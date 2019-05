Turėjo pastabų dėl maitinimo organizavimo ir paslaugų kainos

Birštono savivaldybės tarybos posėdyje buvo išklausyta ir viešosios įstaigos „Tulpės“ sanatorijos 2018 metų veiklos ataskaita. Opozicinių frakcijų atstovai sanatorijos direktorei Liucijai Patinskienei uždavė nemažai klausimų. Kadangi tame pačiame posėdyje buvo priimtas ir sprendimas dėl valgyklos – kavinės, esančios sanatorijos gydyklų pastate, patalpų nuomos sutarties tarp savivaldybės ir UAB „Už tave“ pratęsimo iki 2023 m. birželio 11 d., sanatorijos direktorei teko aiškintis dėl pacientų maitinimo organizavimo.

Anot J.Šeržentienės, sanatorijos klientai skundžiasi dėl porcijinio maitinimo, daugelis norėtų „švediško stalo“, kad galėtų patys pasirinkti norimus patiekalus. Ji teiravosi, ar apie maitinimo organizavimo tvarką kalbėtasi su UAB „Už tave“ savininku Vytautu Jokimu.

L.Patinskienė teigė, jog maitinime naujovių yra – pusryčius klientai gali rinktis patys, patiekalai švieži. Kitaip organizuoti maitinimą kol kas nėra galimybių, nes esamos patalpos labai mažos, nebent valgyklai būtų pritaikytos kitos sanatorijos patalpos. Paklausta, galbūt sanatorija turėtų daugiau naudos, jei pati perimtų maitinimo paslaugą, įstaigos direktorė kalbėjo, jog tame yra minusų – sunku surasti gerus darbuotojus.

Opozicijos atstovams užkliuvo ir tai, kad pratęsiant patalpų nuomos sutartį su Birštono savivaldybės tarybos nario Jokimo vadovaujama įmone, buvo paliktas toks pats, jų nuomone, juokingai mažas nuompinigių dydis – 1,43 Eur/kv. metrą per mėnesį (3 509,91 Eur per metus). J.Šeržentienės teigimu, Kaune ir Vilniuje panašaus dydžio maitinimo patalpų, esančių vaizdingose vietose, nuoma yra bent kelis kartus didesnė. Pats V.Jokimas nuo šio klausimo svarstymo nusišalino.

A.Šeržentas teiravosi L.Patinskienės, kodėl „Tulpės“ sanatorija „Birštono kortelės“ turėtojams taiko tokią pat, kaip poilsiautojams, 10 proc. paslaugų nuolaidą, nors kitose kurortinio sveikatingumo įstaigose nuolaidos siekia iki 50 -ies proc. Sanatorijos direktorė pastebėjo, kad Tarybos narių teisė siūlyti paslaugų nuolaidas birštoniečiams. Ji akcentavo, kad, skirtingai nei kitose sveikatingumo įstaigose, „Tulpės“ sanatorijoje 10 proc. nuolaida galioja ne tik baseinui, bet ir kitoms procedūroms, be to, pirmadieniais baseine skelbiama šeimos diena, ir visi birštoniečiai juo gali pasinaudoti puse kainos.

Savivaldybės vicemeras Vytas Kederys priminė, jog „Tulpė“ turi ir nemažai finansinių įsipareigojimų. Šiemet reikia atiduoti 114 tūkst. eurų banko paskolų už „Baltosios vilos“ renovaciją, taip pat pamąstyti apie darbuotojų atlyginimų kėlimą.

Dalintis: email Print 0 VK