Per šimtą dienų – padvigubinti mokesčiai už vaikų ugdymą

Peržvelgus savivaldybės 100 dienų darbo rezultatus, labiausiai matosi padvigubinti mokesčiai šeimoms, auginančioms vaikus.

Man keistai atrodo, kai dvigubai keliami mokesčiai vaikams, nuo kurių priklauso viso rajono ir ne tik jo ateitis, bet tuo pačiu metu organizuojamos didžiulės šventės, nuomojami nauji automobiliai ir pan. Kas svarbiau rajono valdžiai? Ko gero, tai ir yra matomi prioritetai…

Daug diskutavome su tėvais, mokytojais ir treneriais apie šią situaciją. Todėl Prienų rajono tarybai parengiau sprendimo projektą, siūlydamas mūsų rajono ugdymo įstaigų auklėtiniams naikinti mokestį už Kūno kultūros ir sporto centro, meno mokyklų būrelius bei kompensuoti kelionės išlaidas į šiuos būrelius tiems, kuriems labiausiai to reikia.

Dar kartą labai trumpai pristatysiu sprendimo naudą, kurią gautų mūsų rajono vaikai ir juos auginančios šeimos. Taip pat mokyklos ir visa rajono bendruomenė:

1. Socialinės atskirties mažinimas. Ši problema labai skaudi visos Lietuvos mastu. Prezidentas ją rašo į pirmus savo darbotvarkės puslapius. Manau, kad šis sprendimas galėtų prisidėti vienu kitu šimtu eurų prie biudžeto tų šeimų, kurios stengiasi ir supranta, kokią reikšmę visam kraštui turi tinkamas vaikų auklėjimas ir lavinimas. Aš asmeniškai pažįstu šeimų, kurių vaikai jau dabar negali „įpirkti“ sporto ir meno užsiėmimų mūsų įstaigose.

2. Užimtumas ir prevencija. Visi suprantame, kad šiandieniniai vaikai susiduria su dideliais internetiniais ir kitokiais pavojais. Internetas ir veiklos nebuvimas dažnai formuoja vaiko elgesio ir bendravimo ypatumus, kuriuos vėliau taisyti ir keisti reikės didelių lėšų ir pastangų. Paruoštas sprendimas tikrai atliktų didelį vaidmenį šios problemos užkardyme.

3. Vaikų sveikata. Apie vaikų sveikatos būklę seniai signalizuoja ne tik mūsų gydytojai, bet ir Pasaulinės sveikatos organizacija. Nutukimas, laikysenos sutrikimai, ilgas sąrašas visokių lėtinių ligų, psichinė sveikata. Visa tai gali būti išsprendžiama tinkamu fiziniu ir meniniu ugdymu. Neturėtume daryti nė menkiausios kliūties, kad šis ugdymas taptų nepasiekiamas. Esu įsitikinęs, kad jį dar turėtume visapusiškai skatinti.

4. Rajono ugdymo įstaigų patrauklumas. Jį sudaro būtent visi šimtukininkai, čempionai, kuriais didžiuojamės ir su kuriais norime fotografuotis. Taip pat visi kiti jauni žmonės, norintys ir galintys augti sveikoje aplinkoje. Jie ir jų tėvai matytų ir suprastų, kad būtent Prienų rajono ugdymo įstaigoms ir tų įstaigų steigėjui – savivaldybei, rūpi savo krašto žmonių ateitis, todėl nereikia dairytis į kaimynines savivaldybes.

Žinau, kad kažkas labai norės paklausti apie pinigus. Bet šiuo atveju klausimas turėtų būti adresuotas ne man. Administracijos vadovas turėtų pasakyti, kad štai pardavėme mokyklos-internato pastatą už 130 tūkstančių, turime tam skirtas programas, kur paskirta šimtai tūkstančių eurų, viršijame biudžeto surinkimo planą ir dar daug kitų galimybių…

Bet šį kartą aš kalbu apie prioritetus. Neplanuočiau jokių švenčių, brangių, masinių komandiruočių, automobilių pirkimo ar turizmo plėtros, kol nepašalinčiau visų trukdžių savo krašto vaikams augti, tobulėti ir kurti. Net 21 amžiuje nebus jokios ekonomikos be žmogaus. Be jaunų šeimų, norinčių čia gyventi ir kurti savo ateitį. Ir kiekvienas toks, net vieno euro vertės užtvaras, stabdo, o kai kuriais atvejais gali sužlugdyti talentą, galimybę ar net viltį. Pasakysiu atvirai. Svarstant tokį klausimą man būtų gėda ir nejauku klausti apie pinigus.

O pinigų savivaldybėje tikrai yra. Parduodame pastatus, šimtus tūkstančių skiriame įvairioms programoms, kelionėms ir t.t. Deja, šis sprendimas posėdyje dalyvavusių Tarybos narių daugumos balsais buvo atmestas. Mero raginimu prieš balsavo: meras Alvydas Vaicekauskas, mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Tarybos nariai Deividas Dargužis, Mindaugas Rukas, Henrikas Radvilavičius, Angelė Mickienė, Aleksas Banišauskas, Simona Vaicekauskaitė – Šalčė, Gintautas Bartulis, Cezaras Pacevičius, Vaidotas Karvelis, Algirdas Kederys, Vaidas Kupstas.

Panašu, kad socialdemokratinės, liberalų, tvarkos ir teisingumo daugumos prioritetai kiti. Jiems vaikų ugdymas ir lavinimas kažkurioje kitoje vietoje.

Su pagarba, Tarybos narys Egidijus Visockas

