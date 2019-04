„… sukauptos žinios ir patirtis“

Birštonietis teisininkas Antanas Grušelionis, praėjusių metų viduryje palikęs Birštono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas, pradeda verstis advokato praktika. Apie kurią, kaip sako pats A. Grušelionis, jis pradėjo galvoti dar daugiau kaip prieš dešimtmetį. 2007 -aisiais išlaikė egzaminus advokato licencijai gauti, priėmė priesaiką, bet į praktikuojančių kolegų gretas neįsijungė. Kodėl ir kas dabar paskatino imtis naujos darbinės veiklos?

– Tuomet tai buvo nesuderinama su darbu savivaldybės administracijoje, kurio palikti nenorėjau, nes turėjau nebaigtų darbų, turėjau idėjų, kaip efektyvinti skyriaus darbą, priartinti jį prie žmonių. Ypač tų, kuriems labiausiai reikia padėti, kitąkart net ir pakovoti už juos. Taip kaupėsi žinios ir patirtis, kurios ir paskatino dar neatsidėti ramiam gyvenimui, bet išbandyti save naujoje veikloje.

Be to, ir tuos dvidešimt metų dirbdamas savivaldybėje nuolat buvau susijęs su teisinių klausimų sprendimu. Kol administracijos struktūroje nebuvo Teisės skyriaus, teko atlikti ir juristo darbą, atstovauti savivaldybei įvairiose teismo bylose. Mačiau advokatų darbą iš arti, nes kita ginčo pusė į bylas visuomet ateidavo su gynėjais. Jau vien ką reiškė teismo procesai, kurių metu savivaldybei pasisekė iš tuo metu žinomo verslininko susigrąžinti ne visai teisėtai privatizuotą „Versmės“ sanatoriją. Tose bylose sėdėjo ne vienas žinomas advokatas.

Taigi nuolat teko gilintis į teisės aktus, studijuoti įstatymus. Ypač pastaraisiais metais, kai Birštono savivaldybės administracijoje dar nebuvo atskirtos socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos sritys ir veikė vienas Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius, kuriam daugelį metų teko vadovauti. Džiaugiuosi, kad keliose bylose, atstovaujant vaiko interesams, pavyko atkovoti vaikams priklausantį nekilnojamąjį turtą, kurį jau buvo spėję pasisavinti ir jau net perleisti kitiems tolimesni giminaičiai. Pasiekėm, kad būtų pritaikyta restitucija ir turtas grąžintas natūra. Kai kas man patardavo „nesiplėšyt“, bet aš kitaip negalėjau, ypač matydamas manipuliacijas. Tokiais atvejais eiti pirmyn, nesitraukti vertė ne tik pareiga ir profesinis azartas, bet ir noras kiek įmanoma padėti negalinčiam apsiginti žmogui.

Laukiu ir kaip baigsis daug pastangų ir sveikatos kainavusi mergaitės globos ir įvaikinimo byla, besitęsianti jau dešimtmetį. Dabar ji nukeliavusi jau iki Europos Žmogaus Teisių Teismo Strasbūre. Šioje iš pažiūros gana paprastoje, bet suinteresuotų asmenų painiotoje istorijoje man taip pat buvo rekomenduojama keisti poziciją. Aš taip nemaniau, matyt, dėl to kai kam ir buvau nepatogus.

– Kokiose srityse manote specializuotis?

– Dirbti į savivaldybę atėjau ne „iš gatvės“, buvau dirbęs trejus metus juristu Mokesčių inspekcijoje, o prieš tai teko dirbti Vidaus reikalų sistemoje. Dirbdamas tardymo padalinyje daug laiko skyriau baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso studijoms, – tad manau, jog galėsiu atstovauti savo klientams ir baudžiamojo proceso bylose.

Mano stipriosios pusės – civilinės, administracinės ir darbo teisės aktų žinojimas, gilinimasis į juos. Būtent tie klausimai, kurių pinklėse dažnai ir atsiduria žmonės.

– Nuo kada pradedate darbą ir kur Jus gali rasti pagalbos ar konsultacijų ieškantys birštoniečiai ir kitų vietovių gyventojai?

– Lietuvos advokatų tarybos sprendimas dėl mano veiklos priimtas kovo 22 dieną. Dabar vyksta paruošiamieji darbai. Kontoros adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g.7 – 12, Birštonas. Tel.: 8 685 86 139, (8 319) 56 130.

Kalbėjosi Ramutė Šimukauskaitė

