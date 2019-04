Papildoma galimybė gauti paramą trumpoms tiekimo grandinėms

Žinant, kad pirkėjams vis patrauklesnės tampa ūkininkų užaugintos ir pagamintos maisto prekės, kurias jie gali įsigyti be tarpininkų įsikišimo, Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) nutarė pratęsti paraiškų teikimo terminą paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Paraiškas galima teikti iki gegužės 3 d. ŽŪM tikisi, kad pretenduoti gauti paramą dar suspės tie, kuriems ji ypač aktuali – ūkininkai, gamintojai, perdirbėjai. Iš viso šiam šaukimui skirta 2,9 mln. eurų.

Nauda ir gamintojui, ir vartotojui

Maisto produktų rinkoje pastaruoju metu vyrauja kokybiško ir aplinkai palankaus maisto mada. Vartotojams svarbu, kad produktai būtų ne tik išvaizdūs, bet ir pasižymėtų geromis maistinėmis savybėmis. Apsisprendimą įsigyti prekę lemia ir jos auginimo, pagaminimo būdas – kuo mažiau dėl to nukenčia aplinka, tuo produktas apibūdinamas kaip vertingesnis. Laikomasi nuomonės, kad kokybiškiausi ir palankiausi aplinkai maisto produktai ir gaminiai yra tie, kuriuos pagamina vietos gamintojai ir ūkininkai, idealu, jei tokius maisto produktus galima įsigyti tiesiai iš jų rankų. Tad visame pasaulyje sparčiai populiarėja trumpos maisto tiekimo grandinės sistema – riboto skaičiaus smulkiųjų ūkinės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos ir kokybės valdymo veiklą, siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją.

Žemės ūkio viceministro Dariaus Liutiko teigimu, trumpoji maisto tiekimo grandinė, kai produktai pirkėjus pasiekia tiesiai iš Lietuvos ūkininkų ar per vieną tarpininką, leidžia laimėti ne tik vartotojui, bet ir gamintojui.

– Trumpoji maisto tiekimo grandinė vartotojui yra tikrai patraukli, o gamintojui – dar ir naudinga. Pirkėjai gauna šviežią, kokybišką, šalia užaugintą maistą už mažesnę kainą, o ūkininkas, atsisakydamas daugybės tarpininkų, iš savo produkcijos gali uždirbti daugiau. Ministerija išgirdo ūkininkų siekį kokybiškai parengti projektus ir pratęsė paraiškų priėmimo terminą. Juk parama, siekianti iki 120 tūkst. Eur vienam projektui, gali tapti stipriu postūmiu ir ūkininko veiklai, ir visam regionui“, – teigia žemės ūkio viceministras D. Liutikas.

Įsigis modernų prekybos automobilį

Viceministro mintims pritaria ir paramą pagal priemonę pernai gavęs Lazdijų rajono ūkininkas Gintas Cimakauskas. Kalakutus auginantis, jų skerdieną, naminius kiaušinius pardavinėjantis ūkininkas sako, kad trumpos tiekimo grandinės naudingumu tiki seniai. Tad ūkio veiklą organizuoja taip, jog jame žaliava ne tik būtų auginama, bet ir perdirbama, o ir parduoda ją išsiversdamas be tarpininkų pagalbos.

– Parduoti produkciją be tarpininkų ūkininkui gerai todėl, kad nereikia duoti uždirbti tarpininkui. Pirkėjui toks principas irgi naudingas, nes jis gali matyti, kas ant prekystalio esantį produktą augino, gamino, išsiaiškinti, kokiomis sąlygomis tai buvo padaryta. Dėl to produkciją, važinėdami po turgus, parduodame jau seniai, tačiau laikui bėgant norisi atsinaujinti, dirbti efektyviau. Dėl to pretendavome į paramą pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Tinkamai parengus paraišką, ji buvo patvirtinta, parama skirta. Šiuo metu vyksta darbai, kuriuos pabaigę turėsime prekybai pritaikytą automobilį – juo produkciją galėsime atvežti arčiau pirkėjų, o jame sumontuota įranga leis išlaikyti aukštą gaminių kokybę. Kad pirkėjams pasiūlytume platesnį gaminių asortimentą, paraišką teikėme su partneriais – iš specialiojo automobilio prekiausime ir jų pagamintais ožkų pieno sūriais, – situaciją apžvelgė ūkininkas.

Supaprastino sąlygas

Nors ūkininkų patirtis rodo, kad gauti paramą nėra ypač sudėtinga, ŽŪM, siekdama ją paversti dar labiau prieinama, šiam paraiškų priėmimo etapui parengė dar daugiau supaprastinimų.

Kaip atskiro dokumento nuspręsta atsisakyti verslo plano, kuris yra sutrumpintas ir integruotas į paraišką. Nuo 5 iki 3 metų sutrumpintas projekto kontrolės laikotarpis. Praplėstas ir tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, pavyzdžiui, galima samdyti ir mokėti atlyginimą pardavėjui ar sumokėti už prekybos vietos nuomą. Numatytos skatinamosios veiklos išlaidos, kurios gali būti naudojamos pritraukiant pirkėjus ir skatinant pardavimus. Supaprastintas ir išlaidų apmokėjimo mechanizmas: nustatyti fiksuotieji įkainiai, kurių pagrindu bus apskaičiuojama tinkamų finansuoti išlaidų vertė ir paramos suma.

Svarbu, kad paramos paraišką pareiškėjai teiktų su partneriais. Jais gali būti fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, taip pat privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Tinkamais pareiškėjais laikomi privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų realizavimu (prekyba), atitinkantys MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, o viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, gali būti partneriais ir tarpininkais.