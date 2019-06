„Sodra“ primena jaunimui: kas ir kada įtraukiami į pensijų kaupimą

Daugelis pensijų kaupimo dalyvių, kurie sutartis pasirašė iki šių metų pradžios, kaupia toliau, tačiau šiemet į kaupimą įtraukiami ir tie gyventojai, kurie anksčiau kaupime nedalyvavo. Ką jiems reikėtų žinoti?

Ar esu įtrauktas į kaupimą?

Įtraukiami ir pensiją kaupti nuo liepos pradės tie gyventojai, kurie šių metų sausio 2 dieną buvo jaunesni nei 40 metų amžiaus ir turėjo darbą arba vykdė bet kurią savarankišką ekonominę veiklą Lietuvoje – turėjo tą dieną galiojantį verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, individualią įmonę, buvo mažosios bendrijos nariai.

Taip pat įtraukiami tie gyventojai, kurie 2013 metais pensijų kaupimą sustabdė, nepriklausomai nuo jų amžiaus šiandien.

Iš viso tokių gyventojų, kurie įtraukiami į kaupimą šiemet, yra 152 tūkstančiai. Jiems visiems „Sodra“ išsiuntė pranešimus per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui gyventojai.sodra.lt. Pranešimą galima rasti „Žinučių“ skiltyje. Dalis gyventojų, kurie buvo nurodę elektroninio pašto adresą, pranešimą gavo e.paštu.

„Sodros“ duomenimis, pranešimus internete perskaitė maždaug pusė įtrauktų pensijų kaupimo dalyvių, o likusiems išsiųsti registruoti laiškai.

Beje, dalis gyventojų teigia, jog darbą turi ir yra jaunesni nei 40 metų, tačiau į pensijų kaupimą nebuvo įtraukti. Taip gali būti, jeigu žmogus įsidarbino arba veiklą pradėjo vėliau nei sausio 2 dieną.

Tokiu atveju, jeigu žmogus turės nuolatinį darbą ar nuolatinę savarankišką veiklą 2020 -ųjų sausio 2 dieną, jis į kaupimą bus įtraukiamas tais metais.

Kur ir kiek kaupsiu?

Naujai įtrauktiems pensijų kaupimo dalyviams pensijų kaupimo bendrovės buvo pasiūlytos atsitiktine tvarka. Penkioms kaupimo bendrovėms teko po lygiai dalyvių. Tiems gyventojams, kurie kaupimą buvo sustabdę 2013 metais, o dabar įtraukti vėl, siūloma kaupti tose pačiose bendrovėse, kuriose liko jų lėšos.

Pranešimuose, kuriuos „Sodra“ išsiuntė įtrauktiems dalyviams, asmeniškai informuojama apie siūlomą pensijų kaupimo bendrovę ir kaupimo tarifą, kuris naujiems dalyviams yra 1,8 proc. nuo darbo užmokesčio ir 0,3 proc. valstybės paskata nuo vidutinio darbo užmokesčio.

Įmokų šie dalyviai iki šiol nemokėjo. Įmokos nuo darbo užmokesčio į jų sąskaitas pensijų kaupimo bendrovėse bus pervedamos nuo liepos mėnesio.

Ką galiu rinktis?

Gyventojai, įtraukti į pensijų kaupimą, nebūtinai turi kaupti toje kaupimo bendrovėje, kurią parinko „Sodra“, taip pat galima iškart mokėti didesnes 3 proc. įmokas ir atitinkamai gauti didesnę 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio valstybės paskatą. Be to, kaupti galima atsisakyti.

Norint kaupti kitoje kaupimo bendrovėje, gyventojas gali sudaryti pensijų kaupimo sutartį bet kada su savo pasirinkta kaupimo bendrove ir norimu tarifu. Sudarius sutartį taikomas mėnesio atšalimo laikotarpis, per kurį gyventojas gali atsisakyti kaupimo sutarties be jokių pasekmių.

Nors naujiems kaupimo dalyviams 2019 metais taikomas pereinamasis 1,8 proc. tarifas, jie gali pasirinkti 3 proc. kaupimo tarifą ir didesnę valstybės paskatą, bet tai reikia padaryti iki liepos 31 d.

Iki šiol daugiau nei 15 tūkst. jaunesnių nei 40 metų dirbančiųjų, nelaukę, kol pradės kaupti „Sodros“ parinktuose fonduose, šiemet patys sudarė pensijų kaupimo sutartis. Dauguma pradeda kaupti 3 proc. tarifu.

Kita vertus, apie 30 tūkst. gyventojų iš 150 tūkst. naujai įtrauktų į pensijų kaupimą atsisakė dalyvauti pensijų kaupime. Tai galima padaryti iki liepos 1 dienos prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir „Prašymų“ skiltyje pateikus prašymą dėl pensijų kaupimo.

Tie gyventojai, kurie šiais metais nebuvo įtraukti į pensijų kaupimą, bet būtų įtraukti kitąmet, nes šiemet susiras nuolatinį darbą ar pradės savarankišką ekonominę veiklą, taip pat turės galimybę atsisakyti dalyvauti pensijų kaupime pirmąjį 2020 metų pusmetį.