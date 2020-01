Sergamumas gripu auga

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas praneša, kad 3-iosios šių metų savaitės duomenimis, sergamumas gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Kauno apskrityje siekia 75,4 atvejo 10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune, mažiausiai peršalimo ligomis serga Kaišiadorių rajono gyventojai.

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaune ir Kauno apskrities teritorijose padidėjo 9 proc., susirgimų gripu skaičius išaugo iki 225 atvejų. Vaikai sudaro 55 proc. visų sergančiųjų gripu ir ŪVKTI. Į Kauno apskrities ligonines per šių metų 3-iąją savaitę medicinos pagalbos dėl gripo kreipėsi 58 asmenys, iš kurių 24 vaikai (2-17 m.) ir 2 suaugusieji buvo hospitalizuoti.

Birštono savivaldybėje sausio 6 – 19 dienomis tebuvo registruotas vienas gripo atvejis, sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis augo nuo 14 iki 17 atvejų. Prienų rajono savivaldybėje per tą patį laikotarpį registruota iki 8 gripo atvejų, nuo 138 iki 179 išaugo ŪVKTI atvejų.

Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet sergamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra mažesnis.

