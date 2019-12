Ketvirtasis krepšinio pirmenybių turas

„Pakuonis“ – Prienų KKSC 74:60 (16:17, 21:9, 17:16, 20:18)

4-asis Prienų rajono savivaldybės ir „Gyvenimo“ laikraščio krepšinio pirmenybių turas prasidėjo Prienų KKSC jaunimo ir „Pakuonio“ komandų akistata. Prienų KKSC jau pirmosiomis minutėmis pataikė du tritaškius ir išsiveržė į priekį. „Pakuonis“ situaciją greitai stabilizavo, tačiau po K. Šilkaičio tritaškio kėlinio pabaigoje vis dar pirmavo Prienų KKSC – 17:16. Antrajame ketvirtyje „Pakuonis“ ėmė naudotis savo fiziniais pajėgumais, ir tai greitai davė vaisių – M. Juščius sėkmingai rinko taškus prasiveržimais, o J. Brazaitis dominavo baudos aikštelėje. Po dviejų kėlinių priekyje jau buvo „Pakuonis“ – 37:26. Antroje rungtynių pusėje komandų žaidimas išsilygino, tačiau taškus abi ekipos rinko skirtingai: Prienų KKSC baudė varžovus tolimais metimais, tuo tarpu „Pakuonio“ krepšininkai ir toliau dominavo po krepšiu, neretai priversdami prieniškius prasižengti. Sėkmingai baudų metimus realizavęs „Pakuonis“ laimėjo susitikimą rezultatu 74:60 ir iškovojo antrąją pergalę. Prienų KKSC savo laimėjimo dar turės palaukti.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Pakuonis“: M. Juščius 22, J. Brazaitis 16, V. Jarmala 12.

Prienų KKSC: E. Žemaitis 13, E. Balčiūnas 10, G. Gelažauskas 9.

„Stakliškės“ – Balbieriškio „Ringis“ 75:70 (9:16, 18:16, 24:21, 24:17)

„Stakliškės“ pagaliau sulaukė savo vidurio puolėjo M. Nenartavičiaus pagalbos, tačiau susitikimas su Balbieriškio „Ringiu“ stakliškiečiams prasidėjo ne taip kaip jie tikėjosi. R. Stankevičiaus vedamas „Ringis“ susitikimą pradėjo spurtu 7:0, o po pirmojo kėlinio pastarieji pirmavo 16:9. Antrajame ketvirtyje R. Stankevičius smeigė dar tris tritaškius, tačiau po truputį ėmė ryškėti „Stakliškių“ pranašumas varžovų baudos aikštelėje: M. Nenartavičius ir T. Žvaliauskas nuolat kartojo netaiklius komandos draugų metimus, tačiau, įpusėjus susitikimui, priekyje dar buvo „Ringis“ 32:27. Trečiasis kėlinys prasidėjo dviem D. Navicko tritaškiais, po kurių „Ringis“ susigrąžino dviženklę persvarą. Deja, dar labiau atitrūkti nuo varžovų balbieriškiečiams neleido centimetrų skirtumas, kadangi M. Nenartavičius po krepšiu darė tai, ką norėjo ir vien per trečiąjį kėlinį surinko 12 taškų. Rungtynių nugalėtojas sprendėsi lemiamame kėlinyje. „Stakliškės“ pagaliau persvėrė rezultatą savo naudai ir po truputį ėmė tolti nuo priešininkų. Likus dviems minutėms, „Stakliškės“ pirmavo 9 taškais, tačiau tada R. Stankevičius pataikė dar kelis fantastiškus tritaškius ir sugrąžino intrigą. Vis dėlto, du D. Preibio dvitaškiai ir A. Kaminsko tritaškis įtvirtino sunkią „Stakliškių“ pergalę rezultatu 75:70.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Stakliškės“: M. Nenartavičius 26, T. Žvaliauskas 22, T. Švedas ir A. Kaminskas po 11.

„Ringis“: R. Stankevičius 35, A. Mitrulevičius 15, D. Navickas 8.

