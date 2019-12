Atrask technologijų pasaulį

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.



Lapkričio 18–22 dienomis vyko „Nacionalinė karjeros savaitė“, kurios metu Lietuvos mokykloms buvo siūlomos įvairios veiklos. Viena iš jų – mobilios STEAM laboratorijos (INFOMOBILIO) apsilankymas 3 Lietuvos mokyklose. Vizitas finansuojamas iš Euroguidance ir Europass projekto lėšų.

Jiezno gimnazija jau pernai buvo atrinkta kandidate tapti STEAM mokyklų tinklo nare, todėl žinojome, kad šios mobilios laboratorijos atvykimas mums yra labai reikšmingas ir naudingas. Todėl fizikos mokytoja Vilma Mekionytė ir chemijos-biologijos mokytoja Vita Jančiauskienė atsakingai užpildė paraišką. Be galo džiaugėmės ir labai didžiavomės, kad iš 67 pateiktų paraiškų mes laimėjome infomobilio vizitą Jiezno gimnazijoje.

Mobilios STEAM laboratorijos tikslai – supažindinti jaunimą su inžinerine pramone; sudominti jaunimą komercinėmis-techninėmis metalo ir elektronikos pramonės sričių studijomis; sudominti technologijų mokytojus laboratorija; informuoti apie mokymo vietas; informuoti apie studijas; informuoti apie darbo vietas; suteikti informavimo ir konsultavimo paslaugas apie karjeros planavimą; formuoti pozityvų tėvų bei mokytojų požiūrį į inžinerinę pramonę; suteikti jiems reikalingos bei trūkstamos informacijos.

Lapkričio 21 d. į Jiezno gimnaziją atvyko ilgai laukta mobili laboratorija. Infomobilyje, kurio ilgis siekia 17,5 metro, sumontuota moderni technika: 3D spausdintuvas, tekinimo ir frezavimo staklės, įvairūs mokomieji stendai. Sudaryta galimybė kompiuterizuotose mokymo vietose išbandyti staklių valdymo bei gamybos ciklo simuliacines programas – moderniais programinio valdymo įrenginiais pasimokyti valdyti suvirinimo procesą, išbandyti hidraulinių įrenginių veikimą.

Du kompetentingi mokytojai iš Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro labai įdomiai supažindino su naujausiomis technologijomis, be to, leido paliesti ir mokė praktiškai išbandyti, pateikė daug informacijos apie ateities profesijas ir darbo rinkos galimybes.

Apsilankė infomobilyje visi Jiezno gimnazijos ugdytiniai, be to, pakvietėme apsilankyti ir savo kaimynus – Stakliškių gimnazijos mokinius.

Mūsų lūkesčiai buvo patenkinti – tai supratome, skaitydami moksleivių mintis, užrašytas po apsilankymo mobilioje laboratorijoje: „Buvo sunku valdyti roboto ranką, bet nepaprastai įdomu“; „Pamačiau, kaip sudarytos ir veikia automobilio pavaros“; „Supratau, kaip veikia tekinimo ir frezavimo staklės“; „Sužinojau, kaip veikia lazeris ir kad juo galima operuoti akis, pjaustyti metalą, rašyti žodžius“; „Sužinojau, kad norint valdyti robotus, reikalinga gerai išmanyti programavimą“; „Kosmose prireikus įrankių, jie spausdinami 3D spausdintuvu, tik reikia nusiųsti reikalingas programas“; „Žiauriai patiko suvirinimo aparatas, kurį išbandžiau“; „Patiko fabriko maketas“; „Sužinojau, kokių kalbų reikia mokytis, norint studijuoti robotiką“; „Patiko, kad buvo galima ne tik žiūrėti, bet paliesti ir pabandyti“; „Įdomu liesti daiktus, padarytus su 3D spausdintuvu, stebėti jo spausdintuvo darbą“; „Patiko valdyti robotą, kuris atpažįsta spalvas ir atlieka darbą 10 kartų greičiau, negu žmogus“; „Sužinojau, kad ateityje bus galima 3D spausdintuvu atsispausdinti plaučius, inkstus ir kitus vidaus organus, kad ateityje robotai atliks daug darbų, bet juos valdyti vis dėlto turės mokėti žmogus“; „Robotai gali dirbti 24 valandas be poilsio ir juos reiks tikrinti tik retkarčiais“; „Pamačiau, kaip ištekina iš metalo detales; supratau, kaip veikia 3D spausdintuvas, daug sužinojau apie ateities profesijas, sudomino technologijos, suvirintojo profesija – ji ne tik pelninga, bet ir turinti daug galimybių“.

Viliuosi ir tikiu, kad ši mobili laboratorija padėjo mokiniams atrasti technologijų pasaulį, leido jame pabūti ir pamąstyti apie savo profesinę ateitį ir karjeros planavimą.

Dėkojame Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokytojams Rolandui ir Lukui už kantrybę, draugiškumą ir toleranciją, atskleidžiant inžinerinių technologijų paslaptis.

Vilma Mekionytė

Jiezno gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė