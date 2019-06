Teatro mėgėjai vienuoliktą kartą rinkosi į Šaltupį

Kiekvieną gegužę „Šaltupio“ kaimo turizmo sodybos klojimas tampa mėgėjų teatrų iš Prienų ir Tauragės rajonų, Kauno miesto ir rajono susibūrimo vieta, šiemet festivalis surengtas jau vienuoliktą kartą. Akivaizdu, kad nežadama sustoti, nes per dešimtmetį susiformavo tam tikros tradicijos, užsimezgė nuoširdžios pažintys, susibūrė panašių vertybių siejama teatro gerbėjų bendruomenė.



Režisieriams ir aktoriams tapo garbės reikalu kasmet į festivalį atvežti po naują spektaklį, žiūrovams – svarbu pamatyti ir aptarti to sezono naujienas. Ir ne tik tai žmones traukia į „Šaltupio“ festivalį – daugeliui imponuoja plataus akiračio, įvairioms meno rūšims atviri sodybos šeimininkai, bardų muzikos ir teatrų festivalių mecenatai – Gintarė ir Raimondas Puišiai. Be to, yra patraukli šių verslininkų sukurta neįpareigojanti aplinka, kurioje gali pasislėpti, vienumoje ir su draugais pailsėti nuo miesto šurmulio, pasikaitinti pirtelėje, surengti iškylą gamtoje, sudominti vaikus gyvūnijos kampeliu, sūpynėmis bei kitomis pramogomis.

Visgi mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis“ nesiekia atgaivinti senųjų klojimo teatrų tradicijų, jis labiau prisitaikęs prie šiuolaikinio žiūrovo poreikių, todėl jo programoje, pertraukėlių tarp spektaklių metu, skamba instrumentinė muzika, pasirodo šokėjai, galima apžiūrėti veikiančias parodas, atsigerti kavos ir užkąsti. Tad klojimo teatras veikia naujomis sąlygomis, kur spektaklių rodymas apipintas papildomomis veiklomis. Tai viena iš galimybių pritraukti jaunesnio amžiaus žiūrovus, kurie nori modernesnių pramogų. O kolektyvų režisieriai ir aktoriai, ko gero, įpratę dirbti įvairiomis sąlygomis ir aplinkybėmis, kad surinktų žiūrovų auditoriją ir išlaikytų aktorių trupę…

Šįkart festivalyje koncertavo Ramūnas Laukaitis ir draugai (fortepijonas, smuikas ir fogotas), buvo pristatyta Kauno taikomosios dailės mokyklos fotografijos specialybės mokinių (vadovas Robertas Misiukonis) darbų retrospektyvinė paroda. Vaizduotę kaitino Dovilės rytietiškų šokių studijos šokėjos.

„Šaltupio“ festivalio scenoje žiūrovai išvydo įvairių žanrų spektaklius: Kauno kultūros centro „Tautos namai“, K.Binkio teatro monospektaklį „Pamišėlio užrašai“ (pagal N.V.Gogolį), Naujosios Ūtos mėgėjų teatro „Vėtrungė“ vaidinimą „Kolumbo gimtadienis“ (pagal J.Erlicką), Skaudvilės bendruomenės teatro komediją „Vaiduokliai“ (autorius – V.Galinaitis). Susikaupimui paskatino Prienų KLC mėgėjų teatro „Langas“ literatūrinė muzikinė kompozicija „Išgirsk mane“, pralinksmino Voškonių teatro „Siena“ komedija „Pamoka našlėms“ (autorius I.Kačetkov), Jiezno KLC teatro „Žaltvykslė“ komedija „Knarkia paliepus“ (autorius K.Gineitis).

VDU Žemės ūkio akademijos teatro „Jovaras“ suvaidintas spektaklis „Seniai seniai Bruknių kaime“ sukurtas liaudies pasakų motyvais, todėl pradžiugino ir senus, ir mažus. Šio teatro aktorius Darius Tumasionis už puikiai perteiktą Antano vaidmenį pripažintas geriausiu festivalio aktoriumi.

Atskirai padėkota režisieriams Rimantui Štarui, Almai Vaišnienei, Sigitui Kancevyčiui, Hanai Šumilaitei, Angelei Jeruševičienei ir Remigijai Sadzevičienei.

Renginys išsiskyrė savo nuoširdumu: su šiuo jausmu šeimininkai sutiko ir palydėjo svečius, aktoriai siekė patikti žiūrovams, auditorija priėmė suvaidintus personažus, o režisieriai liko dėkingi už suteiktą progą viešai parodyti savo darbus. Teatro mėgėjams svarbu puoselėti šią, vis rečiau mūsų visuomenėje pasitaikančią vertybę, todėl jie tikisi, kad festivalio idėja nenutrūks, ir jie vėl galės susitikti, pabendrauti, pristatyti naujus spektaklius…

Dalė Lazauskienė