Neatsargumas prie elektros laidų gali kainuoti gyvybę

Neįvertina pavojaus

Prasidėjus žemės ūkio darbams, bendrovė „Litgrid“ perspėja neprarasti budrumo dirbant prie aukštos įtampos elektros linijų. Tai aktualu ne tik žemdirbiams, bet ir miško darbus dirbantiesiems, ir net poilsiautojams. Neatsargumas gali be elektros palikti tūkstančius elektros vartotojų, atnešti nemažų materialinių nuostolių ir net pareikalauti brangiausio turto – gyvybės.

Bendrovės „Litgrid“ Pietų regiono vadovo Roko Muleravičiaus teigimu, praktiškai kasmet pasitaiko įvairių incidentų, ir dažniausiai jie kyla dėl žmogaus neatsakingumo, kai nesaugiai elgiantis prie aukštos įtampos elektros tinklų ir rizikuojant gyvybe automatiškai išjungiamos elektros linijos. Tai itin pavojinga, nes elektros perdavimo linijų laidais tekanti srovė yra maždaug 500-1500 kartų aukštesnės įtampos nei namuose.

Dažniausiai saugumo taisyklių nepaiso ir mirtino pavojaus neįvertina ūkininkai, su technika dirbantys laukus, taip pat atliekantieji miško kirtimo darbus bei kiti pavieniai asmenys.

„Litgrid“ dirbu beveik dešimt metų, Lietuvoje yra buvęs ne vienas skaudus atvejis. Užtenka tik priartėti prie aukštos įtampos laidų, kad elektros iškrova sugadintų turtą, dalį elektros vartotojų paliktų be energijos ar mirtinai traumuotų žmogų“, – perspėjo R. Muleravičius.

Neatidumo kaina

„Litgrid“ Pietų regiono vadovas pabrėžia, jog po elektros linijomis draudžiama palikti žemės ūkio techniką, laikyti sukrautas šieno kupetas, šiaudų ritinius ar kitas degias medžiagas – stiprus vėjas gali nutraukti elektros laidus, o toks nesaugus sandėliavimas padidina gaisro ir nelaimių riziką. Suvalkijoje, kur didelė dalis ūkininkų užsiima žemdirbyste, kone kiekvieną pavasarį „Litgrid“ specialistams tenka nuo aukštos įtampos laidų nukabinti vėjo nuneštas agroplėveles, naudojamas augalams nuo šalnų apsaugoti. Būta atvejų, kai teko nukelti net visą šiltnamį.

„Tokie atvejai – ypač dažnas reiškinys pavasarį. Pašalinti nėra lengva, tenka išjungti elektros linijas, ieškoti rangovų, kurie turėtų bokštelius ir galėtų išlaisvinti elektros tinklus nuo juos apraizgiusių plėvelių“, – sakė R. Muleravičius. Labai pavojinga patiems imtis iniciatyvos nukabinti užmestus daiktus. Bandymas tai padaryti neatjungus elektros tinklų gali baigtis mirtimi.

Dar viena opi problema, kai ūkininkai, ardami laukus arba surinkdami derlių, technika kliudo elektros stulpų atramas ar įžeminimo strypus. Anot pašnekovo, užsikabinus ant traktoriaus plūgą, manevruoti gana sudėtinga, bet ir ūkininkai turi jausti atstumus iki aukštos įtampos laidų.

„Kiek bendraujame su ūkininkais, prašome nearti laukų prie pat centimetrų tikslumu, palikti bent metrą iki atramos kojos ar atotampos. Labai dažnas atvejis, kai plūgais kliudo mūsų atramas. Vargu, ar iš to vieno kvadratinio metro galima daug išlošti, kai dirbami žemės laukai skaičiuojami hektarais“, – kalbėjo regiono vadovas.

