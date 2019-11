Pristatyta knyga „Kaukas Gugis ir kerų karas“

Į biblioteką susirinkusių Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos šeštokų laukė susitikimas su lietuvių liaudies mitologinių būtybių „ambasadoriumi“ Justinu Žilinsku.



Svečias, kaip pats yra sakęs, gyvena du gyvenimus. Viename pagal profesiją yra teisininkas, dėstytojas, ryšintis kaklaraištį, kalbantis protingais žodžiais ir rašantis sunkiai suprantamus straipsnius, kitame jis – laisva knygų žiurkė, truputį rašytojas, suspėjantis kurti eiles, leisti knygas vaikams ir paaugliams bei suaugusiems, dainuoti ir groti gitara, dar be viso šito Justinas Žilinskas yra ir trijų vaikų tėtis.

Skaitytojams Justinas Žilinskas yra žinomas iš knygų, kupinų fantastikos elementų, tai – „Genomas 3000“, „KGB vaikai“, „Mano Vilnius mano“, „Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas“ ir naujausios – „Kaukas Gugis ir kerų karas“.

Knyga „Kaukas Gugis ir kerų karas“, išleista 2017 metais, yra apdovanota Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus Antrąja premija už Geriausią 2017 metų knygą paaugliams. Magiškosios fantastikos žanro knyga, skirta skaitytojams nuo 10 metų. Išskirtinis knygos bruožas – tekste nėra nė vieno tarptautinio žodžio. Romano veiksmas vyksta 1369 metais ir jame pasakojama apie kaukų gyvenimą, kerus ir nesantaiką su kipšų gimine, be to, čia gausybė ir kitų mitinių padarų: laumių, aitvarų, maumų ir net žmonių. Viena iš pagrindinių knygos temų – melas, čia rasime daug apmąstymų apie tai, kad melas greitai plinta ir jį sunku suvaldyti, o sunkiausia, kai reikia prisipažinti melavus ir klydus.“

Po išsamaus knygos pristatymo, išsekus klausimų srautui, autorius į rankas paėmė gitarą ir uždainavo kiek kitokį dainos „Du gaideliai“ variantą, kuriame atsirado daug naujų veikėjų. Klausėmės dainos ir apie karvės kelionę į Palangą bei smagaus improvizuoto bliuzo. Taip liejantis gitaros akordams ir eilėms baigėsi šis nuotaikingas literatūrinis susitikimas.