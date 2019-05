Brangiausiam žmogui gyvenime – Motinai

Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Motinai skiriami gražiausi, meiliausi jausmai. Vadinama ji mamyte, motute, motinyte ir kitais širdį glostančiais žodžiais. Besiilsinčiųjų Amžinybėje kapai papuošiami gėlėmis. Tokia nuo seno graži tradicija tęsiama ir šiandien.

Gražiai pagerbtos motinos Balbieriškio seniūnijoje esančiame Sūkurių kaime. Už motinas šv. Mišias Balbieriškio bažnyčioje aukojo klebonas Remigijus Veprauskas. Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas surengė Motinos dienos šventę. Susirinko nemažai vietinių gyventojų. Atvyko svečių iš Seinų ir kitų vietovių. Dalyvavo literatų klubo „Tėkmė“ poetai.

Pirmiausia buvo pakeltos vėliavos, sugiedotas Lietuvos himnas, paleisti skrydžiui gražūs balandžiai – taikos ir meilės simbolis. Gražiai keletą šokių pašoko Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Į jų šokį įsijungė ir suaugusieji, parodydami, kad dar yra miklūs. Pasišokę sugužėjo į salę, kur tęsėsi šventė.

Iš Seinų atvykęs dainininkų būrelis džiugino skambiomis dainomis. Dainavo kvartetas ir mišrus ansamblis (dainų moko Vitas Lastauskas). Nustebino tai, kad mėgėjų teatro grupė „Kultuvė“ (vadovė Eugenija Pakutkienė) suvaidino mums gerai pažįstamos rašytojos a.a. Vailionienės pjesę. Rašytoja mokėjo vaizdingai, šmaikščiai parodyti kaimo žmonių gyvenimą. Neatsiliko nuo svečių vietinis „Vidupio“ bendruomenės moterų ansamblis, skambiais balsais atlikęs gražių liaudies dainų. Šių bendruomenių draugystė tęsiasi keletą metų. Pažįstama visuomenei yra seiniškė Birutė Roglienė, visuomet kažkuo pradžiuginanti susirinkusiuosius. Šįkart menininkė nutapė Šventos Šeimynos paveikslą ir padovanojo bendruomenės žmonėms. Be to, skanu buvo paragauti didžiulio Birutės iškepto pyrago.

Literatų klubo „Tėkmė“ poetės įsijungė į meninę programą ir paskaitė savo kūrybos eilėraščių. Klubo pirmininkė Emilija Krušinienė eilėraštyje „Motinos malda“ išreiškė motinos rūpestį savo šeima. Regina Rasimienė eilėraščiu pagerbė motinos gyvenimą ir kilnią meilę vaikams.

Programos dalyviams A.Vitkauskas įteikė padėkos raštus ir pakvietė visus vaišintis skania koše ir kava. Bet argi galima apsieiti prie stalo be dainų? Sujungė daina Seinų ir „Vidupio“ bendruomenių dainininkus į darnų būrį. Gera turėti bičiulių netolimame užsienyje ir drauge švęsti svarbias abiems šalims šventes.

Emilija Krušinienė

Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ pirmininkė

