Liaudies receptai: apie kmynus

Sutrikus virškinimui, kai skauda pilvą

1. 2 valgomuosius šaukštus kmynų vaisių termose užplikykite verdančiu vandeniu ir palikite 4–6 val., kad pritrauktų, paskui nukoškite ir gerkite šio antpilo po pusę stiklinės 2–3 kartus per dieną tarp valgio.

2. Sumaišykite lygiomis dalimis kmynų vaisių, vaistinių ramunių žiedų, pipirmėčių žolės. Valgomąjį šaukštą šio mišinio užpilkite 2 stiklinėmis verdančio vandens, 5–10 min. Pavirkite uždengtame inde ant silpnos ugnies, palaikykite 30 min., kad pritrauktų. Tada nukoškite ir gerkite po pusę ar trečdalį stiklinės 3 kartus per dieną.

Jei pučia vidurius

1. 20–30 min. prieš valgį pakramtykite sėklų.

2. 2 valgomuosius šaukštus kmynų vaisių emaliuotame inde užpilkite 2 stiklinėmis karšto vandens ir 5–7 min. pavirkite ant silpnos ugnies, parkoškite ir vartokite po pusę stiklinės 3–4 kartus per dieną 1 val. prieš valgį.

Maitinančioms motinoms,

skatinant pieno išsiskyrimą

1–2 valgomuosius šaukštus kmynų vaisių užpilkite 400 g verdančio vandens, porą minučių pavirkite uždengtame inde ant silpnos ugnies, palaikykite, kol pravės, nukoškite ir gerkite po pusę stiklinės 3–4 kartus per dieną prieš valgį. Jeigu kmynų vaisius kiek patrinsite, galite užplikytus verdančiu vandeniu tik palaikyti 20–30 min., kad pritrauktų, nukošti ir gerti po pusę stiklinės.

Nuo streso

Sumaišykite lygiomis dalimis kmynų, pankolių ir anyžių vaisių. Valgomąjį šaukštą šio mišinio užpilkite stikline verdančio vandens, palikite 20–30 min., kad pritrauktų. Tada nukoškite ir gerkite po pusę stiklinės 2 kartus per dieną, vakare, prieš miegą, geriau su medumi.

Kmynų arbatėlė vaikams

Šaukštą kmynų vaisių užpilkite 200–300 g verdančio vandens, palikite 20–30 min., kad pritrauktų. Tada nukoškite ir duokite gerti 2–3 kartus per dieną prieš valgį.

Maistui

Prieskonių mišinys mėsai su kmynais

Sumaišykite lygiomis dalimis maltų kmynų, juodųjų pipirų, kalendros ir smulkiai supjaustytų česnakų. Rekomenduojama norma – 10 g kilogramui mėsos arba pagal skonį.

