Prienų trečiojo amžiaus universitetui – 20

1999 metais Angelė Bajorienė kartu su docentu Medardu Čobotu Prienuose įkūre Trečiojo amžiaus „Medardo Čoboto TAU“ universiteto Prienų filialą, kuris užpraėjusį antradienį minėjo 20-ties metų jubiliejų.

Prienų filialo įkūrėja Angelė Bajorienė džiaugėsi, jog prieš dvidešimt metų šis filialas buvo nors ir ne pirmasis, bet vienas iš pirmųjų visoje Lietuvoje. Pasak jos, tuomet M. Čobotas šmaikštavo, jog šio universiteto dėka Prienai tapo universitetiniu miestu.

„Pasenti didelio meno nereikia, bet nugalėti senatvę – tai yra menas, o mes to meno mokomės ir mokome kitus. Trečiojo amžiaus universitetui jau 25 metai, jums dar tik 20“, – susirinkusiuosius sveikino universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė. Pasak jos, šiandien visoje Respublikoje yra per 60 universitetų amžėjantiems žmonėms. Asociacija „TAU“ turi 47 universitetus, vienija apie 14000 senjorų, tad Prienų filialo studentai yra dalis didelės bendruomenės. Rektorės žodžiais, Trečiojo amžiaus universitete studentai mokosi senti kartu su technologijomis, jie mokosi kitų užsienio kalbų ir jas išmoksta, jie šoka, dainuoja, nors jaunystėje to drovėdavosi. Visgi į šį universitetą, o ypač Prienuose, studentai ateina ne tik mokytis, bet ir bendrauti. Kaip ji pati teigia, būtent čia jie atranda save. „Jei senjorai ir vaikai valstybėje yra laimingi, tai ir valstybė yra laiminga“, – kalbėjo Z. Žebrauskienė.

Rektorė dėkojo Angelei Bajorienei, prieš dvidešimt metų pradėjusiai burti amžėjančius žmones į Prienų trečiojo amžiaus universitetą, bei Dalei Šimukauskienei, kuri tęsia A. Bajorienės pradėtą darbą. Per 20 metų Prienų filialas išleido ne vieną absolventų laidą, tačiau nemaža dalis jų grįžta.

Prienų filiale mokosi ne viena studentė, kuri universitete studijuoja jau 20 metų, įteikdama šioms studentėms padėkas, rektorė klausė: „Ar neatsibodo?”, tačiau jos vieningai tarė „Ne“.

Gražaus jubiliejaus proga studentų pasveikinti atvyko ir Prienų rajono savivaldybės vicemerė Loreta Jakinevičienė, kuri linkėjo gražios bendrystės, sėkmės veiklose ir, žinoma, laimės, kurią, anot vicemerės, pirmiausia reikia susikurti viduje. Už prasmingą veiklą Prienų rajone L. Jakinevičienė dėkojo Angelei Bajorienei ir Dalei Šimukauskienei.

Šventės metu netrūko palinkėjimų, geros nuotaikos, dainų, kurias dovanojo „Medardo Čoboto TAU“ choras iš Vilniaus, netikėtų staigmenų ir šokių.

Rimantė Jančauskaitė