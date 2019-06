Vargina karštis? Specialistė pataria, kaip išlikti gyvybingam

„Nerastumėme žmogaus, kuriam netrūktų mineralų, o ypač per karščius“, – sako homeopatė, mitybos mokslo ir sveikos gyvensenos specialistė Deimantė Rapalytė. Ji įspėja, kad šalyje vyraujantys karščiai – iššūkis organizmui. Mat padidėjus prakaitavimui iš organizmo pasišalina daugiau skysčių nei įprastai, tad nereikėtų manyti, kad viską sutvarkys vaisiai, daržovės ar stiklinė mineralinio vandens. Specialistė tikina, kad norint, jog karštas oras nepablogintų savijautos, būtina mineralų gauti nuolat.

„Vanduo per karščius – privalomas. Mat, kai temperatūra perkopusi net 30 laipsnių, organizmas netenka daugiau skysčių, o su jais ir mineralų, nei vėsią dieną. Sveikoms organizmo funkcijoms palaikyti būtina užtikrinti pakankamą reikalingų medžiagų kiekį. Mitas, kad per dieną aukštos mineralizacijos vandens užtenka tik vienos stiklinės. Be reikalo būgštauja ir tie, kurie mano, kad aktyviųjų mineralų vandenyje gali būti per daug, mat iš tiesų jie nuolat pasišalina su šlapimu, prakaitu, net kvėpuojant. Kasdien suaugę žmonės netenka 2 litrų ir daugiau vandens, o kartu su juo – ir svarbių mineralų. Akivaizdu, kad praradus tokį kiekį vandens, stiklinė nepadės jaustis geriau“, – pasakoja specialistė.

Anot D. Rapalytės, su maistu žmogus negauna pakankamo kiekio reikalingų mineralinių medžiagų, todėl norint atgauti jėgas neužtenka tik obuolio ar salotų pietums: „Daržovės ir vaisiai visuomet yra gerai, tačiau jie dažnai auginami nualintuose dirvožemiuose, todėl valgant vaisius ir daržoves organizmas negauna pakankamo kiekio būtinų medžiagų. Be to, jeigu žmogus valgo sunkiai virškinamą maistą, virškinamasis traktas turi sunkiau dirbti, tad sunaudoja daugiau energijos ir vandens. Todėl makromitybą svarbu papildyti ir mikromityba – vandeniu. Mat vanduo, o ypač mineralinis, padeda aprūpinti organizmą būtinais aktyviaisiais mineralais.“

Tačiau, anot jos, klaidinga manyti, jog viena stiklinė gali pakeisti situaciją. Specialistė sako, kad aukštos mineralizacijos vanduo būtinas nuolat, o pusvalandį prieš valgį, valandą po jo, atsigėrus kavos ar suvalgius desertą rekomenduojama aukštos mineralizacijos vandens atsigerti papildomai.

Patiriantiems stresą –

dar daugiau vandens

Kad karštomis dienomis ar sportuojant reikia daugiau vandens – suprantama. Tačiau vandenį ir mineralus iš organizmo „išstumia“ ir padidėjęs stresas, įtampa, todėl daugiau vandens gerti rekomenduojama ir įtemptą darbą dirbantiems žmonėms.

„Padidėjęs nervingumas, energijos stoka, bloga nuotaika ar sutrikęs miegas – signalai, kad organizmui reikia aktyviųjų mineralų papildymo, – vardina D. Rapalytė. – Apie magnio, kalio, kalcio, natrio stygių gali išduoti ir raumenų spazmai, plaukų, odos ir nagų būklės pablogėjimas, virškinimo sutrikimai. Norint atstatyti mineralų balansą rekomenduojama gerti aukštos mineralizacijos vandenį. Iš vandens mineralai į kraują, ląsteles, audinius patenka gana greitai. Tik svarbu jį gerti nuolat ir nepamiršti, kad per daug naudingųjų medžiagų nebus.“

