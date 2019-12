„Burkimės, draugaukim ir vieni kitiems padėkim…“

Jiezno žmonių su negalia sąjungos nariai, minėdami Tarptautinę neįgaliųjų dieną, prisiminė ir penkerių metų veiklos kelią. Mat kaip tik 2014-ųjų kovą, susibūrus devynių žmonių grupei, ir gimė idėja burtis draugėn.



Nors, kaip pasakojo sąjungos pirmininkė Augenija Stoškuvienė, pradžia ir buvo nelengva, bet šiandien jų sąjunga jau vienija per 130 narių. Prie jiezniškių prisijungė ir dalis Stakliškių seniūnijos neįgaliųjų. Netrukus jiezniškiai tapo „Maisto banko“ padaliniu, užmezgė ryšius su Kaišiadorių ir kitų rajonų giminingomis organizacijomis, įsijungė į Socialinės reabilitacijos bendruomenės gretas, pradėjo dalykiškai bendradarbiauti su Neįgaliųjų departamentu. Buvo parengti pirmieji projektai, padėję patikėti sąjungos veiklos prasmingumu.

A.Stoškuvienės teigimu, pirmaisiais veiklos metais ypač daug dėmesio buvo skirta savarankiškumo skatinimo, integracijos programoms.

– Mums buvo svarbu padėti bendruomenės nariams suprasti savo teises bei galimybes ir išsiaiškinti, kaip jomis pasinaudoti, kur galima kreiptis dėl vienos ar kitos problemos sprendimo, – prisimindama darbo pradžią sakė pirmininkė.

Iš pradžių glaudęsi Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre, netrukus sąjungos nariai jau galėjo džiaugtis ir savu „kampu“ bei rėmėjų parama, įsigyjant neįgaliesiems reikalingas priemones. Pasak sąjungos vadovės, juos suprantančiųjų ir jiems padedančiųjų ratas didėja. A. Stoškuvienė džiaugiasi, kad nuolat jaučia Seimo nario Andriaus Palionio, Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo, vietos verslininkų Vilmos ir Arūno Vaidogų, „Nemuno“ žemės ūkio bendrovės vadovo Algimanto Šidlausko paramą. Būtent jie padėjo įsigyti ir koncertinį pianiną, suteiksiantį galimybę sąjungos ansamblio dainininkams su koncertine programa aplankyti kaimynus, dalyvauti įvairiuose renginiuose. Beje, ir ansamblio vadovė Dalia Kisielienė dirba be jokio atlygio, tiesiog kaip savanorė. Ir ne tik pati negaili savo laiko, bet ir vyrą pakvietė dainuoti, kad sustiprintų vyriškų balsų komandą.

Šiemet Jiezno žmonių su negalia sąjungos bendruomenė sulaukė dviejų džiugių žinių. Neįgaliųjų departamentas panaudos būdu skyrė automobilį, o Prienų r. savivaldybė – naujas, erdvesnes patalpas Globos namuose. Pirmininkė džiaugėsi, kad savivaldybė nelieka nuošalyje ir sprendžiant kitus reikalus, ypač po to, kai administracijos direktore tapo Jūratė Zailskienė, kuri, anot A. Stoškuvienės, gilinasi į žmonių su negalia problemas, stengiasi padėti ir padeda. Gražiai bendradarbiaujama ir su savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Sandra Mekioniene bei specialistėmis. Kaip ir su Jiezno seniūnija, gimnazija, Kultūros ir laisvalaikio centru, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir šventės dieną kartu su sąjungos nariais buvo Jiezno parapijos klebonas Rolandas Bičkauskas, seniūnas Algis Bartusevičius, bendraminčiai iš Birštono, Kaišiadorių ir kiti bičiuliai, su kuriais jiezniškius sieja bendros veiklos, edukaciniai užsiėmimai, parodos, kelionės. Jiezno neįgalieji kasmet bent kelias dienas praleidžia pajūryje, keliauja po Lietuvą. Jų kelionių maršrutai nuveda ir į kitas šalis. Štai ir šventės išvakarėse būrelis jiezniškių buvo ką tik grįžę iš Izraelio. Kelionė į Šventą žemę jiems suteikė ir daug dvasinių emocijų bei patirčių. A.Stoškuvienės nuomone, tai, kad vyriausias kelionės dalyvis – 83 metų vyras, turintis regėjimo negalią, aplankė visas vietas, kuriose buvo ir kiti keliauninkai, ir viską pamatė, tegul ir ne savo, kitų akimis, – tik dar kartą paliudija, kad drauge galima būti stipresniems. Todėl ji ir kvietė visus burtis, draugauti ir padėti vieni kitiems.

Ramutė Šimukauskaitė