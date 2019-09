Konkursas skatina kurti ir taupyti gamtos išteklius

Aplinkosauginė iniciatyva „Kita forma“ šį rudenį mokinius kviečia atskleisti savo kūrybinius gabumus ir lengvai pamatyti, kad savo kūryba jie gali prisidėti prie gamtos resursų saugojimo, sužinoti, kas yra žiedinė ekologija, kodėl svarbu rūpintis mus supančia aplinka ir daiktus naudoti, kaip įmanoma ilgiau.

Tad jei namie prisikaupė per vasarą sprogusių kamuolių, sulūžusių instrumentų, o mokyklos lentynos lūžta nuo nebaigtų piešinių, kitų senokai pamirštų daiktų ar įvairių medžiagų likučių – visi jie gali tapti naujo pomėgio pradžia.

„Atliekų problema – ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio iššūkis. Konkursas „Kita forma“ skatina mąstyti ekologiškai, būti draugiškiems gamtai, o svarbiausia, visa tai persipina su kūryba. Mokiniai ne tik supažindinami su gamtosaugos ir rūšiavimo pagrindais, bet ir antrinėmis žaliavomis bei skirtingomis jų rūšimis. Taip atrandamos pakartotinio vartojimo galimybės. Kiekvienais metais džiugiai tampame šio projekto dalimi“, – įsitikinusi didžiausios licencijuotos pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ komunikacijos ir marketingo vadovė Asta Burbaitė.

Dalyvaudami konkurse „Kita forma“ mokiniai nustebina patys save – sukuria namų ar mokymo įstaigų dekoro detales, interjero akcentus, aksesuarus, baldus, žaidimus ir viską gamina tik iš antrinių žaliavų. „Dalyvių skaičius kasmet auga. O smagiausia, kad būdami draugiški gamtai, vaikai atranda naujus pomėgius, kurie verčia juos šypsotis. Be to, dažnas savyje atranda juvelyro, baldininko, dizainerio ar inžinieriaus gyslelę“, – sako renginio organizatorė, VšĮ „RV Agentūra“ vadovė, ekologijos ekspertė Vaida Griškevičienė.

Konkursas vyksta jau septintąjį kartą. Šiais metais įsteigtos 8 prizinės vietos, kuriose prizus išsidalins dviejose – eko objektų ir žaidimų kategorijose kūrę keturių amžiaus grupių dalyviai.

Geriausi darbai bus eksponuojami dvi savaites truksiančioje parodoje, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Konkurso nugalėtojai bus išaiškinti lapkričio 30 dieną festivalyje „Kita forma“. Jis lyg idėjų mugė skatins vaikus pasidalyti gerąja patirtimi, susipažinti su bendraamžių kūryba. Be to, jame mokinių ne tik lauks tvarios ekologijos prizai, bet ir įvairios edukacinės dirbtuvės ir paskaitos.

Konkursas vyksta iki 2019 m. spalio 25 dienos. Dalyvio anketa pildoma internete, paspaudus šią nuorodą https://forms.gle/Ltm8qJ2ft2QEpw1J7. Daugiau informacijos apie konkursą: http://kita-forma.lt/

