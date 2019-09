Po gaisro nedidelio miestelio šeimai atsitiesti padėjo prieš keletą metų priimtas lemtingas sprendimas

Namai daugeliui yra ta vieta, kurioje galima jaustis užtikrintai ir saugiai. Tačiau vienas netikėtas įvykis, viena nelaimė gali labai greitai šią tvirtovę atimti. Tuo galėjo įsitikinti ir nedidelio miestelio gyventoja Auksė bei jos šeima. Auksės namus birželį nuniokojo gaisras. Perniek nuėjo juose neseniai atliktas remontas, supirkti nauji baldai. Vis tik po nelaimės nepraėjus nė porai mėnesių šeima jau stojasi ant kojų ir atkuria savo namų jaukumą. Tai Auksei padaryti leidžia prieš keletą metų priimtas teisingas sprendimas – savo namus apdrausti draudimo bendrovės ERGO turto draudimu.

Gaisras nedidelio miestelio gyventojos namuose kilo dėl labai apmaudžios priežasties – ant viryklės pamiršto ir užsidegusio puodo. Liepsnos namus apėmė kaip mat, o jas pastebėjus jau buvo per vėlu.

„Ugniagesiai sureagavo tikrai greitai, todėl pavyko išgelbėti bent dalį namo – jis nesudegė iki pamatų. Vis tik padaryti nuostoliai milžiniški – sudegė dalis namo stogo, virtuvė, gyvenamasis kambarys, nemažai turto aprūko arba buvo sulieta vandeniu gesinant. Praradome praktiškai viską – neseniai įsigytus naujus baldus, asmeniškai brangius daiktus. Po keleto dienų nuo gaisro turėjo įvykti mano gimtadienio šventė – sudegė ir jai paruoštas stalas bei dovanos“, – pasakoja Auksė.

Nors Auksės šeima sulaukė didžiulio draugų, kaimynų ir kolegų palaikymo bei paramos, tačiau vien jos atsistoti ant kojų nebūtų pakakę. Patys šeimos nariai neturėjo daug santaupų, todėl gyvybiškai svarbia tapo draudiko išmokėta kompensacija.

„Esame labai dėkingi draugams, kaimynams, kolegoms, kurie ištiesė pagalbos ranką, o taip pat draudikams, pasirūpinusiems sklandžiu žalos atlyginimo procesu. Buvau girdėjusi gandų, kad draudimo bendrovėse žalų atlyginimas ilgai užtrunka, o išmokamos sumos būna menkos. Tačiau mūsų patirtis yra priešinga – nustebino, kaip greitai nuostolius įvertino ir atlygino ERGO ekspertai. Žala tikrai įvertinta adekvačiai, o išmokėta kompensacija mums leido nelikti be pastogės“, – sako gyventoja.

Šiandien Auksės šeimai reikalų netrūksta – daugelis jų susiję su namų remontu. Ir nors dar yra tikrai nemažai ką nuveikti, kad namuose vėl būtų gera gyventi, tačiau pašnekovė nusiteikusi optimistiškai.

„Svarbu, kad esame sveiki ir gyvi bei turime galimybes savo namus atkurti. Jau spėjome perdengti sudegusį stogą, sudėjome naujus langus. Toliau tvarkome vidaus apdailą, bandome susipirkti reikiamus baldus ir įrangą. Nepakeičiamų daiktų nėra – nors iš tiesų gaila kai kurių per gaisrą prarastų dalykų – pavyzdžiui, unikalių itališkų šviestuvų. Tačiau juk galėjome apskritai likti be nieko“, – pažymi Auksė.

Pedagoge dirbanti moteris sako nuo šiol ir visus pažįstamus raginanti apdrausti savo turtą, nė nei vienas nėra apsaugotas nuo nelaimės, kuri gali užklupti labai netikėtai.

