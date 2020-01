Viskas, ką reikia žinoti apie pensijas 2020 metais

Nuo sausio gyventojai gaus didesnes ir senatvės, ir netekto darbingumo (neįgalumo), bei šalpos pensijas. Didės ir priemokos mažiausių pensijų gavėjams.



. Nuo sausio socialinio draudimo pensijos bus indeksuojamos 8,11 proc. ir dar papildomai kitąmet 1,83 proc. didės bendroji pensijos dalis. Iš viso pensijos vidutiniškai augs daugiau nei 9 proc.

. Būtinąjį stažą įgijusių pensininkų bendra visų gaunamų pensijų suma negalės būti mažesnė nei 257 eurai per mėnesį. Tam skiriamos priemokos mažų pensijų gavėjams.

. Pensijas Vilniuje bei Kaune į namus pristatys Lietuvos paštas

Kokio dydžio pensijos tikėtis?

Senatvės, netekto darbingumo ir kitos socialinio draudimo pensijos bus indeksuojamos nuo sausio. Tai reiškia, kad jau sausio mėnesį senjorai tikrai sulauks 8,11 proc. didesnių pensijų.

„Sprendimas papildomai didinti bendrąją pensijos dalį yra naujas, tačiau darome viską, kad kuo greičiau galėtume papildomai 1,83 proc. padidintą bendrą pensijos dalį apskaičiuoti bei pradėti mokėti, nors įstatymuose numatyta galimybė dėl šio sprendimo padidintą pensiją pradėti mokėti ne vėliau kaip birželį, kartu su nepriemoka už pirmus metų mėnesius“, – paaiškina „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja Violeta Latvienė.

„Sodros“ duomenimis, mažesnės pensijos augs šiek tiek sparčiau nei didesnės, nes 1,83 proc. sparčiau kils bendroji pensijos dalis.

Lentelėje pateikiama, kiek apytikriai augs pensijos tų gyventojų, kurie yra įgiję būtinąjį stažą. Tačiau kiekvieno senjoro pensija ir jos augimas bus individualus, nes priklausys nuo asmens stažo. Daugiau stažo turinčių gyventojų pensijos augs labiau nei turinčiųjų mažiau stažo.

Skaičiuojama, kad vidutinė senatvės pensija 2020 m. pasieks 377 eurus, o vidutinė senatvės pensija turintiems būtinąjį stažą – 399 eurus.

Mažiausias pensijas gaunantys senjorai, kurių visų gaunamų pensijų suma kitąmet nesieks 257 eurų, sulauks priemokų.

Jeigu žmogus į pensiją išėjo įgijęs būtinąjį stažą, priemoka bus tokio dydžio, kad visos išmokos sudarytų ne mažiau kaip 257 eurus. Jeigu stažo įgyta mažiau, priemokos bus mažesnės – priemokos dydis bus proporcingas senjoro per gyvenimą įgytam stažui.

Priemokos dydį gali lemti ir kitos pensijų išmokos, pavyzdžiui, jeigu gyventojui paskiriama našlių pensija, priemoka sumažėja arba gali būti išvis nebemokama, jeigu senjoro pajamos, gavus našlių pensiją, perkopia 257 eurus. Beje, našlių pensijos kitąmet didėja iki 26,13 euro.

„Sodra“ nuo šių metų pradžios iš savivaldybių perėmė ir šalpos pensijų mokėjimą, šios pensijos mokamos ne iš socialinio draudimo fondo, o iš valstybės biudžeto. Šalpos pensijas gauna tie gyventojai, kurie nėra įgiję minimalaus stažo socialinio draudimo pensijai gauti. Šalpos pensijos bazė kitąmet didėja nuo 132 iki 140 eurų.

Nuo kitų metų pradžios tiems šalpos pensijų gavėjams, kurie stažo neįgijo dėl to, kad ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius ar išaugino ne mažiau kaip penkis vaikus ir pateikus tai įrodančius dokumentus, bus mokama 1,5 šalpos pensijų bazės dydžio šalpos senatvės pensija. Ši suma kitąmet sieks 210 eurų.

Beje, kadangi šalpos pensijos mokamos už praėjusį mėnesį, jų gavėjai padidėjimą pajus vasarį.

Tų pensijų gavėjų, kurie šiais metais dirbo ir mokėjo socialinio draudimo įmokas, pensijos ne tik bus indeksuotos nuo sausio, tačiau kitąmet bus ir atnaujinamos bei didės dėl papildomai įgyto stažo ir taškų. Kiek padidės dirbusio senjoro pensija, priklausys nuo darbo pajamų ir sumokėtų socialinio draudimo įmokų.

Pensijas jiems planuojama atnaujinti ir pradėti mokėti didesnes ne vėliau kaip liepos mėnesį, o už mėnesius nuo sausio iki pensijos atnaujinimo mėnesio bus išmokėta nepriemoka. Teikti prašymo pensijai atnaujinti – nereikia.

Seimas taip pat nusprendė kitais metais kompensuoti 10 proc. per krizę sumažintų valstybinių ir kitų pensijų, kompensacijų bei rentų, kurios iki šiol buvo likusios nekompensuotos. Kompensacijos žmonėms bus išmokamos kitų metų rugpjūčio mėnesį be žmogaus prašymo.

Jeigu nutiktų taip, kad įsigaliojus šiam įstatymui, teisę į kompensaciją turintis žmogus mirtų, išmoka būtų mokama paveldėtojams. Paveldėtojai turėtų pateikti prašymą iki 2020 m. spalio pabaigos.

Senjorai, kurie pensijas gauna į namus, taip pat šiemet gali būti ramūs. Artimiausius dvejus metus jiems pensijas pristatančios bendrovės nesikeis. Vilniuje ir Kaune pensijas į namus, kaip ir iki šiol, pristatys Lietuvos paštas, su kuriuo „Sodra“ sudarė dvejų metų sutartį.