gitano Nausėdos poziciją susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus klausimu leido sau gana laisvai interpretuoti įžvalga, esą šalies vadovas vadovaujasi diskriminacijos tautiniu pagrindu požiūriu. Žinia, dabartinis susisiekimo ministras atstovauja politinei nacionaliniu (lenkų kilmės) pagrindu suburtai partijai – Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – krikščioniškų šeimų sąjungai. Suprask, žmogau – kadangi p. Narkevičius yra lenkas, todėl netinka vadovauti ministerijai.

Kliedesys lygioje vietoje. Mat lenkų kilmės prezidento patarėjas (nors ir jokių politinių partijų nedeleguotas) Jaroslavas Neverovičius p. Nausėdai tinka, o lenkas Narkevičius – ne.

Dar ne vakaras. Jei jau imtasi tariamos tautinės diskriminacijos argumento, nenustebčiau sulaukęs premjero ar jo rėmėjų deklaracijos, esą p. Nausėdos politinis spaudimas Vyriausybei vyksta ir dar jautresniu pagrindu. Tokiu, kuris būtų arčiau visuomenės užuojautos tikslo.

Tada jau p. Skvernelis galėtų ir išeiti atsistatydinęs dėl nederamo šalies vadovo elgesio. Bei kurti terpę savo politinei platformai prieš rinkimus. Su valstiečiais – žaliaisiais arba be jųjų. Toks variantas iš Rolando Pakso amžių sandūroje taikytos politinės praktikos.

Manding tačiau p. Skvernelis daro esmingą klaidą: nes p. Nausėda – ne buvusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kurią jis iš esmės grubiai pasiuntė 2015 m., kada iš policijos automobilio pabėgo ginkluotas nusikaltėlis, o dabartinis premjeras buvo vidaus reikalų ministras. Anas išskaičiavimas suveikė nepriekaištingai. Atsitiktinai ar sąmoningai – ne taip svarbu.

Tačiau dabar – ne taip. Viena vertus, Žaliųjų-valstiečių sąjungos lyderio Ramūno Karbauskio dėlionėse 2016 m. buvo ne tik p. Skvernelis. Jis buvo tik vienas, nors galbūt ir pats ryškiausiai spindintis, mozaikos akmenėlis. Šalia žmogaus teisių gynėjos Dovilės Šakalienės, iš po alkoholizmo preso išsibrovusio politikos specialisto Egidijaus Vareikio, energetikos sektoriaus specialisto Virgilijaus Poderio, kitų – pompastiškai pristatytų visuomenei bene kiekvienam jų skirtoje spaudos konferencijoje. Kur dabar daugelis jų? O, kaip pasirodo, net ir ryškiausias akmenėlis mozaikoje neatstoja visos p. Karbauskiui politikoje reikalingos uždangos ar priedangos.

Kita vertus, Prezidentas teisus – asfaltas kelelyje nuo Vilniaus p. Skvernelio namų link niekur nedingo. Maža to, kas dar labiau įdomu, ligi šiol tiksliai neaišku, kaip jis ten Susisiekimo ministerijos dėka atsirado. Kelelis esmingai purvinantis labiausiai tviskantį p. Karbauskio mozaikos akmenėlį. Gal net nenuplaunamai. Bent jau ligi to laiko, kol nebus sudėti taškai ant i. Ir tai joks prezidentūros ir vyriausybės kanceliarijos patarėjų žodžių karas, kaip mėginama teigti.

Savaime suprantama, dabartinėse politinės audros stiklinėse yra ir p. Nausėdos atsakomybės dalis. Atiduoti ant šaligatvių besimėčiusią vykdomąją valdžią pernai vasarą į p. Karbauskio paskubomis suklijuotos koalicijos rankas, neieškant kitų variantų – toks buvo naujojo šalies vadovo pasirinkimas. Galima sakyti, kad kiti variantai buvo dar labiau migloti, tačiau klausimas, ar kitais atvejais nauji ministrų kabinetai būtų pradėję nuo keliukų namo asfaltavimo ir sąmoningos konfrontacijos su Simono Daukanto aikštės rūmais.

Vis dėlto gali būti, kad palikęs vykdomosios valdžios vairą p. Karbauskio ir kompanijos rankose p. Nausėda nenorėjo aktyviai dalyvauti sudėtinguose procesuose dėl nepatirties. Patirtis, žinia, pareina su laiku, suvalgius vieną kitą kepalą rupios duonos. Tačiau, ko gero, niekas negali priekaištauti Prezidentui dėl principingumo deficito. Šitai derėtų įsikirsti ir p. Karbauskiui su p. Skverneliu.

Rytas Staselis