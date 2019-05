Turininga išvyka

Balandžio 23 -ioji buvo nuostabi nuo ryto iki vakaro. Kai kur trečioji Velykų diena dar vadinama Ledų diena. Buvo tikima, kad šią dieną negalima dirbti žemės, kad ledai javų vasarą neiškapotų. Negalima arti, akėti, net kuolo žemėn kalti. Todėl mes, Birštono „Bočiai“, LR Seimo nario Andriaus Palionio pakviesti, ankstų antradienio rytą išvykome pasižmonėti į Vilnių.



Seime mus pasitiko mūsų bičiulis Andrius Palionis. Per metus Seimą aplanko daugiau kaip 20 tūkstančių lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Tą antradienį svečiavosi ekskursantai iš Latvijos. Ekskursijos gidas Nerijus mus supažindino su XII Seimo veiklos programa, Seimo valdyba, papasakojo apie 8 frakcijų ir 15 komitetų veiklą.

Iš posėdžių salės balkono matėme frakcijų išsidėstymą salėje, prezidentės, vyriausybės ir svečių ložes. Lankėmės Konstitucijos salėje, buvusio prezidento A.M. Brazausko ir vyriausybės kabinetuose, susikaupėme Kovo 11 -osios Akto salėje. Grožėjomės ir vitražo galerija bei vykstančiomis parodomis. Domėjomės Lietuvos Seimo istorija, nes tai – ir mūsų gyvenimo dalis. 1991m. sausį parlamentą saugojo tūkstančiai beginklių žmonių. Dabar šiam pasiaukojimui atminti išsaugota dalis barikadų ir įrengtas Sausio 13 -tosios memorialas. Didžiuojamės, kad Lietuvos Seimas – vienintelis parlamentas pasaulyje, turintis tokio tipo paminklą, skirtą atminti kovai už Laisvę ir valstybingumą. Po išsamios ekskursijos mūsų laukė Andrius Palionis. Mes buvome pavaišinti, išklausyti, dalinomės patirtais įspūdžiais, gilinomės į jo vadovaujamos frakcijos tikslus ir problemas.

Pagal mūsų išvykos programą dar lankėmės Pinigų muziejuje. Gidas Tomas mus supažindino su pasaulio pinigų raida nuo seniausių jų formų iki elektroninių pinigų. Mes savarankiškai nusikalėme suvenyrines skatiko monetas, pasisvėrėme ant specialių svarstyklių ir sužinojome, kiek mes kiekvienas kainuotume, jei parodytas svoris būtų paverstas auksu, platina ar sidabru. Domėjomės pasaulio šalių pinigais, lyginome juos su eurais. Prisiminėme ir rublius, vagnorkes bei litus. Pinigų muziejus mums paliko puikius įspūdžius, nors ir tuščiomis kišenėmis. Išvyką pratęsėme valdovų rūmuose, kur mūsų laukė gidė Irena. Su didele meile ji vedžiojo mus po Valdovų rūmų menes, supažindino su Lenkijos karaliais, Lietuvos kunigaikščiais ir didikais. Domėjomės nuostabiais kilimais, koklinėmis krosnimis, sietynais, karalių miegamaisiais, baldais, vazomis, asmeniniais didikų daiktais. Pakilę į apžvalgos aikštelę, žvalgėmės į Vilniaus bažnyčių bokštus, Gedimino kalno sutvirtinimus, prezidentūros kompleksą ir naujuosius sostinės objektus. Iš Valdovų rūmų vykome į Angelų kalvą Trakų rajone.

Apie Angelų kalvą buvome girdėję, bet nesilankę. Diena pažinimui tęsėsi. Kalvos pradžia – 2010 m., kai monsinjoras Vytautas Rūkas, atšventęs savo 85 -erių metų jubiliejų, nutarė Angelų kalvoje įkurdinti Senjorų angelą, prie kurio ant suoliuko prisėdę garbaus amžiaus sulaukę žmonės galėtų melsti sau sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Tai buvo nepaprastas angelas, išdrožtas iš senojo Eržvilko ąžuolo. Lietuvos tūkstantmečiui buvo įkurdinta dar 10 angelų. Kiekvienam šimtmečiui po angelą. Ir kalva tarsi tapo angelų namais. Juos statė: seniūnijos, policija, ugniagesiai ir eiliniai žmonės. Per pirmus metus atsirado 17 angelų. Šiuo metu kalvoje, raibuliuojančio ežero link, žvelgia 36 dideli angelai, o kiek mažučių angelėlių, sunku ir suskaičiuoti. Pabuvojome prie tikėjimo, atjautos, meilės, vilties, sveikatos, dvasios ramybės, motinos ir vaiko, tautų atgimimo, Baltijos kelio ir kitų angelų. Pasigėrėję žmonių rankų ir širdies darbais tapome ramesni, kad ir mus kažkas saugo, myli, kad kiekvienas turime angelą sargą, jeigu ne Angelų kalvoje, tai savo širdyje. Pilni įspūdžių grįžome namo. Nuoširdus ačiū Andriui Palioniui už meilę žmonėms, už nuoširdumą, už apkabinimus ir mums skirtą laiką.

Julija Barutienė

Birštono „Bočių“

bendrijos pirmininkė