Birštono muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose, skirtuose kelti muziejaus darbuotojų kvalifikaciją.

Šie mokymai truko 8 savaites (nuo 2019 m. sausio 7 d. iki kovo 31 d.). Kvalifikacijos kėlimo kursai buvo vykdomi internetinėje platformoje anglų kalba, pagal Europos Sąjungos fondo Erasmus+ programos projektą „Essential digital skills for museum professionals“ („Esminiai skaitmeniniai įgūdžiai muziejų profesionalams“). Projektą inicijavo ir koordinavo tarptautinė muziejus vienijanti organizacija Mu.Sa MOOC (Muziejų sektoriaus aljansas).

Mokomąją medžiagą paruošė, skaitė paskaitas ir vedė mokymus mokslininkai iš Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Maltos universitetų. Mokymų kalba ir tekstas pateiktas anglų kalba su subtitrais graikų, italų ir portugalų kalbomis. Temų spektras labai platus ir aktualus XXI amžiaus muziejams. Tai – muziejų marketingas, muziejų verslo strategija ir verslo plano kūrimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir vertinimas, naujų technologijų tendencijų stebėsena, bendradarbiavimas per skaitmenines technologijas, kūrybiškumas naudojant technologijas, IRT kokybės valdymas, „Netiketas“ muziejų veikloje, asmens duomenų ir privatumo apsauga skaitmeniniame amžiuje ir pan.

Iš tiesų šie mokymai muziejų specialistams suteikė unikalų skaitmeninių įgūdžių, IT kompetencijų, rinkodaros ir XXI amžiaus įgūdžių derinį, grindžiamą Europos kompetencijos sistemomis ir standartais.

Mokymuose dalyvavo muziejininkai ne tik iš Europos Sąjungos, bet ir iš Rusijos, Ukrainos, Lotynų Amerikos ir Azijos šalių. Šių mokymų metu dalyviai intensyviai diskutavo tarpusavyje bei dalijosi savo darbine patirtimi. Birštono muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Angelė Sabaliauskaitė, dalyvavusi šiuose tarptautiniuose mokymuose, puikiai atliko visas jai skirtas užduotis ir gavo jų baigimo sertifikatą.

