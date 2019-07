Rastoms kiaulių gaišenoms nustatytas AKM

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praėjusią savaitę gavo pranešimą apie Prienų rajono savivaldybės Pošvenčio kaimo laukymėje rastą kiaulės gaišeną. Atrinkus mėginius ir ištyrus juos Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (NMVRVI) nustatytas afrikinio kiaulių maro (AKM) virusas. Prienų VMVT inspektoriai, bendradarbiaudami su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato pareigūnais, atlieka tyrimą, siekdami išsiaiškinti kiaulės savininką.

Vykdant tyrimą dėl rastos gaišenos bendromis institucijų jėgomis tame pačiame kaime esančiame ūkyje rasta nugaišusi kiaulė, išmesta į užkasti paruoštą duobę. Paimti nugaišusios kiaulės organų mėginiai nusiųsti į NMVRVI tyrimui patvirtino AKM virusą. Kadangi ūkis yra netoli laukymės, kurioje buvo rasta išmesta kiaulės gaišena, ji galimai yra iš to paties ūkio.

VMVT specialistai nedelsdami ėmėsi visų būtinų apsaugos priemonių: kiaulės gaišena saugiai sunaikinta, atlikta pirminė tvarto ir aplinkos dezinfekcija, sustabdytas judėjimas ūkyje. Ūkininkui, nepranešusiam apie sergantį ar kritusį gyvulį, gresia finansinės sankcijos.

„Kiaulių laikytojas nebuvo registravęs ūkio, nesilaikė biologinio saugumo reikalavimų, nepranešė apie kritusią kiaulę, taip sudarydamas sąlygas išplisti ligai. Ūkininkui bus taikomos sankcijos, be to, jam nebus mokama kompensacija dėl patirtų nuostolių ir pats privalės susimokėti už atliktus tyrimus. Todėl visi kiaulių laikytojai privalo laikytis prievolės registruoti kiaulių laikymo vietas, o pastebėję, kad kiaulės negaluoja, privalo pranešti veterinarijos gydytojui arba VMVT teritoriniam padaliniui. Esant ligos įtarimui, mėginių atrinkimas ir tyrimas kiaulių laikytojams nekainuoja, o blogiausiu atveju, t. y. jeigu nustatomas AKM virusas, padengiami jo patirti nuostoliai“, – komentavo VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.

VMVT primena, kad visi kiaulių laikytojai kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį Ūkinių gyvūnų registre privalo registruoti laikomų kiaulių skaičių. Visus veiksmus Ūkinių gyvūnų registre turi teisę atlikti ūkinių gyvūnų laikytojas (jeigu jam suteikta prieiga prie Ūkinių gyvūnų registro), ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantis privatus veterinarijos gydytojas arba VMVT teritorinių padalinių specialistai. Kilus neaiškumų, galima pasikonsultuoti su artimiausio VMVT teritorinio padalinio specialistais, nes ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo pažeidimai gali užtraukti sankcijas nuo įspėjimo iki piniginės baudos.

