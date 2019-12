Birštono savivaldybės merė Nijolė DIRGINČIENĖ: jeigu neturi svajonių, negali ir skristi…

Kokie buvo 2019 metai?

2020 metų pradžioje Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė baigia savo kadenciją Europos tarybos kongrese. Tačiau jos dalyvavimas Europos Sąjungos institucijų darbe tęsis ir toliau. Prieš pat didžiąsias metų šventes N.Dirginčienę pasiekė žinia, kad ji, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, yra patvirtinta tikrąja Europos regionų komiteto nare. Beje, N. Dirginčienė tarp devynių Lietuvos tikrųjų narių Europos regionų komitete – vienintelė moteris. Kaip pati merė vertina tokį svarbų paskyrimą?

– Be abejonių, džiaugiuosi buvusios veiklos Europos tarybos kongrese patirtimi ir naujuoju paskyrimu. Tikiu, kad tai bus įdomūs ir veiklos bei iššūkių kupini metai.

Europos regionų komitetas yra Europos Sąjungos patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų 28 valstybių narių. Manau, kad, dirbdama Europos regionų komitete, turėsiu galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, kurie daro tiesioginį poveikį regionams ir miestams, susipažinti su kitų šalių patirtimi.

Europos regionų komitetas suteikia galimybę regionams ir miestams oficialiai pareikšti savo požiūrį į rengiamus ES teisės aktus ir taip užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų poziciją ir poreikius. Taigi laukia labai atsakingas darbas, bet jis manęs negąsdina. Mane žavi neseniai perskaityta mintis, kalbanti apie tai, kad jeigu neturi svajonių, neturi ir sparnų, o neturėdamas sparnų, negali ir skristi. Šiuo atveju iššūkiai man asocijuojasi su svajonėmis, kurių aš visada turiu. Linkiu jų turėti kiekvienam!

– Besibaigiančių metų pradžia sutapo su savivaldos rinkimais, lėmusiais Jums sėkmę jau pirmajame rinkimų ture ir 4 kadenciją merės pareigose, o Jūsų vedamiems socialdemokratams daugumą Taryboje – net 9 socialdemokratai tapo Tarybos nariais ir valdančiąja dauguma.

– Tuo labai džiaugiamės ir vertiname gyventojų pasitikėjimą. 2019 metų balandžio 16 d. prisiekusioje naujos kadencijos Taryboje dirba 15 narių. Tarybai atstovauja 9 Lietuvos socialdemokratų partijos, 3 Lietuvos socialdemokratų darbo partijos, 2 Visuomeninio rinkimų komiteto „Vieningas Birštonas“ ir 1 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys. Jie susibūrę į frakcijas. Taryboje dirba valdančioji Socialdemokratų frakcija, vienijanti 9 narius, ir 2 mažumos opozicinės frakcijos: „Demokratijos sargyboje“, vienijanti 3 narius, bei frakcija „Kartu Birštono labui“, vienijanti 3 narius.

Džiaugiuosi, kad šios kadencijos Taryba atjaunėjo, kad naujieji Tarybos nariai aktyviai įsijungė į darbą, siūlo idėjas, nebijo prisiimti atsakomybės. Tai, kad vis daugiau jaunų žmonių jungiasi į įvairias veiklas, kad juos pastebi vietos gyventojai, manau, leidžia teigti, kad Birštone, o ir seniūnijoje daugėja jaunų žmonių, gyvenimo ar darbo vieta besirenkančių mūsų savivaldybę.

Per pirmuosius kadencijos metus Savivaldybės taryba posėdžiavo 10 kartų, svarstė ir priėmė 183 sprendimus. 4 gyventojai pasinau-dojo galimybe per Tarybos posėdžius pasisakyti „Birštoniečių tribūnoje“. Vyko po 8 Ekonomikos ir verslo, Finansų ir biudžeto, Jaunimo ir socialinių reikalų komitetų posėdžius, 3 kartus posėdžiavo Kontrolės komitetas.

– Kaip manote, ar stebėdami ir vertindami šios kadencijos Tarybos ir savivaldybės administracijos darbo pradžią gyventojai gali jaustis ramūs dėl savo pasirinkimo?

– Manau, kad tikrai. Priimti sprendimai mums suteikė galimybę tęsti pradėtus darbus ir taip pat pradėti naujų projektų įgyvendinimą, planavimą.

