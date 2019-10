Birštono TAU studentai pradėjo naujus mokslo metus

Birštono trečiojo amžiaus universiteto studentai pradėjo naujus mokslo metus.

Spalio 9 dieną gausiai susirinkusius į Kurhauzo salę pasveikino Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys, kuris kartu su gėlėmis ir dovanomis visiems studentams perdavė ir nuoširdžius merės Nijolės Dirginčienės palinkėjimus. Seimo nario, žemės ūkio ministro Andriaus Palionio vardu sveikinusi politiko padėjėja Valė Petkevičienė patikino, jog politikas visuomet suras laiko ir galimybių padėti TAU studentams. Už gražią bendrystę dėkojo, įsimintinų mokslo metų linkėjo Birštono nevyriausybinių organizacijų atstovės. Šventinę nuotaiką susirinkusiems dalino Birštono ambasadorė, solistė Laura Budreckytė su jai akompanavusiu vyru Vyčiu Nivinsku. Buvusi Birštono gimnazijos abiturientė sakė su malonumu koncertuojanti gimtajame mieste, jai buvo smagu pasirodyti ir šioje auditorijoje, juolab kad Trečiojo amžiaus universitetą lanko ir atlikėjos mama.

Šį spalį Trečiojo amžiaus universitetas pradėjo šeštuosius mokslo metus. Dabartinė TAU direktorė Nijolė Jakimonienė ir dekanė Asta Ferevičienė, prisimindamos pradžią, pagerbė tris aktyvius birštoniečius, kurie, palaikant Birštono savivaldybei, 2014 m. ėmėsi iniciatyvos steigti universitetą ir telkti žmones. Studentai plojimais padėkojo buvusiai TAU direktorei Romai Urbonienei ir jos bendraminčiams Libertinai Grigarienei bei Aleksandrui Gorinui.

Viena iš TAU įkūrėjų R.Urbonienė dėkojo visiems, patikėjusiems studijų vėlesniame amžiuje idėja, ir kiekvienam linkėjo pradėti naują dieną vidinius „variklius“ užvedančiais ir motyvuojančiais žodžiais „Aš esu“.

Tačiau, ko gero, ir be jų, Birštono ir Prienų rajono savivaldybių senjorai turi energijos ir noro siekti žinių, bendrauti ir keliauti. Kaip, apžvelgdama prabėgusius penkerius studijų metus, sakė N.Jakimonienė, studentų skaičius visais metais išliko stabilus – per septynios dešimtys, per pirmuosius ketverius metus diplomai įteikti 146 senjorams. Džiugina tai, kad kartu užsiėmimus lanko ir kelios šeimos. Išklausyta per 60 paskaitų, vyko penkios edukacinės programos, mokymai „Išmanusis senjoras“, dalyvauta spektakliuose, ekskursijose, bendrauta su Marijampolės ir Punsko TAU studentais, gyvenimas praturtintas pokalbiais su įdomiais, savo profesinėje srityje nemažai pasiekusiais, turinčiais ką papasakoti žmonėmis, tarpušvenčio pašnekesiais.

Šie mokslo metai taip pat nestokos veiklų ir įspūdžių. Jau spalį TAU studentai keliaus į edukacinę kelionę po Plungę ir Telšius.

