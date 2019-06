Linksma kelionė į Vaikystės salą

Minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos ir Prienų socialinių paslaugų centro iniciatyva žaliajame bibliotekos kiemelyje šurmuliavo šventė „Vaikystės sala“.



Iš įvairių ugdymo įstaigų su auklėtojomis ir mokytojomis sugužėję vaikai, šeimos su atžalomis įsitraukė į linksmą kelionę po Vaikystės šalį, kurioje koncertavo lopšelio – darželio „Gintarėlis“ ugdytiniai, vyko pramogos ir edukacijos. Programos „Pasakos augimui“ autorė Akvilė Sadauskienė padėjo iš naujo atrasti pasakas, o per jų herojus – geriau pažinti patiems save. Dalyviai pūtė didelius muilo burbulus, piešė kreidelėmis ir puošėsi laikinomis tatuiruotėmis.

Vaikai ne tik linksminosi, bet ir vasarą pradėjo skaitymo iššūkiais. Į vieną akciją „Tėčiai skaito vaikams“ noriai įsitraukė tėtis Deivydas su sūnumi Dovydu, garsiai kartu perskaitę pasirinktą pasaką. Šis gražus jų ryšys tapo įpareigojimu ir kitiems šventėje dalyvavusiems tėčiams daugiau bendrauti su savo vaikais. Bibliotekos darbuotojų pakviesti šventės dalyviai pasižadėjo, jog vasarą į biblioteką užsuks dažniau ir per atostogas perskaitys po penkias knygas.

Ypatingas knygų kampelis „pasufleravo“, kokius skaitinius iš bibliotekos fondų verta pasirinkti. Vaikai sužinojo ir tai, kad skaityti galima ne tik namuose ar bibliotekoje, bet ir gamtoje, kitose netradicinėse erdvėse – dėl to kelionė su knygos herojais tampa dar įdomesnė. Patirti daug įsimintinų vasaros įspūdžių šventės dalyviams linkėjo Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė ir Socialinių paslaugų centro direktorė Aurelija Urbonienė.

Pavargę po linksmybių, praalkę ir ištroškę šventės dalyviai galėjo užsukti į spalvingą palapinę ir pasivaišinti įvairiais skanėstais. Šventę vaikams padėjo sukurti rėmėjai: prekybos centras „Iki“, UAB „Tango pizza“, UAB „Trupinys“, UAB „Sosida“.

„Gyvenimo“ informacija