„Dvariukas-Sava ranga“ – Veiverių KK „Amberis“ 102:101 (27:21, 18:20, 27:32, 30:28)

Trečiose dienos rungtynėse į aikštelę žengė „Dvariuko-Savos rangos“ ir Veiverių KK „Amberio“ ekipos. 11 taškų surinkusio V. Alčiausko vedamas „Dvariukas“ pirmajame kėlinyje pademonstravo uraganinį puolimą ir išsiveržė į priekį 27:21. Antrajame ketvirtyje darbo puolime ėmėsi „Amberio“ bokštas G. Žilinskas: 10 jo taškų leido veiveriškiams kiek sumažinti atsilikimą, o komandos į didžiąją pertrauką išėjo ilsėtis „Dvariukui“ pirmaujant 45:41. Trečią kėlinį „Amberis“ pradėjo spurtu 18:3 ir M. Mocevičiaus puikaus žaidimo puolime dėka išsiveržė į priekį dviženkle persvara. Trys G. Buinicko tritaškiai tapo šviežio oro gurkšniu „Dvariuko“ komandai ir neleido priešininkams pavojingai atitrūkti. Susiėmęs „Dvariukas“ ketvirtį užbaigė spurtu 9:0 ir sumažino atsilikimą iki minimumo 72:73. Paskutiniame kėlinyje reikalus ėmėsi spręsti „Dvariuko“ žaidėjas D. Petkevičius: 10 jo taškų leido „Dvariukui“ susikrauti saugesnį pranašumą, o „Amberis“, atrodo, anksčiau laiko susitaikė su pralaimėjimu. Priešpaskutinę minutę „Dvariukas“ pirmavo saugia dviženkle persvara, o komanda nusprendė į aikštelę išleisti antrojo penketo žaidėjus. Tuo pasinaudojęs „Amberis“ surengė spurtą 12:0 ir sumažino atsilikimą iki dviejų taškų. Be to, „Amberio“ žaidėjas E. Liungas dar stojo mesti vieno baudos metimo. Veiveriškiai tikėjosi pramesti baudą ir atkovoti kamuolį puolime bei išplėšti pratęsimą, tačiau E. Liungas pats to nenorėdamas pataikė baudos metimą, po kurio „Amberis“ net nespėjo prasižengti. Vos neprisižaidusi „Dvariuko-Savos rangos“ komanda laimėjo susitikimą rezultatu 102:101 ir iškovojo ketvirtąją pergalę iš tiek pat galimų. Beje, „Amberio“ komandai visi šeši aikštelėje pasirodę žaidėjai surinko dviženklį taškų skaičių.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Dvariukas-Sava ranga“: V. Alčiauskas 26, A. Tilindė ir D. Petkevičius po 22, M. Ylius 18.

„Amberis“: G. Žilinskas 32, P. Čekavičius 17,M. Mocevičius 16.

„Pušynė“ – „Jieznas“ 90:60 (18:15, 26:12, 25:16, 21:17)

„Pušynei“ rungtynėse su „Jieznu“ prireikė laiko įsibėgėti – jie sunkiai pradėjo susitikimą ir po pirmojo kėlinio turėjo 3 taškų pranašumą – 18:15. Po pertraukėlės „Pušynės“ puolimo mašina pagaliau užsikūrė, o jos vairą savo rankose tvirtai laikė efektyviai taškus rinkęs A. Sinkevičius. Tuo tarpu jiezniškiai daugiausia rėmėsi pavieniais veiksmais, kurie naudos neatnešė. Po dviejų kėlinių „Pušynė“ jau turėjo dviženklį pranašumą – 44:27. Antroje rungtynių pusėje „Pušynė“ ir toliau didino savo pranašumą, tačiau abi komandos neprarado geros nuotaikos. „Jiezno“ krepšininkai žaidė atsipalaidavę, kelis tritaškius pataikė E. Petkevičius, jam sėkmingai talkino prasiveržimais taškus rinkęs L. Pempė. „Pušynės“ gretose blizgėjo tris tolimus metimus pataikęs M. Leonavičius, o pastarųjų pergalę įtvirtino R. Gaučio tritaškis. „Pušynė“ nesunkiai laimėjo rungtynes rezultatu 90:60.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Pušynė“: M. Leonavičius ir A. Sinkevičius po 20, G. Andreikėnas 18, A. Kubilius 14.

„Jieznas“: E. Petkevičius 13, L. Pempė 11, G. Stankevičius ir K. Gudeliūnas po 10.

„Tango pizza-Stadionas“ – „Šilavotas“ 80:77 (21:26 15:15 27:20 17:16)

