Projekto HELP antrasis susitikimas Bulgarijoje

Balandžio 8 – 13 dienomis Prienų ,,Žiburio‘‘ gimnazijos mokiniai (Gustas Mickevičius, Joris Mitkevičius, Lukas Barkauskas, Gabija Janukėnaitė), lydimi mokytojų Jurgitos Barkauskienės ir Snieguolės Vanžodienės, viešėjo Bulgarijoje, kur vyko projekto Erasmus+ HELP (HANDICAP FOR EDUCATION AND LEARNING PROCESS) susitikimas.

Tai jau antrasis šio projekto susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Prancūzijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – susipažinti su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų, ir suprasti jų kasdienio gyvenimo iššūkius. Kelionės metu gimnazistai gavo puikią progą pažinti neįgaliųjų pasaulį iš arčiau, įgauti naujų žinių, taip pat pristatinėjo savo surinktą medžiagą apie įvairias negalias. Juk pažinimas ir žinojimas – pirmasis žingsnis tolerancijos ir supratimo link. Kelionės metu dalyviai stebėjo mokinių, turinčių negalią, vaidinimus, aplankė Kulos miestelio neįgaliųjų namus, o mokytojai dalijosi patirtimi, kaip padėti mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų. Pažintis su negalią turinčiais žmonėmis padėjo suvokti, jog tik artimas bendravimas, tolerancija ir pagarba kitam mums padeda išlikti žmonėmis, o požiūris į neįgaliuosius atspindi visuomenės brandą, todėl privalome mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, stiprinti toleranciją ir nesitaikstyti su diskriminacijos, abejingumo apraiškomis, o mokyklose sudaryti kuo geresnes sąlygas atsiskleisti jų talentams.

Gimnazistai gyveno Bulgarijos mokinių šeimose, todėl galėjo susirasti draugų, pažinti svetimą kultūrą. Be to, mums, lygumų krašto žmonėms, buvo įdomios ir net egzotiškos ekskursijos po Maguros uolą, Belogradicho akmenis; apie šalies istoriją pasakojo Vidino tvirtovė.

Kitas projekto HELP susitikimas vyks Italijoje 2019 metų rudenį. Važiuos kita mokinių ir mokytojų grupė, kuri toliau aiškinsis, kaip mokykloje palengvinti neįgaliųjų integraciją.

I kl. mokinė Gabija Janukėnaitė ir mokytoja Snieguolė Vanžodienė,

Prienų „Žiburio“ gimnazija