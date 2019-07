Birštone bus siekiama rekordo – vienu metu masažuojama daugiausia žmonių Lietuvoje

Masiškiausias masažas – tokį iššūkį užsibrėžė „Eglės sanatorija“ ir didžiausių pėsčiųjų žygių Baltijos šalyse organizatorius „Trenkturas“. Daugiau nei 100, tiek masažuotojų bei kineziterapeutų liepos 13 dieną vienu metu, vienoje vietoje susiburs šiam tikslui įgyvendinti Birštone.

Liepos 13 -ąją Prienų ir Birštono apylinkėmis jau ketvirtą kartą vyks vienas labiausiai žygeivių mėgstamų pėsčiųjų žygių „Nemuno kilpomis su Gjensidige 2019“. Tačiau organizatoriai pabrėžia, kad šis kartas išskirtinis, nes ne tik keliausime vaizdingomis Nemuno kilpų regioninio parko apylinkėmis, bet ir turėsime galimybę tapti simbolinio rekordo dalimi.

Šiemet žygyje tikimasi sulaukti apie 4 tūkstančių aktyvaus laisvalaikio mėgėjų. Viena iš žygio poilsio stotelių – „Eglės sanatorija“. Būtent čia žygeivių ir lauks masažuotojai, kurie susiburs tam, kad visi kartu vienu metu masažuotų rekordinį skaičių žygio dalyvių. Specialistai atliks nugaros, pečių, kaklo, galvos ar kojų masažus, atsižvelgiant į žygio dalyvių poreikius. Rekordas bus filmuojamas, o jį stebės paskirti nepriklausomi ekspertai.

Toks masažo rekordas Lietuvoje bus siekiamas pirmą kartą, o pasirinktas jis dėl dviejų priežasčių. Visų pirma dėl to, kad trasa drieksis pro „Eglės sanatoriją“, kuri per daugiau nei 45 metus tapo sveikatingumo simboliu Lietuvoje. O ilgametė patirtis suteikia galimybę suburti didžiausią specialistų komandą.

Antra priežastis – fizinio krūvio metu dalyviams svarbiausia yra pailsinti ir atgaivinti raumenis, einant ilgus atstumus patariama atlikti ir tempimo pratimus. „Masažas žmogui labai svarbus – jis gerina kraujotaką ir audinių aprūpinimą deguonimi, atpalaiduoja raumenis, malšina skausmus, gerina savijautą. Taigi tikime, kad tai bus ne tik tiesiog rekordo siekimas, bet tuo pačiu – padėsime žygeiviams atgauti jėgas ir „įkrausime energijos“ judėti tolyn,“ – teigia „Eglės sanatorijos“ direktorius medicinai Arvydas Balčius.

Šių metų žygyje dalyviai gali rinktis iš penkių skirtingų trasų – 15 kilometrų pradedančiųjų, 20 kilometrų sveikatingumo, 27 kilometrų turistų, 40 kilometrų atradėjų arba 53 kilometrų ištvermės. Kaip ir įprastai, kiekvienas žygio dalyvis gali pasinaudoti „Gjensidige“ paruoštu nemokamu žygeivio draudimo paketu.

Tradicinis, tačiau dar labiau atsinaujinęs žygis vėl žada nustebinti dalyvius ir pasiūlyti Nemuno krantų grožį atskleidžiantį maršrutą, kuris taip pat ves pro Pociūnų aerodromą, Kalvių mišką bei Pagaršvio piliakalnį.

Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų laukia ne tik persikėlimai per Nemuną, bet ir galimybė išvysti patį naujausią ir aukščiausią apžvalgos bokštą Nemuno kilpų regioniniame parke, kuris siekia net 45 metrus. Dėl didelio susidomėjimo organizatoriai rekomenduoja registruotis į žygį kuo anksčiau ir taip užsitikrinti savo vietą didžiausioje žygiavimo šventėje bei nepraleisti progos tapti rekordo dalimi. Detalesnę informaciją apie žygį bei registraciją galite rasti čia: https://www.nemunokilpomis.lt.