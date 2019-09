Siūlė idėjas Prienų rajono strateginiam planui

Rugsėjo 17 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo organizuota strateginio planavimo forumas-diskusija, kurioje VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro direktorius Algimantas Venckus pristatė Prienų rajono vystymosi tendencijas ir perspektyvas, o į tris darbo grupes susibūrę dalyviai – rajono politikai, verslininkai, savivaldybės, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojai – teikė pasiūlymus šiuo metu rengiamam Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginiam planui.



Kaip „Gyvenimui“ sakė už šio plano rengimą atsakingo Investicijų skyriaus vedėja Vaida Stasytienė, planavimas pradėtas „nuo apačios“ – į šį procesą siekiama įtraukti kuo daugiau rajono gyventojų, bendruomenių, seniūnijų, įvairių įstaigų atstovų, išklausyti jų nuomones, kuria kryptimi turi vystytis Prienai, visų mūsų namai. Jos teigimu, nemažai idėjų gauta ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, pradėdamas forumą, pabrėžė tokių diskusijų reikalingumą, jo įsitikinimu, strateginiame plane iškelti tikslai turi atitikti gyventojų lūkesčius, todėl labai svarbu, kad kiekvienas šio krašto žmogus jaustųsi atsakingas ir įneštų savo minčių. Pasak mero, kai kurioms idėjoms įgyvendinti savivaldybėje jau atlikti parengiamieji darbai.

Konsultanto A.Venckaus įžvalgos apie tai, kad didelis rekreacinis potencialas Prienų krašte dar nepakankamai panaudojamas verslo ir turizmo poreikiams, vienoje iš darbo grupių, gausiai atstovaujamoje rajono verslininkų, paskatino diskusijas, kokių žygių reikėtų imtis didinant aplinkos patrauklumą verslui ir turizmui. Buvo įvardintos ir Prienams būdingos problemos bei trūkumai: trūksta už paramą verslui atsakingo Verslo ir turizmo informacijos centro; verslo steigimui ir plėtrai – laisvos žemės, įvairių skatinimo priemonių, tinkamų darbuotojų; naujų žmonių įsikūrimui – gyvenamųjų būstų.

Ieškodami idėjų, kas galėtų paskatinti investuotojus ir verslininkus ateiti į Prienus, diskusijos dalyviai akcentavo, jog savivaldybei ir toliau reikia tęsti darbus, susijusius su verslui ir turizmui tinkamos infrastruktūros, patogios gyventi aplinkos kūrimu.

Buvo pasiūlyta kūrybiškiau panaudoti, pritaikyti verslo ir turizmo poreikiams tai, ką sukūrė gamta ir žmonės savo tradicijomis. Visų pirma, plėsti Jiezno rekreacines erdves, kuriant traukos centrą ežero, sudarant sąlygas aktyviam poilsiui, buriavimui ir kitoms vandens pramogoms; daugiau dėmesio skirti keliautojus savo istorija dominančio Šilavoto ir Nemuno pakrančių Prienuose rekreacinių zonų tvarkymui; pėsčiųjų ir dviračių takų, pažintinių maršrutų plėtrai Prienų mieste ir rajone. Buvo pastebėta, jog Prienai viešoje erdvėje pristatomi, kaip niekuo neišsiskiriantis bažnytkaimis, todėl reikia susirūpinti jo įvaizdžio formavimu, šį darbą patikint viešųjų ryšių profesionalams. Nuo seno Prienų kraštas garsus Sklandytuvų gamykla ir aviaturizmu Pociūnuose, todėl, diskusijos dalyvių nuomone, ši sritis ir su ja susiję simboliai turėtų būti plačiau panaudojami reprezentuojant Prienus. Verta įsiklausyti ir į pastabas, kad atvykę turistai pasigenda patrauklių edukacinių programų, ypač savaitgaliais, todėl per verslo rėmimo priemones reikėtų skatinti jų kūrimą.

Kitoje diskusijų grupėje buvo ieškota išsilavinusios, sveikos ir pažangios bendruomenės plėtros galimybių. Jos dalyviai kvietė daugiau dėmesio skirti kultūrai, jos kokybės ir patrauklumo gerinimui, prieinamumui per bendruomenių įtraukimą į šį procesą. Jų nuomone, švietimo srityje reikia užtikrinti ikimokyklinio ugdymo tęstinumą ir plėtrą; sveikatos – išsaugoti esamą įstaigų tinklą, pritraukti naujų gydytojų, sutelkti dėmesį į ligų prevenciją ir propaguoti sveiką gyvenseną nuo mažens; socialinėje srityje – plėtoti globos ir paramos globėjams idėją, įkurti nakvynės namus. Akcentuota ir sporto plėtra kaimiškose vietovėse.

Trečia forumo dalyvių grupė, svarsčiusi idėjas patogios ir švarios aplinkos užtikrinimui, pristatė šiuos prioritetus: šviesti gyventojus atliekų rūšiavimo klausimais, didinti jų atsakomybę už teršimą; rajone įkurti elektromobilių įkrovos aikštelę; skatinti gyventojų prisijungimą prie vandentiekio tinklų, daugiabučių namų renovavimą, mažų katilinių modernizavimą; ieškoti galimybių žvyrkelių asfaltavimui bei kelio Kaunas – Alytus per Prienus rekonstrukcijai.

Prienų rajono strateginio plėtros plano dokumentas turi būti parengtas iki metų pabaigos ir pateiktas tvirtinti Savivaldybės tarybai 2020 metų sausį.

Dalė Lazauskienė

Autorės nuotraukos