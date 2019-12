Romoje laikas prabėgo greitai

Birštono gimnazija šiemet pradėjo kuruoti Erasmus +Ka229 mokyklų mainų partnerysčių projektą „Democracy; a journeyfromancienttimesto present“, kuriame dalyvauja penkios valstybės: Lietuva, Ispanija, Turkija, Graikija ir Italija. Projektas truks dvejus metus. Šio projekto metu numatyta organizuoti keturias moksleivių mainų partnerysčių veiklas, bendradarbiauti su partneriais. Projekto vykdymas įtraukė gausų gimnazijos mokytojų ir mokinių būrį. Dalyvaudami veiklose dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių, dalyvaus diskusijose apie opias šiandienos problemas, viena iš jų – demokratinio valdymo kūrimas, taip pat susipažins su kitų šalių patirtimi ir galės ją taikyti, be abejo, pažins ir kitų šalių kultūrą.



Lapkričio 3-9 dienomis gimnazijos komanda – anglų kalbos mokytoja Birutė Sinkevičienė, istorijos mokytoja Asta Lasatienė bei gimnazistai Austėja Banytė, Samanta Gaučytė, Emilija Žentelytė, Augustė Zubavičiūtė ir Kipras Čekanauskas – dalyvavo pirmosiose mainų programos veiklose Italijos sostinėje Romoje.

Lėktuvas nusileido Romos Campinio oro uoste. Buvome sutikti partnerių italų, kurie mus palydėjo į susitikimo su šeimomis vietą. Jaudinomės, nes nežinojome, koks bus priėmimas. Atvykus pirmai šeimai supratome, kad italai puikūs ir svetingi žmonės. Pirmasis šiltas įspūdis lydėjo visos viešnagės metu.

Pirmoji diena buvo skirta susipažinimui su partneriais. Bendraudami ir dalindamiesi pirmaisiais įspūdžiais ragavome itališką kavą ir pyragaičius. Šeimininkai rūpinosi, kad mums nieko netrūktų. Aprodė apylinkes, paaiškino susisiekimo sistemos ypatumus.

Pailsėję pirmadienio rytą visi susitikome Giovani XXIII Istituto Tecnico Chimico-Economico Liceo Scientifico mokykloje. Joje vyko projekto dalyvių priėmimo ir pasveikinimo ceremonija. Sveikinimo žodžius tarė projekto koordinatorius Italijoje Domenico Gaeta ir kiti. Po oficialios dalies mokiniai, norėdami labiau pažinti vieni kitus, susidraugauti, dalyvavo „icebreaking“ žaidimuose, apžiūrėjo šeimininkų mokyklą.

Vėliau kiekvienos šalies mokiniai pristatė paruoštus namų darbus. Klausėme italų, graikų, ispanų ir turkų pristatymų apie jų šalį, kultūrą, gyvenimo būdą, istorinį paveldą. Birštoniečių pristatymas svečius sužavėjo, nes mokiniai buvo puikiai pasiruošę, drąsiai ir laisvai kalbėjo angliškai.

Vėjuotą antradienio rytą visi susitikome prie Koliziejaus, kuris pradėtas statyti dar I mūsų eros amžiuje. Ši diena buvo pilna įspūdžių. Susipažinome su Senovės Romos kultūra, lankėme muziejų po atviru dangumi. Forumas, Koliziejus, Didysis cirkas, akvedukai, Romos vilkė, Panteonas, Trevi fontanai, Getas, tai tik nedaugelis objektų, kuriuos pamatė mokiniai. Prisilietimas prie senovės istorijos išliks atmintyje ilgai. Paskutinis dienos akcentas – fantastiška patirtinio mokymosi istorijos pamoka.

Trečiadienį turėjome prisiminti skaudžias savo šalies istorijos akimirkas. Pasakojome apie XX amžiaus žmogiškumo nuopuolį, demokratijos išniekinimą – tremtį. Mokiniai paruošė pristatymą „Lithuanian deportations to Siberia“. Faktus rinko ne tik iš knygų, bet rėmėsi ir artimų žmonių – projekto dalyvės Austėjos senelio prisiminimais. Svečias Diego Galli perskaitė pranešimą apie bendruomenių sutelktumo galimybes. Vieną iš bendruomenių telkimo būdų dalyviai čia pat ir išbandė. Pasirinko dalyvį, kurį kalbino 7 min., stengdamiesi išsiaiškinti ir suprasti jo tikslus ir aspiracijas šiame projekte. Po pietų aplankėme garsių Italijos šiuolaikinio meno atstovų dirbtuves, pamatėme, kaip gimsta meno kūriniai.

