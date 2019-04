Lietuvos lėkščiasvydžio čempionai – Vilniaus klubai

Geriausių Lietuvos lėkščiasvydžio klubų čempionato egzaminą išlaikė vilniečių ekipos. Praėjusį šeštadienį (Kovo 30 d.) įvyko paskutinis „Arimex Lietuvos Ultimeito Čempionato“ (lėkščiasvydžio) uždarų patalpų etapas. Į šį, viską nulemiantį, etapą susirinko gausus būrys dalyvių: 18 komandų su beveik pusantro šimto žaidėjų, kurie varžėsi trijuose divizionuose – atvirajame, mišriajame ir jaunimo.

Atvirojoje grupėje stipriausia Lietuvos komanda – „Vorai“ (Vilnius) salės sezoną užbaigė dar vienu Lietuvos čempionų titulu. Finalo rungtynėse čempionai susirungė su Kauno „Skraidančiųjų dramblių“ ekipa. Nors visą sezoną „Vorų“ nurungti nepavyko nė vienai komandai, finalinės varžybos buvo tikrai įtemptos, kadangi „Skraidantys drambliai“ parodė charakterį ir nenorėjo leisti „Vorams“ lengvai pasiimti čempionų titulą. Po permainingų rungtynių „Vorų “ pergalė buvo iškovota vos vieno taško skirtumu. Aukštą žaidimo kokybę visą lygą demonstravusi „Skraidančių dramblių“ komanda iš Kauno tapo vicečempionais. Vilniaus „Vorai“ Lietuvos lėkščiasvydžio uždarų patalpų čempionatų finaluose nėra nusileidusi nė vienam Lietuvos klubui jau nuo 2012 metų.

Žaidimo davsios apdovanojimas atviroje grupėje įteiktas „Drop That Smile“ ekipai (Vilnius).

Naudingiausias atvirosios grupės žaidėjas – Martynas Misevičius („Velniai“, #7), viso jis surinko 108 naudingumo balus (vidutiniškai po 6.75/rungt.).

Mišrioje grupėje, kaip ir atvirojoje, čempionų vardą išsaugojo vilniečių ekipa „Drop That Smile“. Finale dviejų taškų skirtumu ši komanda įveikė kitą Vilniaus klubą – „KossMix“. Čempionai visų rungtynių metu nepralaimėjo nė vieno susitikimo.

Mišriojoje grupėje aukščiausią žaidimo dvasią pademonstravo „KossMix“ klubas.

Naudingiausi žaidėjai mišrioje grupėje „Drop That Smile“ komandos nariai: Barbora Kundelytė (#7), surinkusi 30 surinkusi naudingumo balų (vidutiniškai po 3.75/rungt.) ir Denis Slobodskojus (#9), surinkęs 43 naudingumo balus (vidutiniškai po 5.375/rungt.).

Pirmą kartą Lietuvos lėkščiasvydžio čempionato lygoje startavo jaunimo divizionas. Tarp dalyvaujančių keturių Lietuvos moksleivių komandų stipriausi buvo jaunoji „Vorų“ komanda (Vilnius) finale susitikusi su Šiaulių ekipa „Eduplius-Baltic Dragons“.

Jaunimo divizione žaidimo dvasios apdovanojimą pelnė „Eduplius-Baltic Dragons“ merginų komanda.

Jaunimo lygos naudingiausias žaidėjas tapo Ruslanas Sakavičius iš klubo „Vorai“, surinkęs 39 naudingumo balus (vidutiniškai po 4.875/rungt.).

Džiugina pastebimai išaugęs „Arimex Lietuvos Ultimeito Čempionato“ populiarumas tiek tarp sportininkų, tiek ir tarp sirgalių. Galime pasidžiaukti akivaizdžiai matomu komandų progresu ir faktu, kad atotrūkis tarp skirtingų Lietuvos klubų po truputį mažėja, varžybos tampa is konkurencingesnės. Šis rezultatas, manoma, yra tiesiogiai susijęs ir su Lietuvos nacionalinės lėkščiasvydžio rinktinės žaidėjų pasiruošimu artėjančiam Europos Lėkščiasvydžio čempionatui vyksiančiam Vengrijoje birželio 29 – liepos 6 dienomis. Tai bus Lietuvos mišrios lėkščiasvydžio rinktinės debiutas Europos čempionate.

Daugiau informacijos apie sportą oficialioje Lietuvos skraidančiojo disko federacijos svetainėje – www.frisbee.lt