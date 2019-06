Turininga viešnagė Lenkijoje

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokiniai tęsia tarptautinį projektą „Coding in a cultural Europe“. Kovo mėnesį mokykloje viešėjo svečiai iš Lenkijos, Ispanijos, Kroatijos, Anglijos, Turkijos, o gegužės mėnesį keturi mokiniai – Darija Kuzmickaitė, Supria Didla, Liudas Lasata ir Gustas Sadauskas – kartu su mokytojomis Adele Berezovskaja bei Vytaute Kurtoviene viešėjo Lenkijos mieste Ziebicie. Vaikai labai svetingai buvo priimti šeimose.



Mūsų viešnagė prasidėjo nuo kelionės į Vroclavą, didžiausią Dolny Slask regiono miestą. Kelionės metu klausėmės pasakojimo apie miesto įkūrimą, jo istoriją ir šitos vietos svarbą Lenkijai. Pravažiavome mažą miestelį Henrikov, kuriame 13 amžiuje buvo parašytas pirmas sakinys lenkų kalba. Vroclave lankėmės senamiesty, apie kurį mums pasakojo projekto koordinatorė Eva. Pamatėme keletą gotikinio stiliaus bažnyčių, baroko stiliaus Nepomuko paminklą, išklausėme pasakojimo apie šį šventąjį ir legendas apie Vroclavą. Pamatėme ir išklausėme pasakojimo apie Ossolineum biblioteką, apie karžygį ir Vroclavo universitetą, miesto rotušę, tiltus. Po pietų aplankėme Centennial Hall – UNESKO paveldo objektą – ir grožėjomės spalvotais fontanais bei klausėmės muzikos. Įdomu, kad Vroclavas vadinamas nykštukų miestu, jame yra daugiau nei 400 nykštukų statulėlių. Mokiniai gavo užduotį nufotografuoti kuo daugiau nykštukų skulptūrėlių. Šio žaidimo tikslas buvo integruoti moksleivius, nes, kad būtų nufotografuota kuo daugiau nykštukų, mokiniai turėjo bendrauti ir bendradarbiauti.

Kitą dieną mus sutiko mokykloje. Žiūrėjome mokinių vaidinimą pagal lenkų liaudies pasakas bei sukurtą filmuką apie laimingus Ziebicie miesto gyventojus, klausėmės patriotinių dainų. Šventėje dalyvavo mokyklos administracija, mokytojai, tėvelių atstovai, miesto vicemeras. Po kavos pertraukėlės visų šalių atstovai pristatė namų darbus (reikėjo paruošti žymaus dailininko pristatymą). Mūsų mokyklos mokiniai pristatė dailininką ir kompozitorių M. K. Čiurlionį. Po pietų moksleiviai dalyvavo projekto veiklose, kurias paruošė Lenkijos mokyklos IT mokytojai. Mokiniai buvo suskirstyti į grupes ir dirbo su „Lego we do“ ir programavo naudodami ,,Bee-bot“ programą. 3 D spausdintuvo galimybes pademonstravo Lenkijos mokiniai. Tuo metu mokytojai pristatė veiklas, vykdytas mokyklose kovo – gegužės mėnesiais ir aptarė veiklas, kurias reikia atlikti iki kito vizito. Projekto koordinatorius priminė, kad medžiaga turėtų būti sukelta į eTwinning, Mobility Tool ir Google diską. Pasibaigus suplanuotoms veikloms, visi dalyviai pasivaikščiojo po miestą. Aplankėme seną parką, kuriame yra gausu dinozaurų skulptūrų. Parko akcentas didžiulė erelio – Lenkijos simbolio – skulptūra.

Trečiadienį mokinių veiklos vyko miesto vidurinėje mokykloje. Mokytojai Boguslavas Galik ir Adam Los suskirstė mokinius į dvi grupes. Viena grupė rašė programą Lego blocks robots naudodami C+ NXT 2.0 technologiją, o antra grupė dirbo su Arduino programa. Paskui grupės susikeitė vietomis ir galiausiai atsakė į klausimyno klausimus. Po to mokiniai kūrė antrą skaitmeninį ,,Istorijos apie robotus“ skyrių (pirmasis buvo sukurtas vizito mūsų mokykloje metu), taikydami smilebox programą. Jie panaudojo sukurtus susitikimo metu Lietuvoje tekstus ir robotus, pridėjo nacionalines vėliavas ir muziką. Po pietų aplankėme namų apyvokos daiktų muziejų Ziebice, išklausėme gido pasakojimo apie miesto istoriją ir apie Joseph Langer – vieną iš žymiausių 20 amžiaus žmonių šitame regione. Gidas parodė unikalią ekspoziciją – didžiausią lygintuvų kolekciją, kurioje yra eksponatų, pagamintų 1665 metais.

Ketvirtadienį lankėmės aukso kasykloje. Gidas pasakojo kasyklos istoriją, daug kalbėjo apie auksą, apie gyvūnus, kurie gyvena po žeme. Pamatėme vienintelį požeminį krioklį, ieškojome aukso ir brangakmenių. Buvo labai smagu. Po to aplankėme viduramžių parką ir išbandėme daugelį prietaisų, naudotų viduramžiais. Mokiniams labiausiai patiko parke esantis siaubo kambarys. Vakare visi Erazmus projekto dalyviai kartu su tėveliais, mokyklos mokytojais ir administracija bei rėmėjais dalyvavo atsisveikinimo vakaronėje. Buvo įteikti sertifikatai ir apsikeista dovanomis. Mus mokė šokti tradicinį lenkų šokį polonezą. Buvo labai malonu ir smagu.

Penktadienį mokykloje dalyvavome meduolių gamybos užsiėmime. Profesionali kepėja mokė mus puošti meduolius įvairiais ornamentais. Visi gaminiai buvo sudėti į dėžutes ir dalyviai galėjo vežtis namo kaip gražų suvenyrą iš Lenkijos. Dalyvavome Escape room veikloje. Moksleiviai turėjo atlikti daug užduočių, susietų su įvairiais pojūčiais. Reikėjo būti dėmesingiems, pastabiems ir atidiems, kad būtų įvykdyta užduotis – reikėjo atrakinti penkias spynas ir išeiti iš kambario.

Šeštadienį iš ryto atsisveikinome su šeimomis, priėmusiomis mūsų mokinius, projekto koordinatore, Lenkijos mokyklos mokytoja Eva, ir išvykome namo. Savaitė prabėgo labai greitai, mokiniai grįžo kupini neišdildomų įspūdžių, įgiję patirties ir labai laimingi.

Adelė Berezovskaja

Projekto koordinatorė Lietuvoje