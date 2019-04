Bendravimo, kūrybos ir atradimų savaitė

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla įgyvendina tarptautinį „Erasmus+“ programos projektą „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės savo įvairove“ („Creating, Communicating, our Diversity we are Celebrating“). Projektas skirtas kūrybiniams gebėjimams ugdyti, todėl jau dvejus metus organizuojamose jo veiklose pristatome savo šalies savitumą, kultūrą ir tradicijas.



,,Kaip gaila, kad projektas jau baigėsi…“, – tokios žinutės sulaukėme iš vieno mūsų mokinių tėvelių, kai pakvietėme į Erasmus+ projekto ,,Kurdami, bendraudami džiaugiamės savo įvairove“ baigiamąjį susitikimą mūsų miesto Kultūros centre. Ji šiek tiek nustebino, bet gal labiau nudžiugino, nes visą savaitę kovo 24 – 30 dienomis mūsų mokyklos bendruomenė turėjo daug darbų, rūpesčių, priimdama šešių šalių – Lenkijos, Rumunijos, Turkijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos – projekto partnerių komandas, ir labai puiku, kad šioks toks nuovargis neužtemdė susitikimo, bendravimo, buvimo kartu džiaugsmo.

Šios savaitės metu projekto dalyviai vykdė įvairias veiklas, siekdami ugdyti savo kūrybiškumą, atvirumą bendraujant su kitų šalių vaikais, kultūrų įvairovės pažinimą. Jie kartu atliko didelį darbą, kuris buvo ir galutinis projekto kūrybinis produktas, sukūrė spektaklį ir video filmą labai gerai žinomos pasakos apie Raudonkepuraitę motyvais. Tikru iššūkiu mūsų mokyklos komandai tapo įpareigojimas sujungti į visumą kitų dalyvių atsivežtus pasakojimus, parengti scenografiją, kostiumus, muzikinį apipavidalinimą. Ir mokytojai, ir mokiniai gero rezultato siekė atkakliai, daug repetuodami, pasikeisdami nuomonėmis ir idėjomis. Tikriausiai pagelbėjo ir lankymasis Kauno lėlių teatre bei muziejuose, užsiėmimai keramikos dirbtuvėse.

Labai dėkingi esame ir mūsų mokinių tėveliams, į savo šeimas priėmusiems naujus narius – kitų tautų vaikus. Galbūt potyriai, bendravimas kita kalba, vaikų skirtingi buitiniai ir valgymo įpročiai sukėlė tam tikrų rūpesčių, bet paliks ir daug gerų prisiminimų. Tėveliai pademonstravo didelį kūrybiškumą, jie suprato vaikų poreikius: nusivežė savo padidėjusias šeimas į Kauną, Birštoną ir kitas vietas, smagiai leido laiką ir geriau pažino vieni kitus.

Šio projekto veiklose tai buvo paskutinis tarptautinės partnerystės vizitas mokiniams, anksčiau mokyklos mokinių ir mokytojų delegacijos lankėsi Graikijoje ir Ispanijoje. Tikimės, kad tarpkultūrinis dialogas padės mokiniams pakeisti savo požiūrį, mokys gerbti kultūrų įvairovę.

Adelė Berezovskaja

Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja metodininkė,

Loreta Vainalavičiūtė

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja