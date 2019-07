Patogios senatvės kaina – nuo 500 eurų

Visuomenei senstant, vyresnio amžiaus žmonių priežiūros poreikis nuolat tik auga. Nors Lietuvoje seni žmonės jau dabar globojami daugiau nei šimte globos įstaigų, kuriose yra apie 5000 vietų, jų vis dar yra nepakankamai – norintieji apsigyventi senelių globos namuose turi laukti eilėse.

„Po 30 metų kas trečias gyventojas bus vyresnis nei 65 metų amžiaus, ir daliai jų jau tada reikės atidžios priežiūros, tinkamų sveikatos paslaugų. Formuojasi ir naujos senyvų žmonių priežiūros tradicijos – svetur išvykę vaikai vis dažniau patiki tėvų globą profesionaliems slaugytojams, kurių reikia vis daugiau“, – teigia „Aviva Lietuva“ generalinė direktorė Asta Grabinskė.

Vidutinės pensijos – neužteks

Šiuo metu vidutinė senatvės pensija Lietuvoje siekia 344 eurus, kai vieno asmens išlaikymas valstybiniuose senelių namuose kainuoja 500 – 600 eurų, o privačiuose – ir daugiau. Pigesne alternatyva laikomos namuose teikiamos dienos globos socialinės paslaugos, kurių poreikis taip pat auga.

„Eilėje norinčių patekti pas mus nuolat laukia apie 100 žmonių, ir kaina net nėra lemiantis veiksnys renkantis vietą, kur asmuo praleis savo senatvę. Jauni žmonės išvažiuoja, ir nėra kam prižiūrėti senų tėvų, senelių. Specializuotos globos vietos – išsigelbėjimas vienišiems senoliams“, – sako Senjorų socialinės globos namų direktorius Vytautas Gricius.

Kaip pasakoja V. Gricius, pragyvenimas šioje globos įstaigoje kainuoja nepigiai – mėnesio išlaidos atsieina beveik 900 eurų, ir tik kas septintas gyventojas jas padengia pats. Kitų išlaidas iš dalies dengia arba artimieji, arba valstybė.

„Globos, priežiūros kainos per pastaruosius keletą metų išaugo, ir vargu, ar jos ateityje sumažės. Džiugu tai, kad jauni žmonės pradeda taupyti ateičiai, patys suprasdami, jog niekas nieko neatneš ant lėkštutės, ir ateities gerovė priklauso tik nuo jų pačių“, – teigia senelius globojančios įstaigos atstovas.

Dalies senolių slaugą visiškai kompensuoja valstybė, tačiau jeigu norima gyventi brangesniuose senelių namuose, kuriuose teikiama daugiau reikalingų paslaugų, skirtumą tarp globos kainos ir taikomos kompensacijos turi susimokėti pats asmuo. Remiantis „Aviva Lietuva“ užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, 48 proc. žmonių įsitikinę, jog jų būsimos pensijos neužteks net pragyvenimui.

„Tai reiškia, kad kas antras būsimas pensininkas negalėtų sau leisti profesionalios priežiūros ir pagalbos – valstybės mokamos pensijos užtektų vos dviem savaitėms, neįskaičius išlaidų vaistams ir kitoms reikmėms. Tai turėtų būti signalas tiems, kurie vis dar dvejoja, ar verta patiems pasirūpinti savo finansiškai saugia ateitimi ir užsitikrinti kokybišką gyvenimą sulaukus senatvės“, – dėmesį atkreipia A. Grabinskė.

Didesnės pajamos – ir vienišumo jausmui mažinti

Nuo trumpalaikės globos iki kineziterapeuto ir psichologo – Lietuvoje veikiantys slaugos ir globos namai savo gyventojams siūlo platų paslaugų spektrą. Be to, čia gyvenantieji vertina ir galimybę bendrauti su bendraamžiais, užsiimti mėgstama veikla. Tačiau kokybiškas, visavertis gyvenimas specializuotose įstaigose kainuoja, ir tam vargiai užteks vien valstybės mokamos pensijos.

„Prognozuojama, kad 2050 m. valstybės mokama pensija sieks vos ketvirtadalį buvusio atlyginimo. Vis dėlto, galimybių užsitikrinti sotesnę ir didesnę pensiją yra pakankamai – tereikia jomis pasinaudoti. Galiausiai, būtina atsakyti sau į klausimą: dirbdami taupysime visaverčiam gyvenimui pensijoje ar taupysime išėję į pensiją, visaverčio gyvenimo sąskaita“, – sako „Aviva Lietuva“ generalinė direktorė.

„Aviva Lietuva“ yra didžiausia tarp bankų grupei nepriklausančių įmonių ir tarp trijų didžiausių pensijų kaupimo bendrovių Lietuvoje pagal pensijų fondų dalyvių skaičių bei valdomą pensijų turtą. Nuo veiklos pradžios „Aviva Lietuva“ pensijų fondų klientams ir paveldėtojams išmokėjo beveik 30 mln. eurų. „Aviva Lietuva“ pensijų fonduose savo pensijai kaupia 224 tūkst. Lietuvos žmonių.