Atsarga gėdos nedaro

Skaudžių atvejų pasitaiko ir per javapjūtę. Reikia priminti, kad kai technika siekia daugiau kaip 4,5 metro aukščio, jos veikla ribojama – važiuoti po aukštos įtampos laidais galima tik gavus „Litgrid“ leidimą. Be to, privalu įvertinti ir kitas aplinkybes, pavyzdžiui, kai prie kombainų prikabinamos didelės radijo antenos ar kai per javapjūtę atidaromi vadinamieji bunkeriai, pro kuriuos lauk išeina susidarančios dulkės.

„Reikia įvertinti ir tai, kad, kai būna karščiai ir tvankuma, aukštos įtampos laidai nutįsta žemyn. Turėjome tokį atvejį, kai dirbant javų kombainu nuo iškrovos užsidegė technika, šiai net neprisilietus prie tinklų – užteko dulkių, kurios kuliant kyla į viršų. Nuostoliai buvo milijoniniai, nes patys žmonės neįvertino galimo pavojaus. Esant tam tikroms sąlygoms – karščiui, didelei drėgmei, susidarius dulkių debesims – elektros iškrova gali įvykti iki laidų priartėjus metro atstumu“, – perspėjo R. Muleravičius.

Jei vis dėlto su transporto priemone prisilietėte ar priartėjote nesaugiu atstumu ar ant jos nukrito nutrūkęs laidas, iš jos išlipti reikia pagal saugumo taisykles: žemę paliesti abiem kojomis vienu metu, rankas laikyti sukryžiuotas, smul-kiais žingsniais nueiti ne mažiau kaip 8 m nuo transporto priemonės. Jokiu būdu nesiliesti prie transporto priemonės ir neliesti ant laidų užvirtusių medžių, nesiartinti prie nutrūkusių elektros laidų.

Leidimai – saugumo garantas

R. Muleravičiaus teigimu, jeigu tik kyla klausimų ar neaiškumų dėl darbo šalia aukštos įtampos tinklų, visuomet galima ir reikia konsultuotis su „Litgrid“ specialistais. Be to, reikia nepamiršti, kad planuojant darbus šalia aukštos įtampos linijų ir jų apsaugos zonoje būtinas leidimas. Jį privaloma gauti vykdant įvairius darbus – nuo medžių ir krūmų sodinimo bei jų kirtimo apsauginėse zonose iki statybos ar žemės kasimo darbų.

„Kai išduodamas leidimas, mes galime imtis visų saugumo priemonių. Kai kada net išjungti elektros liniją, kad saugiai būtų galima vykdyti darbus. Tai ypač aktualu, kai kertami medžiai, augantys apsaugos zonoje ar aukšti medžiai, augantys už jos, bet galintys virsdami pasiekti laidus. Kliudžius laidą ar pažeidus saugų atstumą, linija automatiškai išsijungia ir vėl įsijungia. Užtenka medžiui virsti netoli laidų ir išlydis tenka medžiui. Jeigu žmogus prisiliečia prie jo, gali būti mirtinai sužalotas“, – sakė Pietų regiono vadovas.

Saugus atstumas priklauso nuo įtampos – kuo ji aukštesnė, tuo didesniu atstumu nuo įrenginio reikia laikytis. Apsaugos zonos nustatytos taisyklėmis: 110 kV įtampos linijos apsaugos zona yra po 20 metrų į abi puses nuo linijos kraštinio laido, 330 kV – po 30 metrų, 400 kV – po 40 metrų.

„Suprantame, kad žmonių kompetencija neleidžia visko išmanyti, bet visuomet galima konsultuotis su specialistais. Nuo mūsų nereikia slėptis, atvirkščiai, drąsiai visko klausti ir tuomet nekils problemų atliekant tam tikrus darbus prie aukštos įtampos tinklų. Elektros saugumo taisyklės praktiškai visos parašytos po kažkokio skausmingo įvykio. Jos yra dėl žmonių saugumo, o ne dėl mūsų noro kontroliuoti be priežasties. Tik laikydamiesi taisyklių galime išsaugoti žmonių gyvybes“, – pabrėžė R. Muleravičius.

Lina DRANSEIKAITĖ