Birštono Garbės pilietį Antaną Serafiną Zenkevičių prisimenant

Greitai sukasi Metų laiko ratai. Gruodžio 8-ąją prieš septynerius metus Amžinybėn iškeliavusiam buvusiam ilgamečiam Birštono savivaldybės vadovui, m. dr. Antanui Serafinui Zenkevičiui būtų sukakę 84-eri. A.S. Zenkevičiaus nebėra tarp mūsų, bet jo meilė ir rūpestis Birštono kurorto ir viso krašto plėtra bei Nemuno krašte gyvenusių ir gyvenančių žmonių gerove juntami daugelyje vietų.

A.S. Zenkevičių prisimename ir eidami jo vardu pavadinta Nemuno krantine, kurios prieigose netrukus turėtų atsirasti tai žyminčios lentelės, ir sveikindamiesi su Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu Vytautu, ir užsukę į biblioteką ar sakralinį muziejų, ir matydami sanatorijų pastatus bei gausius svečių būrius, besidžiaugiančius Birštonu. Dauguma anksčiau, o ir dabar įgyvendinamų projektų – tai buvusio mero idėjų bei sumanymų tąsa. Gal ir ne visai taip buvo įsivaizduota ir sumanyta, bet gyvenimas įneša savas korekcijas.

Pagal dabartines realybes A.S. Zenkevičius tikriausiai pritartų ir Vytauto parko projektui, nors jo paties paieškose šioje vietoje Birštonas turėjo turėti atstatytą pilaitę su amatų centru, kaip ir neįsivaizdavo Birštono be abu krantus jungiančio tilto, kurio atsiradimu rūpinosi.

Taigi palikti gražūs ir prasmingi darbai, nes, kaip prabėgus metams po A.S.Zenkevičiaus mirties susirinkus pagerbti jo atminimą kalbėjo Aldona Milda Valatkienė, A.S.Zenkevičius, turėdamas inžinieriaus- statybininko specialybę, socialinių mokslų daktaro laipsnį, didelį dėmesį skirdamas istorijai, lietuvių kalbai, būdamas plačių pažiūrų, aukštos erudicijos, vadovaudamasis socialdemokratinėmis vertybėmis, – sugebėjo sėkmingai įgyvendinti daugelį projektų, sumanymų, pasiekti norimų tikslų.

Prisiminkime tai ir branginkime!