Be lyderio L. Kurtinaičio žaidęs „Šilavotas“ nepasimetė ir galingai pradėjo rungtynes su „Tango pizza-Stadionu“. E. Seniūno ir V. Mieldažio duetas nesunkiai rinko taškus, o „Tango pizza-Stadionas“ komandą nuo dar didesnių problemų gelbėjo tolimi metimai, kurių prieniškiai pataikė net keturis. Po pirmojo kėlinio „Šilavotas“ buvo priekyje rezultatu 26:21. Antrajame kėlinyje abi komandos ir toliau keitėsi tritaškiais, o A. Senavaičio tolimas metimas su sirena atstatė status quo, kadangi „Šilavotas“ išlaikė tą pačią 5 taškų persvarą – 41:36. Po didžiosios pertraukos „Tango pizza-Stadiono“ komandos žaidėjai išėjo žaisti labiau susikaupę, o pirmaujanti komanda nuolat keitėsi. Vis dėlto į gerą R. Marcinkevičiaus ir J. Davidavičiaus žaidimą „Šilavotas“ atsakė tolimų metimų salvėmis: du pataikė E. Seniūnas, po vieną pridėjo A. Senavaitis ir P. Masikonis. Prieš lemiamą rungtynių kėlinį priekyje jau buvo „Tango pizza-Stadionas“ – 63:61. Ketvirtojo kėlinio metu vienu žingsneliu priekyje nuolat buvo „Tango pizza-Stadionas“. „Šilavotas“ rungtynių pabaigoje atrado netikėtą lyderį – E. Balinskas surinko net 8 taškus paeiliui, tačiau pergalei to buvo per maža. J. Davidavičiaus metimai įtvirtino sunkią „Tango pizza-Stadiono“ pergalę rezultatu 80:77.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Tango pizza-Stadionas“: R. Marcinkevičius 22, J. Davidavičius 16, M. Jančiauskas 14.

„Šilavotas“: E. Seniūnas 23, A. Senavaitis 19, V. Mieldažys 17.

Birštono „Versmė“ – „PMVD“ 106:104 (21:22, 24:26, 22:17, 25:27, 14:12)

Tikra vakaro puošmena tapo „PMVD“ ir Birštono „Versmės“ komandų dvikova. Abi komandos jau pirmajame kėlinyje kibo viena kitai į atlapus, o po P. Ivanausko tritaškio minimalią persvarą išlaikė „PMVD“ – 22:21 po pirmojo kėlinio. Antrajame ketvirtyje rungtynių svarstyklės ir toliau krypo tai į vienos, tai į kitos komandos pusę. „PMVD“ komandinio žaidimo dėka nuolat susikurdavo geras progas metimams, kurias dažniausiai sėkmingai realizuodavo G. Vasiliauskas. Tuo tarpu „Versmė“ taškus rinko iš baudos aikštelės ir žaidimo du prieš du dėka. Jau aidint antrojo kėlinio sirenai L. Vėlavičius pataikė tolimą metimą ir sumažino „Versmės“ atsilikimą iki trijų taškų – 45:48. Trečiajame kėlinyje G. Jevstignejevo vedama „Versmė“ pagaliau persvėrė rezultatą savo naudai, tačiau daugiau nei trimis taškais „PMVD“ jiems neleido nutolti. Po trijų kėlinių rezultatu 67:65 priekyje buvo „Versmė“. Ketvirtojo kėlinio pradžioje šešis taškus paeiliui surinko L. Vėlavičius, tačiau P. Ivanauskas ir M. Seilius netrukus atsakė dviem tolimais metimais. Kėlinio pabaigoje po K. Juškevičiaus tritaškio „Versmė“ pabėgo į priekį 89:84, tačiau T. Šalčiaus ir G. Vasiliausko metimai vėl atstatė lygybę. Tikra drama virė paskutinėmis rungtynių sekundėmis: „PMVD“ pirmaujant 92:90, pražangą išprovokavo „Versmės“ lyderis A. Gedminas.

Snaiperio ranka nesudrebėjo, ir komandos reikalus buvo priverstos spręsti pratęsime. Pratęsimo metu po A. Marchockio tritaškio „PMVD“ susigrąžino trapų pranašumą, tačiau A. Gedminas čia pat vėl išlygino rezultatą. Paskutinėmis pratęsimo minutėmis abi komandos keitėsi tolimais metimais, o vienu žingsiu priekyje buvo „PMVD“ komanda. Pastariesiems pirmaujant 104:103, lemiamą ataką rengė „Versmė“, kurią sėkmingai įtvirtino tolimas L. Vėlavičiaus metimas. „PMVD“ paskutinei atakai turėjo dar 4 sekundes. Pastarieji sėkmingai metimui išvedė G. Vasiliauską, kuris tarsi ir buvo sustabdytas akivaizdžia pražanga, tačiau tik dėl teisėjams suprantamų priežasčių jų švilpukai tylėjo, o „Versmė“ iškovojo dramatišką pergalę rezultatu 106:104.

Rezultatyviausi žaidėjai:

„Versmė“: L. Vėlavičius ir G. Jevstignejevas po 25, A. Gedminas 23.

„PMVD“: P. Ivanauskas 25, G. Vasiliauskas 22, M. Seilius 20.

„Gyvenimo“ informacija