Ketvirtadienio rytas buvo saulėtas ir puikus. Pirmą dienos pusę mus žavėti nesiliovė Roma, bet kai po pietų aplankėme Vatikaną ir užkopėme į Šv. Petro bazilikos kupolą, netekome žado. Nuostabaus grožio ir didybės šventovė, kurta Rafaelio, Mikelandželo, garsiųjų Renesanso menininkų. Abejingų nepaliko ir Gian Lorenzo Bernini projektuota aikštė prieš baziliką.

Penktadienio rytas mums pateikė staigmeną. Lauke pliaupė lietus. Jis buvo toks stiprus, kad kol pasiekėme Kapitolijaus kalvas, permirkome kiaurai. Ekskursija vyko Romos savivaldybės rūmuose, kur mus šiltai priėmė, aprodė administracines patalpas Kapitolijaus asamblėjos viceprezidentas Francesco Figliomeni, taip pat susitikome su Romos savivaldybės atstovais. Kaip tikri savivaldybės atstovai sėdėjome Cezario salėje.

Paskutinės mobilumo dienos popietė buvo itin jausminga. Rinkomės mokykloje. Ten padengėme stalus, vaišinome paruoštais lietuviškais tradiciniais valgiais, apsikeitėme receptais, liaudies dainų įrašais, dovanomis. Atsisveikinimo vakaro metu buvo įteikti suvenyrai ir dalyvio sertifikatai. Vakarą vainikavo koncertas ir karaoke. John Legend dainą „ All of Me“ atliko ir gimnazistė Austėja, kuri prisiminusi kelionę pasakoja: „Gyvendami italų šeimose galėjome susipažinti su italų kalbos pradmenimis, pagerinome bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Didžiausias kultūrinis skirtumas tikriausiai buvo italų valgymo ypatumai. Buvo gana sunku priprasti prie itin vėlyvos, gausios vakarienės ir kavos pusryčiams. Vis dėlto savaitei įsibėgėjus, pripratome prie tokios dienotvarkės, pradėjome jaustis kaip tikri italai. Buvau nustebusi, kai sužinojau, jog merginai, pas kurią gyvenu, neseniai sukako 17, o ji jau 12 klasėje. Pasirodo, jie iš viso mokosi ne 12, o 13 metų: 5 pradinių klasių metai, 4 metai vidurinėje mokykloje ir dar 4 gimnazijoje. Mokykla, kurioje mokėsi mano šeimininkė, buvo technikos institutas. Šiai ugdymo įstaigai būdinga intensyvi amatininkų, komercinė ir pramoninė veikla. Mokykloje matėme daug naujos technikos, laboratorijų, skirtų vykstančioms integruotoms fizikos, chemijos, biologijos pamokoms. Tiesa, nors italai mokosi 13 metų, pamokos baigiasi gerokai anksčiau nei Lietuvoje vyresnėse klasėse (apie 13,14 valandą). Mokykloje turėjome daug veiklų, klausėme paskaitos apie demokratiją, pagilinome savo žinias ne tik apie Italijos politiką ir istoriją, bet sužinojome ir apie kitas projekto partneres Graikiją, Turkiją, Ispaniją. Paskutinį vakarą prieš kelionę ragavome mūsų partnerių tradicinį maistą, dalinomės kelionės įspūdžiais, linksmai šokome, dainavome karaoke“.

Nuostabaus grožio mieste Romoje laikas prabėgo greitai. Visos šios žinios ir įgūdžiai ne tik suteikė moksleiviams daugiau pasitikėjimo savimi, praplėtė akiratį, bet suponuos tolerantišką, atvirą ateities visuomenės pilietį.

Asta Lasatienė ir Birutė Sinkevičienė

Projekto koordinatorės