2019-ųjų vasaros „karščiausia“ naujiena tapo šių metų liepos 12 dieną atidarytas aukščiausias Lietuvoje Birštono / Nemuno kilpų apžvalgos bokštas, padidinęs vienadienių turistų srautą. Bokšte nuo jo atidarymo dienos apsilankė daugiau nei 100 tūkst. lankytojų. Vien pirmąją savaitę į viršų įkopė apie 10 tūkst. žmonių. Bokšto apžvalgos aikštelė – 45 m aukštyje, viso bokšto aukštis – 55 m. Apžvelgti Nemuną galima nuo 30 iki 70 metrų virš upės pakilusių šlaitų. Buvo tęsiamas glaudus tarptautinis bendradarbiavimas su miestais partneriais, su LR ambasadomis Lietuvoje ir užsienyje. Šiuo metu Birštono savivaldybė turi 13 miestų partnerių, bendraujama su 15 skirtingų valstybių ambasadų. Toliau tęsiama „Eko miestas Birštonas“ koncepcija: įrengtos naujos elektromobilių įkrovimo stotelės (Birštono kultūros centro kieme, Jaunimo g. 4, ir automobilių stovėjimo aikštelėje šalia stadiono, B. Sruogos g) 23A.), toliau miestas tvarkomas robotais, aiški ir artimiausių metų kryptis – antiplastikas, ekologija, tvarumas, žaliasis kurortas, klimato kaitos problematika ir sprendimo būdai. Pernai Birštone apsilankė kiek daugiau nei 146 tūkst. turistų. Daugiausia jų – lietuviai. Lyginant šių ir praeitų metų pirmąjį pusmetį, lietuvių lankytojų srautas išaugo 17 proc. Juntamas ir užsieniečių srauto augimas. Sparčiai auga latvių bei vokiečių poilsiautojų skaičius, Birštoną pamilę ir Izraelio piliečiai. Taip pat turistus į Birštoną traukia kokybiški, išskirtiniai kultūros ir sporto renginiai.

Džiaugiamės ir kvartalinės renovacijos rezultatais, įrengtais naujais šaligatviais, dviračių takais, suremontuotomis Žvėrinčiaus, Mokyklos gatvėmis, naujomis įrengtomis vaikų žaidimo aikštelėmis, tvarkoma infrastruktūra. Kaimo gyventojus pradžiuginome nutiestu asfaltu Būdų kaime, kokybišku keliu į Puzonis.

Toliau daug dėmesio skiriama socialinei sričiai, gyventojams užtikrinamos kokybiškos paslaugos į namus.

Per metus įvyko apie 300 renginių, svarbiausi jų: Miesto šventė „Būk Birštone“, kurioje buvo dar daugiau svečių iš užsienio, daug ekologiškumą skatinančių akcijų. Šventėje šiais metais karaliavo mėlyna spalva, simbolizuojanti Nemuno upės vingius, mineralinio vandens šaltinius, gryną orą ir ekologiškumą. Šventiniai renginiai apjungė pramogas danguje, žemėje ir ant vandens. Diskusijų festivalis „Būtent“ vyko jau trečią kartą, buvo daugiau kaip 200 diskusijų, 8000 dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Jau patvirtinta, kad „Būtent“ vyks 2020 metų rugsėjo 4–5 dienomis Birštone, Vytauto parke, toje pačioje erdvėje.

Svarbūs ir artimiausi kitų metų planai. Bus tęsiamos sveikatos, tarptautinio kurorto tradicijos, išsaugomas unikalumas. Ir toliau sieksime, kad gerėtų gyvenimo kokybė, skatinsime inovacijas ir technologijas, bus siekiama tvaraus ir žalio kurorto vystymosi. Kitais metais planuojamas atidaryti slaugos skyrius PSPC, bus atvertas kempingas, daugiafunkcis sporto centras. Ir toliau bus statomi daugiabučiai pastatai, viešbučiai, renovuojamos sanatorijos ir SPA centrai. Planuojame toliau vystyti „Birštono vartai“ projektą, tęsti žemės sklypų nuomą.

– Planai – ambicingi, laukiantys darbai – ne mažiau, tad ko palinkėtumėte sau ir visiems savivaldybės gyventojams, čia dirbantiems bei kuriantiems verslą, teikiantiems paslaugas žmonėms ir kurorto svečiams?

– Sveikatos, sėkmės, artimųjų meilės, šilumos, gyvenimiškos laimės. Gyvenant mūsų kurorte, visi turi puikias sąlygas būti sveikais. Visi kartu kuriame ir kursime kurortą tokį, koks jis yra ir koks turėtų būti.

Taip pat linkiu tikėjimo, optimizmo ir vilties. Tegul viskas klostosi gerai, kad ateinantys metai būtų sėkmingesni už praeinančius. Gražių artėjančių Naujųjų metų.

– Ačiū už pasidalintas mintis. Tegul 2020-ieji būna turtingesni prasmingais darbais ir bendryste.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė