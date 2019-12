Tarp naujos maisto produktų linijos kūrėjų – UAB „Ekofrisa“

Verslas: kokie buvo 2019-ieji?

Šį rudenį atrinkta grupė Lietuvos senjorų, kuruojamų Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkų, dalyvavo „EIT Food“ – Europos inovacijų ir technologijų instituto „Vartotojų įtraukimo laboratorijos“ projekte. Juo siekiama sujungti vartotojus su verslo įmonėmis, startuoliais, tyrėjais ir studentais iš visos Europos ir kartu pertvarkyti mitybos ekosistemą. Šiame projekte taip pat dalyvauja ir Šilavoto seniūnijoje veikianti viena iš didžiausių Baltijos šalyse paprastų ir ekologiškų kruopų gamintojų UAB „Ekofrisa“.



Pagrindinis „Ekofrisoje“ gaminamas produktas – ekologinės kruopos, kurių gamybai skiriamas ypatingas dėmesys. Unikali kruopų apdirbimo technologija leidžia įmonei pasiekti aukštos kokybės standartų. Tik vos keletas įmonių Lietuvoje turi Halal sertifikatą, pasaulyje laikomą produkto kokybės, ekologiškumo, švarumo ir stabilumo garantu. „Ekofrisos“ gamintojai jį turi ir tai prisidėjo prie to, kad inovacijoms bei naujų sprendimų paieškoms atvira įmonė buvo pakviesta dalyvauti tarptautiniame projekte.

UAB „Ekofrisa“ eksporto vadovės Ievos Ragauskienės teigimu, bendrovei – tai ir naujos patirtys, ir naujų produktų gamybos plėtra, padėsianti dar sėkmingiau konkuruoti rinkoje bei prisidėsianti prie sveikatinimo programos.

Projekto metu vyresnio amžiaus žmonės drauge su specialistais kūrė personalizuotus maisto produktus, skatinančius sveiką gyvenseną. Prie projekto dirbančios KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto (EVF) doc.dr. Aušra Rūtelionė ir doc. dr. Beata Šeinauskienė tyrinėja tvarios vartotojų elgsenos principus, o pastaruoju metu su KTU Maisto instituto tyrėjais taip pat įsitraukė ir į taikomuosius tvaraus maisto vartojimo tyrimus. Tyrėjos pasakoja, jog projekto sesijų tikslas – sveika ir tvaria mityba grįstų personalizuotų produktų, kurie prisideda ne tik prie senjorų gyvenimo kokybės ir sveikatos gerėjimo, bet ir mažesnių išlaidų, vystymas, kūrimas ir komercializacija. Tokios pačios sesijos jau vykdytos Lenkijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje. Kaip ir kitose šalyse, Lietuvoje įgyvendinamas projektas vyksta bendradarbiavimo principu: į jį noriai įsitraukė ne tik KTU, bet ir verslo atstovai. Senjorų ir mokslininkų kurti maisto produktai į prekybą numatomi paleisti jau vasarą, jų įsigyti bus galima prekybos tinkle IKI.

„Subalansuota mityba yra vienas iš sveikos gyvensenos aspektų, todėl ją svarbu kaip įmanoma labiau užtikrinti visoms amžiaus grupėms. Džiaugiamės, galėdami prisijungti prie šio projekto ir tikimės, kad nauja produktų linija pasieks kaip įmanoma daugiau senjorų bei netruks atrasti vietą jų kasdienėje mityboje“, – sako prekybos tinklo IKI komunikacijos vadovė Indrė Baltrušaitienė.

Projekto sumanytojai tinkamą mitybą mato kaip senjorų gerovės pamatą. Pasak doc. dr. A. Rūtelionės, pagyvenusių žmonių grupė tampa vis svarbesnė visais aspektais, tai, jos teigimu, įrodo statistiniai duomenys. „2017 m. Lietuvoje vyresni nei 65 metų asmenys sudarė 19,3 proc. visų Lietuvos gyventojų. Remiantis „Eurostat“ prognozėmis, Lietuvos gyventojų skaičius nedidės, visuomenė nesustos senėjusi ir iki 2025 m. ši gyventojų grupė viršys 30 proc. ribą. Akivaizdu, kad jai būtinas didesnis dėmesys. Manome, jog personalizuoti ir atitinkantys tikslinės grupės poreikius maisto produktai, prailginantys gyvenimo trukmę ir gerinantys savijautą, tampa vis labiau aktualūs. Be to, šiuo projektu taip pat siekiama paskatinti maisto ir gėrimų gamybos įmones Europoje jautriau pasižiūrėti į vyresnių vartotojų specifinius poreikius ir reikalavimus produktams, nepamirštant ir šios grupės perkamosios galios aspekto“, – teigia doc. dr. A. Rūtelionė.

Tuo tarpu KTU Maisto instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Gitana Alenčikienė priduria, jog Higienos instituto pateikiama statistika byloja, kad 2018 m. iš 100 tūkst. gyventojų net 20,1 proc. mirties priežastis buvo endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos. Būtent todėl G.Alenčikienė tikina, jog derėtų vadovautis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) siūlomomis rekomendacijomis ir akyliau rūpintis tinkama mityba. Naujuose produktuose – daugiau vitaminų ir juslines savybes patenkinančių komponentų.

Projekto metu buvo siekiama pasiūlyti tokių produktų, kurie būtų ne tik maistingi, bet ir patogūs vartoti vyresnio amžiaus žmonėms. Iš viso pasiūlyta 15 naujų maisto produktų koncepcijų.

„Kadangi projekte dalyvavo ir patys senjorai, kurdami produktų liniją, galėjome drauge atidžiau peržvelgti daugybę ypatybių. Siekėme, kad produktai būtų lengvai kramtomi, jų tekstūra taptų švelni burnoje. Taip pat pasiūlyti skoniai ir naudojami papildomi ingredientai – vaisiai ir daržovės, kurie geriausiai atitinka senjorų skonį ir požiūrį į maisto produktus“, – pasakoja G. Alenčikienė.

I. Ragauskienė džiaugiasi, kad dirbti su senjorais buvo labai įdomu. Grupės nariai buvo aktyvūs, išradingi, kurdami gaminių receptus, galvodami pavadinimus ir juos pristatydami. Kauniškiai senjorai pasiūlė septynis iš grikių galimus pagaminti produktus.

– Mums beliko apsispręsti, ką mes renkamės ir kokius produktus gaminsime, – sakė „Ekofrisos“ projektų vadovė.

O pradžiuginti senjorus, taip pat ir visus grikių kruopų mėgėjus bendrovės gamintojai žada pasiūlydami sūrius grikių pabarstukus su šaltyje džiovintomis daržovėmis, skirtus pabarstyti ant salotų, jogurto, kefyro, košių.

Grikiai yra vienas sveikiausių grūdinių produktų, o jų sudėtyje esantys mineralai, nepakeičiamos amino rūgštys yra ypatingai svarbūs garbaus amžiaus žmonių sveikatai. Tad grikių ir jų produktų įtraukimo į kasdieninę mitybą edukacija yra įmonės Ekofrisa strateginis tikslas.

Pagal projekto vykdytojų informaciją parengė Ramutė Šimukauskaitė