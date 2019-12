Nauji elektriniai paspirtukai ir motoroleriai – kas geriau?

Prieš dešimtmetį buvo galima rinktis vieną iš trijų pagrindinių miesto transporto priemonių – dviratis, motoroleris arba automobilis. Šiandien pigaus ir kompaktiško miesto transporto kategorijoje dominuoja nauji elektriniai paspirtukai, tačiau ar jie geresni už standartinius, benzinu varomus motorolerius? Palyginkime abi šias transporto priemones ir išsiaiškinkime, kuri yra praktiškesnė komunikavimui mieste.

Motoroleriai

Motoroleris yra lyg motociklas, tačiau gerokai silpnesnis ir patogesnis. Tam, kad galėtumėte vairuoti motorolerį, reikalingas vairuotojo pažymėjimas su AM kategorija, tačiau reikėtų pabrėžti, kad kiekvienas B kategorijos vairuotojas automatiškai gauna ir AM kategoriją. Taigi, grįžkime prie pačių motorolerių.

Dažniausiai motorolerių maksimalus greitis siekia 50-70 km/h, todėl jie nėra patogūs tarpmiestinėse kelionėse, tačiau mieste jie puikūs. Negana to, benzinu varomi motoroleriai labai ekonomiški – vos 3 litrai šimtui kilometrų!

Tačiau reikėtų pabrėžti, kad motoroleris yra lygiavertė transporto priemonė kelyje, kaip ir automobilis. Tai reiškia, kad važinėti galima tik keliu, jam reikalinga parkavimo vieta, o pigių motorolerių varikliai nepasižymi patikimumu, todėl jiems reikalinga ir atitinkama priežiūra.

Nauji elektriniai paspirtukai

Elektriniai paspirtukai, lyginant su motoroleriais, šiuo metu beprotiškai populiarūs. Jie kelis kartus pigesni už motorolerius, nereikalauja jokio vairuotojo pažymėjimo, nereikalauja beveik jokios priežiūros, o geriausia dalis ta, kad juos galima vairuoti dviračių takais ir susilanksčius įsinešti į darbovietę.

Elektrinis paspirtukas vienu įkrovimu gali nuvažiuoti apie kelias dešimtis kilometrų, todėl ieškantiems transporto keliauti į darbą – tai yra turbūt idealus pasirinkimas. Nauji elektriniai paspirtukai šiuo metu kainuoja įvairiai – nuo 100 iki kelių tūkstančių eurų.

Vis dėlto, šis transportas tinkamas komunikavimui tik miesto ribose, nes į užmiesčio rajonus tokiu transportu važiuoti nei patogu, nei saugu.

Ką rinktis?

Kalbant trumpai ir aiškiai – motoroleris yra patogesnis ir galingesnis, todėl miesto gatvėje ne tik esate, bet ir jaučiatės, kaip pilnavertis eismo dalyvis. Taigi, jei natūrali motorolerio priežiūra jūsų negąsdina – tai geras pasirinkimas. Tuo tarpu, elektrinis paspirtukas yra ypatingai praktiškas ir kompaktiškas, nereikalauja jokios priežiūros ir į darbą leis nuvykti be jokių pastangų ir streso. Galiausiai, jeigu domina nauji elektriniai paspirtukai arba motoroleriai, kviečiame apsilankyti mūsų internetinėje parduotuvėje www.senukai.lt.