Padėkime išskleisti sparnus arba pabuvimas su kunigu Algirdu Toliatu…

Visų Šventųjų dienos išvakarėse Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, o lapkričio 1-ąją Birštono „Eglės sanatorijoje“ žinomas kunigas, Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas supažindino su dviem naujomis savo knygomis: „Sekmadienio SMS“ ir „Ramybė tau“.

„Sekmadienio SMS“ gimė iš sekmadieninių kvietimų į Mišias trumposiomis SMS žinutėmis. Iš pradžių kvietimus į pamaldas kunigas siuntė gana siauram žmonių ratui, jie persiųsdavo jas kitiems, ir taip žinutės pasiekdavo tūkstančius. Nedidelė miniatiūrų knygelė „Sekmadienio SMS“ ragina ne tik pasiklausyti Dievo žodžio, bet ir susimąstyti, dėl ko gyvename, kas gi mes esame sau, ką mums reiškia kitas. Keli sakiniai dažnai pasako daugiau nei trys ar keturios dešimtys ir kiekvienam sukelia vis kitokių minčių apie esminius būties klausimus, į kuriuos atsakymų ieškome visą savo gyvenimą.

Ką tik išėjusi Algirdo Toliato knyga „Ramybė tau“ – tai tarptautinio sumanymo, gimusio Vilniaus knygų mugėje, pasekmė. Pristatinėdamas pirmąją savo knygą „Žmogaus ir Dievo metai“ kunigas susipažino su katalonų rašytoju, žurnalistu, vertėju Francescu Mirallesu ir Vokietijoje gyvenančia rašytoja Lina Ever – leidyklos „Tyto alba“ erdvėje jie dalino autografus skaitytojams, bendravo tarpusavyje. Francescas Mirallesu susidomėjo Algirdo Toliato knyga, vėliau Linos Ever lydimas kunigą aplankė jo Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kur galutinai subrendo būsimos knygos idėja. Įdomu ir tai, kad didžioji „Ramybės tau“ dalis parašyta Birštone, kunigui, Linai bei Francescu apsigyvenus „Eglės sanatorijoje“ ir čia kartu dirbant. Verta pastebėti, kad ši Algirdo Toliato knyga – su autorių pristatančiu Francesco Miralleso prologu ir jo veiklą apibendrinančiu Linos Ever epilogu – pirmiausia buvo išleista ispanų kalba.

Knygoje svarstomi amžinieji būties klausimai: kas atima iš mūsų ramybę ir laimę? Kaip kliūtys gyvenime gali tapti naujomis galimybėmis? Kodėl reikia paleisti praeitį? Kaip per smulkmenas nepamesti tikslo? Kaip išmokti ne tik žiūrėti, bet ir matyti? Ir kaip svarbu yra santarvė su pačiu savimi. Tada visas pasaulis atrodo darnesnis, ateina gyvenimo pilnatvė, nes rojus ir pragaras slypi mumyse pačiuose.

Žmogaus būtis knygoje „Ramybė tau“ nagrinėjama ne tik per Šventojo Rašto prizmę. Kunigas Algirdas Toliatas remiasi rašytojų, filosofų, intelektualų mintimis, meno kūrinių pavyzdžiais ir įtikina, kad privalome leisti sau būti netobuliems – skirtingi yra mūsų trūkumai ir pranašumai.

Susitikime kunigas prisiminė Biblijos asilėlį, besidžiaugiantį, jog aš pats gražiausias“ ir įtaigiai kalbėjo apie mums visiems nesvetimą ydą – puikybę, galinčią ne tik susargdinti – ir pražudyti. Kita vertus, labai svarbu yra suteikti sparnus – sau ir greta esančiam. Visų Šventųjų dieną pabūti drauge atėjusiems žmonėms kunigas, penkių knygų autorius vietoje palinkėjimo papasakojo paprastą, bet labai pamokančią istoriją: atsisveikindami su daug nusipelniusiu savo vadovu žmonės dėkojo ne už jo pasiekimus, nuveiktus darbus, o už tai, kad jis netrukdė dirbti kitiems, kad leido išsiskleisti jų sparnams. Netiesa, kad tik šventieji turi sparnus, visi juos turime. Ačiū, kunige Algirdai, – tetampa žodžiai sparnais.

Genovaitė