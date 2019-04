Prienų baltasparnis – pirmas pasaulyje

Vasarą penkiasdešimtmetį pažymėsianti Prienų sklandytuvų gamykla – UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ – į savo istorijos puslapį įsirašė dar vieną svarbų įvykį – balandžio 4 dieną išbandytas vienintelis pasaulyje sklandytuvas su elektros jėgaine ir reaktyviniu varikliu. Tai – 13,5 m ilgio baltasparnis miniLAK fes jet.

Jau kitą dieną jis buvo pakrautas į priekabą ir ankstų sekmadienio rytą iškeliavo į didžiausią Europoje kasmetinės sportinės aviacijos parodą Vokietijos mieste Friedreshafen. Čia bus eksponuojamas dar vienas mūsų baltasparnis LAK 17 c fes.

Smalsu buvo sužinoti, kam reikalingas sklandytuvas su dviem varikliais? Apie tai kalbuosi su sklandytuvą išbandžiusiu bendrovės direktoriumi Vytautu Mačiuliu.

– Užsakymą gavome iš mūsų gamyklos atstovo Rusijoje Igorio Volkovo, kuris ruošiasi skraidyti Pietų Afrijoje. Čia – reta aerodromų, nėra aikštelių. Su elektros jėgaine galima pakilti ir nuskristi iki 100 km, įjungus reaktyvinį variklį, bus galima įveikti dvigubai didesnį nuotolį. Bandymo metu nustatėme, kad sistema veikia, bet didelės žemėjimo ir kilimo zonos neleido tiksliai nustatyti kilimo ir leidimosi trajektorijos. Jautėsi nedidelė trauka. Manome, kad skrendant 130-150 km/h kilimas bus pusė metro per sekundę. Variklis neskirtas pakilimui nuo žemės.

Taigi pilotas sklandytuvu pakils, padedamas elektros jėgainės, paskui skris naudodamas kilimo sroves. Orams pabiurus, įjungs elektros jėgainę, išsikrovus akumuliatoriams, ištrauks reaktyvinį variklį, ir skrydį tęs toliau. Sparnų ertmėse įmontuoti du bakai, kuriuose telpa apie 70 l aviacinio žibalo. Manoma, kad per minutę bus sudeginama apie 0.7 l kuro. Variklio parametrai ir kiti rodikliai bus nustatyti vėlesnių bandymų metu. Planuojama po parodos porą dienų skraidyti Prancūzijos Alpėse, vėliau Igoris dalyvaus pasaulio čempionate, o rugsėjo mėnesį sklandytuvą išplukdys į Afriką ir tęs bandymus. Kitais metais dalyvaus parodoje JAV.

Nuo idėjos – sklandytuvo su dviem varikliais – iki pirmo skrydžio praėjo trys mėnesiai. Aparatas eksperimentinis. Vadovaujamas vyr. konstruktoriaus Klemo Juočo, dirbo visas konstravimo biuras: Vytas Vilkas, Romualdas Knėpa, Andrius Abramovičius, Marius Andriukaitis ir Kazimieras Petkevičius.

Onutė Valkauskienė