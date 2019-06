Ksavera Vaištarienė: „Nepagydomos ligos įveikiamos ne vaistais“

Lietuvos vegetarų motina tituluojama 87 metų chemijos mokslų daktarė, docentė Ksavera Vaištarienė tvirtina, kad daugelį neva nepagydomų ligų galima įveikti pakeitus mitybą – atsisakius mėsos, pasninkaujant, laikantis grikių dietos. Moters praktikoje daugybė atvejų, kai jos konsultuoti žmonės pasveiko, nors medikai juos jau buvo nurašę.



50 -ies metų įveikusi „nepagydomas“ ligas: Bechterevo ligą ir reumatoidinį artritą Lietuvos sveikuolių sąjungos garbės narė Ksavera Vaištarienė nuo to laiko nesirgo ir nevartojo jokių vaistų. Save laimingiausia moterimi Lietuvoje vadinanti mokslų daktarė dalijasi patirtimi, kaip atsikratyti tradicinei medicinai neįkandamų ligų. „Turime kuo daugiau kalbėti apie mitybos galią. Žmogus gali išgydyti save. Aišku, keisti įpročius reikia valios“, – tikino K. Vaištarienė.

„Prieš 7 – 8 mėn. į mane kreipėsi 34 m. Rūta, auginanti dvi mergytes (6 ir 2 m.). Sirgo reumatoidiniu artritu. Juk čia mano liga buvo, turėjau ką pasakyti jai. Moteris 4 – 5 metus gėrė nuskausminamuosius vaistus, nes nieko geriau nėra, atvažiavo pas mane su sutinusia dešine koja ir dešine rankos plaštaka, šlubuodama, vos užlipo laiptais. Vaistus gėrė nėštumo ir žindymo metu, todėl mergaitė gimė neįgali: negirdi, nevaikšto, nekalba. Bet kas, pažiūrėjęs į moters veidą, galėjo pasakyti, kad ji serga mažakraujyste…“, – prisimena K. Vaištarenė

Viena pirmųjų Lietuvos sveikuolių patarė moteriai pakeisti mitybą: „Ji labai sąžiningai ėmėsi grikių pasninko. Du kartus į savaitę: pradžioje ir pabaigoje ji valgydavo nedidelį kiekį brinkintų grikių ir gėrė nedaug vandens. Įtraukė ir savo mažąją dukrytę. Po to išbandė sausą 6 ir 4 dienų badavimą. Po 2 mėn. moters kūno tinimai sumažėjo, vaistų nebereikėjo, o mergaitė po mėnesio pradėjo vaikščioti, numetė svorio. Neseniai man paskambino ir pasakė, kad 4 metus nesėdėjusi ant dviračio, šią vasarą prie jūros juo važinėjosi, jaučiasi labai gerai, nusiteikusi optimistiškai“.

Ksavera Vaištarienė prisimena ir gerokai senesnę, tačiau labai įstrigusią istoriją, kai prieš 15 m. gavo laišką iš 25 m. ukmergiškio vaikino. Jame buvo rašoma, kad vaikinas labai blogai jaučiasi, nevalingai šlapinasi į lovą kas naktį, kambarys dvokia, draugai negali ateiti, saujomis geria vaistus, kurie niekuo nepadeda. Sveikuolė surašė jam grikių pasninko ir vegetarinės mitybos taisykles, pasiūlė kuriam laikui atsisakyti pieno produktų, parašė ir savo telefoną.

„Po dviejų mėnesių jis paskambino, pasakojo, kad gavo mano laišką tuo metu, kai ant stalo garavo lėkštė sriubos, kurioje 1,5 cm sluoksniu plaukiojo riebalai, o antras patiekalas buvo garuojantis kumpis. Jis taip patikėjo tuo, ką jam rašiau, kad sriubą išpylė į tualetą, o kumpį į kiemą šunims išnešė… Dėkodamas už pagalbą vaikinas tikino, kad jo problemos išsisprendė: nebesišlapina naktimis, nebesapnuoja košmariškų sapnų, tris kartus sumažino vaistų kiekius, vaikšto pas draugus ir moko juos, kaip reikia gyventi. Daugiau neturiu iš jo žinių, bet tikiu, kad jis yra gerame kelyje“, – džiaugiasi daugeliui žmonių ugebėjusi padėti moteris.

Dar viena istorija, kurią su šypsena atsimena Ksavera, 75 m. kaunietės Aldonos, kurios svoris buvo per didelis, ji jautėsi blogai, kankino nemiga, neaiškūs galvos skausmai, sunkiai vaikščiojo. „Aldona užsirašė, ką reikia daryti: kas antrą dieną grikių pasninkas tris mėnesius, o kitomis dienomis vegetarinė mityba. Atvažiuoja pas mane po 3 mėn. numetusi 20 kg, bėgioja kaip vijurkas, atvežė kitą storulę pas mane pasikonsultuoti“, – juokiasi pašnekovė.

Jūratė Marčiulaitienė

Lietuvos sveikuolių sąjungos projektų vadovė